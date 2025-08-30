Buccaneers dominan División Sur de la Nacional y buscan gran postemporada en su 50ª campaña

```html

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Los Buccaneers son dueños de la División Sur de la Conferencia Nacional

Tampa Bay ha ganado cuatro títulos divisionales consecutivos, pero no se conformará solo con otra aparición en los playoffs. Busca ganar su tercer título de Super Bowl en la 50ma temporada de la franquicia.

Los Falcons de Atlanta no se lo pondrán fácil. Vencieron a los Buccaneers dos veces la temporada pasada y lideraban la división a mitad de campaña antes de languidecer con una foja de 2-5 en sus últimos siete partidos.

Los Panthers de Carolina terminaron fuertes bajo el mando del entrenador de primer año Dave Canales y casi vencieron a Kansas City, Tampa Bay y Filadelfia en una serie de tres duelos, perdiendo por un total de 12 puntos en forma combinada.

El nuevo entrenador de los Saints, Kellen Moore, ganó un anillo de Super Bowl en una temporada a cargo de la ofensiva de Filadelfia y ahora apunta a construir un equipo ganador en Nueva Orleáns.

¿Continuará Mayfield mejorando?

Baker Mayfield llegó a Tampa Bay en 2023 buscando otra oportunidad después de ser descartado por tres equipos en un año. Tuvo que competir con Kyle Trask por el puesto de titular y la oportunidad de reemplazar a Tom Brady.

Mayfield ha sido sensacional, respondiendo al fin al potencial que los Browns vieron para convertirlo en la primera selección general del draft en 2018. Sus 69 pases de touchdown lideran la NFL en las últimas dos temporadas y viene de una campaña de élite: 4500 yardas por aire, 41 anotaciones, 71,4% de envíos completados, 106,8 de rating.

Los Bucs dejaron que Mayfield fuera él mismo. Ha madurado hasta convertirse en un líder del equipo, un jugador alrededor del cual los demás se agrupan.

Acompañado por los creadores de juego Mike Evans, Bucky Irving, Emeka Egbuka y Chris Godwin —una vez que regrese de su lesión—, Mayfield puede ser aún mejor, especialmente si reduce las 16 intercepciones.

La clave del éxito de Tampa Bay será si la defensa puede mantenerse saludable y hacer suficientes jugadas. Los Bucs permitieron 30 o más puntos en cuatro de sus siete derrotas.

Si Haason Reddick mejora la presión al pasador, Antoine Winfield Jr. recupera su forma de All-Pro y los jóvenes esquineros dan un paso adelante, los Bucs podrían tener una buena marcha.

El imparable Bijan

Los Falcons entregaron la ofensiva a Michael Penix Jr. con tres partidos restantes y la división en juego. No se clasificaron pero ahora Penix comanda la ofensiva pese a que está disponible Kirk Cousins con un contrato garantizado de US$100 millones.

La ofensiva de Atlanta girará en torno al dinámico corredor Bijan Robinson.

Terminó segundo en la liga en toques (365), tercero en yardas por carrera (1456), cuarto en yardas desde la línea de golpeo (1887) y empatado en quinto lugar en touchdowns por tierra (14) en su segunda temporada.

Darle el balón a Robinson quita presión a Penix, quien tiene otros creadores de juego a su alrededor. Drake London, Darnell Mooney y Ray-Ray McCloud son un trío de receptores de primer nivel. Y, está el ala cerrada Kyle Pitts y el corredor Tyler Allgeier.

El entrenador Raheem Morris necesita arreglar una defensa que estuvo entre las diez peores el año pasado. Dos cazamariscales, Jalon Walker y James Pearce Jr., fueron seleccionados en la primera ronda para mejorar una mediocre presión al pasador.

Con el cuarto calendario más fácil por delante, los Falcons tienen la oportunidad de terminar con la racha de Tampa Bay.

Golpear de nuevo

Los Panthers han tenido siete temporadas perdedoras consecutivas desde que avanzaron a los playoffs por última vez, pero hay razones para el optimismo.

Dave Canales, quien ayudó a desarrollar a Mayfield en Tampa Bay en 2023, ha cambiado la cultura en Carolina. Sentó a Bryce Young el año pasado, dándole la oportunidad de aprender desde la banca y regresar para un buen cierre.

Los Panthers consiguieron a Young un creador de juego en la primera ronda, seleccionando al receptor abierto Tetairoa McMillan para unirse a Xavier Legette. Su línea ofensiva mejoró la temporada pasada, permitiendo que Young creciera. La ofensiva comenzará con Chuba Hubbard, quien corrió para 1195 yardas la campaña anterior.

El mayor problema fue una defensa que permitió la mayor cantidad de yardas y puntos en la liga. Carolina no hizo un gran movimiento en el receso, pero incorporó a varios jugadores que podrían fortalecer la unidad, incluyendo al safety Tre’von Moehrig, el tackle nariz Bobby Brown III y el apoyador externo Pat Jones II.

Seleccionó a los cazamariscales Nic Scourton y Princely Umanmielen en el segundo día del draft.

El coordinador defensivo Ejiro Evero tiene una tarea difícil: llevar la defensa de porosa a mediocre sería un gran comienzo.

Suspiros por Manning

Moore tiene una tarea difícil en Nueva Orleáns. Está tomando el control de un equipo con récord de 5-12 sin un mariscal de campo franquicia aún.

Spencer Rattler, una selección de quinta ronda que tuvo una marca de 0-6 como titular la temporada pasada, superó al novato de segunda ronda Tyler Shough en la puja por el puesto titular. Algunos fanáticos de los Saints ya están pidiendo a Arch Manning, quien apenas ha comenzado dos duelos universitarios y cuyo abuelo tuvo un récord de 35-91-3 en Nueva Orleans entre 1971 y 82.

Cade Klubnik de Clemson, LaNorris Sellers de Carolina del Sur, Drew Allar de Penn State y Garrett Nussmeier de LSU también son opciones futuras.

Por ahora, es Rattler.

Moore pasó una temporada en Filadelfia como coordinador ofensivo y convirtió a Jalen Hurts en el Jugador Más Valioso del Super Bowl.

Rattler tiene algunos creadores de juego a su alrededor, incluyendo a Alvin Kamara y Chris Olave.

La defensa tuvo problemas para detener la carrera la temporada pasada. Tiene liderazgo en el veterano apoyador Demario Davis, quien sigue fuerte.

Ésta es una temporada de reconstrucción para los Saints y la prioridad de Moore será sentar las bases para el futuro.

Orden previsto en que finalizarán:

Buccaneers, Falcons, Panthers, Saints.

