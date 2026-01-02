Budanov, nuevo jefe de la oficina presidencial ucraniana

"En estos momentos, Ucrania necesita una mayor atención a las cuestiones de seguridad, al desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania, así como a la vía diplomática de las negociaciones, y la Oficina del Presidente se encargará principalmente del cumplimiento de estas tareas de nuestro Estado", anunció Zelensky en X.

"Kyrylo cuenta con experiencia especializada en estas áreas y la capacidad suficiente para obtener resultados", añadió Zelensky.

"También he dado instrucciones al nuevo jefe de la Oficina del Presidente para que, en colaboración con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y otros líderes e instituciones relevantes, actualice y presente para su aprobación las bases estratégicas de la defensa y el desarrollo de nuestro Estado, así como los próximos pasos", concluyó el líder ucraniano (ANSA).