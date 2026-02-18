Buehler firma con Padres tras larga carrera con Dodgers, su rival del Oeste de la Nacional

PEORIA, Arizona, EE.UU. (AP) — El lanzador derecho Walker Buehler ha firmado con los Padres de San Diego después de pasar las primeras ocho temporadas de su carrera en las Grandes Ligas con sus archirrivales, los Dodgers de Los Ángeles.

Buehler estuvo en el clubhouse de los Padres la mañana del martes después de suscribir un contrato de ligas menores con invitación al campamento de Grandes Ligas.

“Sí, se siente un poco raro", reconoció Buehler al hablar con los reporteros en Arizona, tras ponerse un uniforme marrón y dorado: "me imagino que hace cinco años se habría sentido mucho más raro, pero este es un deporte loco y esta es una gran oportunidad para mí”.

Buehler, de 31 años, dijo que intentará llegar al primer equipo y contribuir de cualquier manera que pueda.

"Soy abridor, y quiero abrir, así que estoy aquí para intentar ganarme un lugar en la rotación”.

Buehler pasó la temporada pasada con Boston y Filadelfia, que lo firmó a finales de agosto después de que los Medias Rojas lo dejaron en libertad. Tuvo dificultades en Boston, pero se vio lo suficientemente bien durante su breve etapa con los Filis como para generar interés de los Padres y de otros equipos.

“Allá lancé bien, y recuperar la velocidad, así como la mecánica, ha sido lo más importante. La segunda mitad del año pasado fue relativamente exitosa en comparación con la primera mitad, y hay cosas sobre las que queremos seguir construyendo”, explicó Buehler.

Buehler fue seleccionado dos veces al Juego de Estrellas y ganó dos anillos de la Serie Mundial durante sus 10 años en la organización de los Dodgers, siendo un pilar de su rotación cuando estuvo sano y, a menudo, luciendo como uno de los mejores abridores de las mayores. En particular, ha sido muy bueno contra los Padres a lo largo de su carrera, con marca de 7-1, efectividad de 1,67 y 83 ponches en 13 aperturas.

Ganó el tercer juego de la Serie Mundial de 2024 antes de apuntarse el salvamento en la victoria de los Dodgers en el quinto y decisivo encuentro en el Yankee Stadium, coronando su regreso con un desempeño aguerrido en el Clásico de Otoño. Se había perdido toda la temporada 2023 y grandes tramos de 2024 mientras se recuperaba de su segunda cirugía Tommy John.

Pero esa memorable entrada como relevista en el quinto juego para preservar una victoria de 7-6 sobre los Yankees fue su última aparición con los Dodgers, que permitieron que Buehler se marchara como agente libre para firmar un lucrativo contrato con Boston. Tras un año turbulento en la Costa Este, está ansioso por volver a la División Oeste de la Liga Nacional con los Padres, que tienen dos vacantes en su rotación.

“Obviamente hay cierta familiaridad con la división, y vivir en el sur de California es algo a lo que mi familia y yo estamos acostumbrados. Es una buena oportunidad para ser parte de un club con mucho talento. Tengo ganas de ver qué podemos hacer con esto”, señaló Buehler.

Nick Pivetta, Joe Musgrove y Michael King ya tienen puestos en la rotación de San Diego. Buehler competirá por los dos últimos lugares con el dominicano Randy Vásquez y JP Sears, quienes vuelven, y con los recién firmados Griffin Canning y el venezolano Germán Márquez.

Buehler dijo que se mudó al Oeste tras la campaña anterior a fin de prepararse para otro intento de volver a las Grandes Ligas.

"Puse mi cuerpo en un lugar un poco mejor”, aseveró.

Buehler indicó que su mecánica está volviendo al nivel y a la forma que tuvo durante sus primeras seis temporadas en las Grandes Ligas con los Dodgers antes de la cirugía de codo.

“Mi codo y mi cuerpo han pasado por algunas cosas”, manifestó.

Los Padres han estado notablemente activos durante la última semana después de hacer poco en el invierno para reforzar el roster de un equipo que ganó 90 juegos y llegó a la postemporada por cuarta vez en seis años.

El gerente general A.J. Preller firmó al bateador de poder Nick Castellanos, junto con Canning y Márquez, durante el fin de semana, después de incorporar al dominicano Miguel Andújar una semana antes.

Preller también acordó una extensión de contrato, manteniendo al segundo jefe de operaciones de béisbol con más antigüedad en las mayores con San Diego durante el probable proceso de venta del club.

Buehler tiene marca de 57-29, efectividad de 3,52 y un WHIP de 1,15 a lo largo de su década en las Grandes Ligas. Ha superado los 150 ponches en tres ocasiones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes