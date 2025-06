Budapest se llena de gente: desfile prohibido del Orgullo se convierte en concentración anti-Orbán

Por Anita Komuves y Krisztina Than

BUDAPEST, 28 jun (Reuters) - Decenas de miles de manifestantes desfilaron el sábado por la capital húngara, donde una prohibida concentración por los derechos del colectivo LGBTQ+ se convirtió en una manifestación masiva contra el gobierno, en una fuerte muestra de oposición al primer ministro Viktor Orbán.

Las multitudes llenaron una plaza cercana al ayuntamiento de Budapest bajo un calor sofocante, antes de partir a través de uno de los principales puentes sobre el Danubio, ondeando banderas arcoíris, algunos ataviados con capas y otros portando pancartas burlándose del político.

"Se trata de mucho más, no sólo de la homosexualidad... Este es el último momento para defender nuestros derechos", dijo Eszter Rein Bodi, que participó de la manifestación.

"Ninguno de nosotros será libre hasta que todos lo seamos", rezaba un cartel.

El gobierno de Orbán ha recortado gradualmente los derechos de la comunidad LGBTQ+ en la última década, y los legisladores aprobaron en marzo una ley que permite prohibir las marchas del Orgullo, alegando la necesidad de proteger a los niños.

Los opositores de Orbán consideran que esta medida forma parte de una ofensiva más amplia contra las libertades democráticas de cara a las elecciones nacionales del año que viene, en las que el veterano primer ministro -cuyo partido ha dominado la escena política húngara durante 15 años- se enfrentará a un fuerte contrincante de la oposición.

Pequeños grupos de contramanifestantes de extrema derecha intentaron interrumpir la marcha pacífica, pero la policía los separó y desvió el recorrido de la marcha para evitar enfrentamientos.

Orbán y su gobierno, que promueven un programa conservador cristiano y han defendido los valores familiares, han defendido las restricciones afirmando que la necesidad de proteger a los niños prevalece sobre cualquier otro derecho.

La mañana de la marcha, Orbán publicó una foto con sus nietos: "Esto es de lo que estoy orgulloso". Varios de sus partidarios le siguieron.

Entre los manifestantes había estudiantes, familias y gente del campo que dijeron no haber asistido nunca a una concentración. El puente Erzsebet, construido para transportar seis carriles de tráfico, se llenó de gente.

Los medios de comunicación locales, como 444.hu y Magyar Hang, estimaron que la multitud ascendía a 100.000 personas, aunque Reuters no pudo confirmar esa cifra.

"El mensaje es claro: no tienen poder sobre nosotros", dijo el alcalde de Budapest, Gergely Karacsony. Agradeció a la policía la seguridad de la marcha. Los organizadores de la marcha dijeron que habían llegado participantes de 30 países diferentes, entre ellos 70 miembros del Parlamento Europeo. Más de 30 embajadas han expresado su apoyo a la marcha, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a las autoridades húngaras que permitieran el desfile. CONSECUENCIAS JURÍDICAS El alcalde de Budapest había intentado eludir la ley organizando el Orgullo como un acto municipal, que según él no necesita permiso. Sin embargo, la policía prohibió el evento, argumentando que entraba en el ámbito de aplicación de la ley de protección de la infancia. Orbán dio algunas pistas el viernes sobre lo que pueden esperar los participantes al advertir de "consecuencias legales" por organizar y asistir a la marcha. A principios de esta semana, el ministro de Justicia, Bence Tuzson, advirtió en una carta enviada a algunas embajadas extranjeras en Budapest que organizar un acto prohibido se castiga con un año de cárcel, mientras que asistir a él se considera una falta. La ley permite a la policía imponer multas y utilizar cámaras de reconocimiento facial para identificar a los asistentes a la marcha. Los ataques de Orbán contra el Orgullo aumentaron inicialmente su apoyo, escribió el sábado en Facebook el analista político Gabor Torok. Pero la opinión cambió tras la prohibición policial y los debates jurídicos en torno a la marcha, dijo. El dominio de Orbán y su capacidad para marcar la agenda política se han enfrentado a crecientes desafíos por parte del partido Tisza del líder de la oposición de centro-derecha Peter Magyar, que tenía una ventaja de 15 puntos sobre el Fidesz de Orbán en una encuesta de este mes. Tisza, que ha evitado adoptar una postura firme en cuestiones de derechos de los homosexuales, no especificó en respuesta a las preguntas de Reuters si creía que la marcha del Orgullo era legal, pero dijo que los asistentes merecían la protección del Estado. (Reporte de Anita Komuves; Información adicional de Krisztina Fenyo y Krisztina Than; Edición de Peter Graff y Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)