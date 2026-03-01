Bucșa elimina a Paolini y jugará ante Frech la final del torneo WTA de Mérida

La española Cristina Bucșa avanzó a la final del torneo WTA de Mérida el sábado al vencer a la gran favorita, la italiana Jasmine Paolini, y disputará el título con la polaca Magdalena Frech, quien derrotó a la china Shuai Zhang

Las finalistas tendrán el domingo su cuarto enfrentamiento en el circuito, que tiene un histórico favorable para la polaca de 2-1

Bucșa, 63 en el ranking mundial, se impuso a Paolini, número 7 del mundo, por 7-5 y 6-4 en una hora con 32 minutos de juego sobre la pista dura del certamen mexicano, de categoría WTA 500

Con su victoria en uno de los principales torneos femeninos de tenis de Latinoamérica, la tenista ibérica de 28 años accedió a su segunda final en el tour, primera en categoría 500, en la que buscará su primera corona

En ambas mangas, la raqueta italiana incurrió en varios errores que la llevaron a estar en desventajas que no pudo remontar a pesar de sus férreas intentonas; en el segundo set estuvo abajo 4-0 ante una contundente rival

"Estuve muy enfocada en mi juego, tratando de ser consistente. En el segundo set, Paolini empezó a pegarle más fuerte y a conectar más tiros ganadores, pero estoy contenta con este triunfo", comentó Bucșa, quien también clasificó a la final de dobles

Antes, en la primera semifinal, Magdalena Frech (57ª) imprimió un esfuerzo durante dos horas y 34 minutos para vencer a Shuai Zhang (86ª) en tres mangas por 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3

Frech tuvo la oportunidad de ganar el partido en dos sets, pero en el segundo desperdició cinco match points

"Ha sido un partido increíble y no estoy segura de cómo lo gané. Shuai jugó muy bien en los momentos más importantes. En los match points que tuve en el segundo set ella conectó tiros ganadores; yo intenté mantenerme en calma y volver a mi juego, ya no tenía energía al final del partido", comentó la polaca

A sus 28 años, Frech jugará la tercera final de su carrera y buscará su segundo título. El primero lo ganó en México, el WTA 500 de Guadalajara en 2024

El torneo de Mérida se juega en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte una bolsa de US$1,2 millones

--Resultados del sábado en semifinales:

Magdalena Frech (POL) derrotó a Shuai Zhang (CHN) 6-2, 6-7 (6/8), 6-3

Cristina Bucșa (ESP) a Jasmine Paolini (ITA/N.1) 7-5, 6-4