Buena relación de Orban con Trump y Putin motiva celebrar una cumbre en Hungría, dice el Kremlin
- 1 minuto de lectura'
MOSCÚ, 20 oct (Reuters) -
El Kremlin dijo el lunes que Budapest fue elegida como sede de una próxima cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, porque el primer ministro húngaro, Viktor Orban, mantiene buenos lazos con ambos mandatarios.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "Orban mantiene una relación bastante cercana con el presidente Trump y muy constructiva con el presidente Putin".
"Y esto, por supuesto, contribuyó en gran medida al entendimiento que se logró durante la última llamada telefónica", añadió, en referencia a la conversación de la semana pasada entre Trump y Putin que les llevó a acordar reunirse en Budapest.
Orban, nacionalista y conservador, ha criticado repetidamente el apoyo occidental a Ucrania, vecina de su país. Este año, afirmó que Rusia ya había ganado la guerra en Ucrania.
Algunos Gobiernos europeos que apoyan a Ucrania han dicho que no es apropiado acoger a Putin en una cumbre en un Estado miembro de la Unión Europea. El lunes, la
de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que la posible visita de Putin a Hungría .
Peskov dijo que los trabajos de la cumbre, que tendría como objetivo avanzar en la resolución del conflicto ucraniano y desarrollar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, no han hecho más que empezar.
(Información de Dmitry Antonov, redacción de Felix Light; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)
Otras noticias de Vladimir Putin
- 1
Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania
- 2
Solo en Off | Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada
- 3
Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”
- 4
Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA