Bucsa barre a Maya Joint y peleará por el título en Hong Kong

La española Cristina Bucsa, número 68 del mundo, derrotó este sábado en dos sets a la australiana Maya Joint (32ª) y se clasificó para la final...

La española Cristina Bucsa, número 68 del mundo, derrotó este sábado en dos sets a la australiana Maya Joint (32ª) y se clasificó para la final del WTA 250 de Hong Kong.

La española de 27 años jugará el domingo por su primer título ante la canadiense Victoria Mboko (21ª), que accedió a la final tras eliminar a su compatriota Leylah Fernandez (22ª) 2-6, 6-3, 6-2.

Resultados de la jornada del sábado en el torneo WTA 250 de Hong Kong, sobre pista dura:

Individual femenino - Semifinales:

Cristina Bucsa (ESP) ganó a Maya Joint (AUS/N.5) 6-3, 6-1

Victoria Mboko (CAN/N.3) ganó a Leylah Fernandez (CAN/N.2) 2-6, 6-3, 6-2

