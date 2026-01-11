Bublik se mete en el Top 10 tras ganar en Hong Kong el primer torneo del año

A una semana del Abierto de Australia, Alexander Bublik se mete por primera vez en su carrera en el Top 10 de la ATP luego de que el tenista kazajo conquistase este domingo el torneo de Hong Kong.

Bublik superó al número siete del mundo, el italiano Lorenzo Musetti, por 7-6 (7/2), 6-3 para iniciar 2026 con el noveno título de su carrera.

A sus 28 años, el genial pero irregular tenista kazajo está en el mejor momento de su carrera, luego de haber cerrado 2025 con cuatro títulos y el puesto N.11 de la ATP, que era el mejor hasta entonces.

"No tengo palabras", dijo Bublik tras ganar en 1 h 38 min su quinto título del circuito ATP desde junio. "El único objetivo para esta temporada era entrar en el top 10 y en la primera semana gano el título".

Bublik perdió en la primera ronda del Abierto de Australia hace un año y cayó del puesto 37 al 82 en la clasificación un par de meses después.

El primer Grand Slam del año comienza el próximo domingo en Melbourne Park. "Top 10, si me lo hubieras dicho el pasado abril, nunca te habría creído", admitió Bublik.

"Pero para mí estar aquí es un gran placer y espero continuar de la misma manera", añadió.

Bublik ganó los títulos en Halle, Gstaad, Kitzbühel y Hangzhou en la segunda mitad de 2025 y solo cedió un set en Hong Kong.

Musetti, el número siete del mundo, prolongó una racha negativa al perder su séptima final consecutiva. Su último torneo ganado fue en Nápoles en 2022.

Pese a la derrota, Musetti ascenderá el lunes al 5º puesto de la ATP, su mejor clasificación hasta el momento.