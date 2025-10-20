LA NACION

Buena relación de Orban con Trump y Putin motiva celebrar una cumbre en Hungría, dice el Kremlin

MOSCÚ, 20 oct (Reuters) -

El Kremlin dijo el lunes que Budapest fue elegida como sede de una próxima cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, porque el primer ministro húngaro, Viktor Orban, mantiene buenos lazos con ambos mandatarios.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "Orban mantiene una relación bastante cercana con el presidente Trump y muy constructiva con el presidente Putin".

"Y esto, por supuesto, contribuyó en gran medida al entendimiento que se logró durante la última llamada telefónica", añadió, en referencia a la conversación de la semana pasada entre Trump y Putin que les llevó a acordar reunirse en Budapest.

Orban, nacionalista y conservador, ha criticado repetidamente el apoyo occidental a Ucrania, vecina de su país. Este año, afirmó que Rusia ya había ganado la guerra en Ucrania.

Algunos Gobiernos europeos que apoyan a Ucrania han dicho que no es apropiado acoger a Putin en una cumbre en un Estado miembro de la Unión Europea. El lunes, la

de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que la posible visita de Putin a Hungría .

Peskov dijo que los trabajos de la cumbre, que tendría como objetivo avanzar en la resolución del conflicto ucraniano y desarrollar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, no han hecho más que empezar.

(Información de Dmitry Antonov, redacción de Felix Light; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)

