Buccaneers contratan a Watson, quien fue el jugador más pesado de la NFL, según fuente de AP

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — El tackle defensivo Desmond Watson fue contratado el martes para el equipo de práctica de los Buccaneers de Tampa Bay, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo aún no informó oficialmente de la adquisición.

Watson, quien jugó en Florida, fue originalmente firmado por los Buccaneers después de no ser seleccionado en el draft de abril. Pesaba 464 libras (210 kilogramos) y fue considerado el jugador más pesado en la historia de la NFL.

Watson, que mide seis pies y seis pulgadas (1,98 metros), bajó entre 25 y 30 libras (entre 11 y 13 kilos) antes del draft, pero no tuvo la oportunidad de practicar con los Buccaneers porque no perdió suficiente peso.

Pasó el campamento de prácticas en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol americano.

Watson trabajó con un nutricionista del equipo durante el receso previo a la campaña, pero los Buccaneers no dijeron cuál sería un peso ideal para él. El lunes, el entrenador Todd Bowles dijo que Watson tuvo un "buen entrenamiento" la semana pasada, cuando el equipo lo trajo.

Los Buccaneers (3-0) recibirán a los Eagles de Filadelfia (3-0), campeones del Super Bowl, en una batalla de equipos invictos el domingo. Los Eagles son conocidos por usar el "tush push" en situaciones en que requieren avances cortos.

“Nunca lo traeremos sólo para detener un 'tush push'. Si tenemos que traer a un tipo para detener una jugada y el 'tush push' nunca se presenta, estaríamos perdiendo el tiempo. Si lo traemos, creemos que puede jugar, no sólo por algo que haga Filadelfia. Es muy poco probable que esté listo para jugar. Es sólo cuestión de hacer espacio y ver si tenemos un lugar para él, y luego qué vemos para él en el futuro", enfatizó Bowles.

