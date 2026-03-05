Buddy guy reflexiona sobre su legado en el blues tras el éxito de "sinners"

Por Alicia Powell y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, EEUU, 5 mar (Reuters) - Una nueva ola de admiradores está conociendo a la leyenda del ‌blues Buddy Guy, algunos en lugares ‌sorprendentes, ⁠gracias a su papel en la película candidata al Óscar "Sinners".

"Después del estreno de la película, fui al almacén en el que llevo comprando desde hace 35 años", contó ​Guy con ⁠una sonrisa.

"La chica ⁠que siempre me atiende empezó a gritar. Pensé que había hecho algo mal. Me dijo: '¡Sales en ​la película!'". Yo le respondí: "En los últimos 35 años nunca has gritado cuando me has visto".

Ambientada ‌en el Misisipi de 1932, "Sinners" está protagonizada por Michael B. ​Jordan en el papel de los gemelos Smoke ​y Stack, que regresan a casa desde Chicago para abrir un bar de música en un antiguo aserradero. La gran noche de inauguración da un giro sobrenatural cuando unos vampiros irrumpen en la fiesta. El director Ryan Coogler afirma que la participación de Guy tuvo un significado especial. "Buddy Guy fue el último músico en gira al ​que mi difunto tío James solía ir a ver", dijo. "Fue un honor contar con él en esta película".

Guy dijo que aceptó inmediatamente ⁠cuando Coogler se lo propuso en su club de Chicago "Buddy Guy's Legends". "Creo que vendí otro álbum después", bromeó Guy.

Ahora, con 89 años, ‌Guy sigue atribuyendo todo a haber escuchado a B.B. King en la radio cuando era niño en la Louisiana rural. Demasiado pobre para comprar cuerdas de guitarra, las fabricaba él mismo con malla metálica. "Me sangraban los dedos", dijo. Atribuye todo lo que aprendió a King y a los primeros bluesmen.

Hijo de inquilinos, Guy no vio una instalación de agua corriente en su casa hasta finales de su adolescencia. Se mudó a Chicago ‌a finales de la década de 1950, donde trabajaba de día como conductor de grúa y tocaba ⁠por las noches por 2 dólares.

Incluso después de ganar nueve premios Grammy, incluido el de ‌este año al mejor álbum de blues tradicional, Guy todavía se siente un poco ⁠aturdido por la atención que recibe.

"Hay guitarristas que tocan cinco ⁠veces mejor que yo", dijo. "Vienen a preguntarme qué deben hacer y yo les respondo: 'Ni idea'".

A punto de cumplir 90 años, ralentizar el ritmo no entra en sus planes. Comenzará su gira de cumpleaños en Toronto después de actuar en Australia, con el objetivo, como siempre, de "hacer sonreír a alguien".

En cuanto a su ‌legado, Guy lo tiene claro: «Que amaba a ​todo el mundo. Si todo el mundo fuera como yo, no habría malvados en el mundo».

"Sinners", distribuida por Warner Bros. Pictures, lidera los Oscar de este año con 16 nominaciones, entre ellas la de mejor película, mejor director para Coogler y mejor actor para ‌Jordan. (Reporte de Alicia Powell y Danielle Broadway; edición en español de Javier López de Lérida)