Bucsa y Melichar se embolsan el título de dobles del WTA 500 de Monterrey
La española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez se consagraron campeonas...
- 1 minuto de lectura'
La española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez se consagraron campeonas del torneo de dobles del Abierto de Monterrey 2025, al vencer este sábado en la final a la china Hanyu Guo y a la rusa Alexandra Panova 6-2 y 6-0.
Bucsa y Melichar-Martinez, cuartas en la siembra, vencieron con contundencia a Guo y Panova, terceras preclasificadas, en 52 minutos de juego.
Más tarde, en la final de individuales se enfrentaban las rusas Diana Shnaider, tercera favorita, y Ekaterina Alexandrova, segunda cabeza de serie.
El torneo WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte US$1 millón en premios.
--Resultados del sábado:
-Final de dobles:
Cristina Bucsa (ESP)/Nicole Melichar-Martinez (USA) (N.4) derrotaron a Hanyu Guo (CHN)/Alexandra Panova (RUS) (N.3) 6-2, 6-0
