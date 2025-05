"Buena Vista Social Club", "Death Becomes Her" y "Maybe Happy Ending" son nominados a los Tony

NUEVA YORK (AP) — Tres espectáculos de Broadway — "Buena Vista Social Club", “Death Becomes Her” ("La muerte le sienta bien") y “Maybe Happy Ending” — obtuvieron cada uno diez nominaciones a los premios Tony el jueves. George Clooney, Sarah Snook y Bob Odenkirk también fueron nominados en sus debuts.

Veintinueve espectáculos obtuvieron al menos una nominación en las 26 categorías de los Tony, incluso espectáculos que ya han cerrado hace tiempo como “A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical” y “Swept Away”.

James Monroe Iglehart, quien interpretó a Armstrong en su musical, no esperaba la nominación y se despertó con su teléfono lleno de mensajes. "Me pregunté, '¿Qué está pasando? ¿Está todo bien?' Y luego pensé, '¡Qué genial es esto!'", expresó. "Estoy realmente emocionado de ser parte de este grupo de increíbles artistas".

"Buena Vista Social Club", que se inspira en el documental nominado al Oscar de Wim Wenders de 1999 sobre la creación del álbum "Buena Vista Social Club", competirá por la corona de mejor musical con “Death Becomes Her”, basada en la película de culto de 1992 del mismo nombre sobre enemigas que buscan una poción mágica de eterna juventud y belleza.

La categoría también incluye “Maybe Happy Ending”, un musical de comedia romántica sobre un par de androides que chisporrotea con humanidad, y "Dead Outlaw", un musical sobre un vagabundo alcohólico de la vida real que fue asesinado en 1911 y cuya vida después de la muerte resultó ser más extraña que la ficción al ser exhibido en carnavales durante décadas.

Un segundo espectáculo con un cadáver, la importación británica “Operation Mincemeat”, también compite por premios, la increíble historia real sobre una operación británica diseñada para engañar a la Alemania nazi sobre la ubicación del desembarco aliado en Sicilia.

En la categoría de mejor obra, “English”, la obra ganadora del Premio Pulitzer de la dramaturga Sanaz Toossi sobre cuatro estudiantes iraníes preparándose para un examen de inglés, logró entrar. Al igual que “The Hills of California”, la mirada de Jez Butterworth a una reunión familiar por la inminente muerte de su matriarca ambientada en un hotel en el verano de 1976 en Inglaterra.

Competirán con “John Proctor Is the Villain”, el examen de Kimberly Belflower sobre la feminidad, el feminismo, el movimiento #MeToo y una refutación convincente a “The Crucible” y “Purpose”, el drama de salón de Branden Jacobs-Jenkins sobre una familia negra exitosa que se destruye desde dentro.

La categoría se completa con “Oh, Mary!”, una historia revisionista, irreverente, obscena y alegremente desquiciada de Cole Escola centrada en Mary Todd Lincoln, una primera dama alcohólica, narcisista y malhablada decidida a salir del papel subordinado en el que la historia la ha colocado.

Jacobs-Jenkins, cuyo “Appropriate” ganó el premio a la mejor reposición de obra el año pasado, dijo el jueves por la mañana que su categoría estaba llena de obras que comenzaron regionalmente o fuera de Broadway, mostrando la fortaleza del arte.

"Espero que la gente vea la diversidad de lo que está sucediendo en términos de escritura para los escenarios estadounidenses en este momento. Es realmente un momento increíble", manifestó. "Creo que eso es solo un testimonio de lo fructífera que es la forma".

Nominaciones y algunas ausencias

Joy Huerta, del dúo pop mexico-estadounidense Jesse & Joy, recibió su primera nominación al Tony por la música original de "Real Women Have Curves" que creó junto con Benjamín Vélez.

Audra McDonald, como se esperaba, escuchó su nombre por su interpretación de Rose en una aclamada reposición de "Gypsy", un papel que llevó a Tony anteriores a figuras como Angela Lansbury, Tyne Daly y Patti LuPone. McDonald, ya poseedora del récord de más Tony por un intérprete — con seis — ahora compite por un séptimo.

Se enfrentará a Nicole Scherzinger en "Sunset Blvd", Megan Hilty y Jennifer Simard en “Death Becomes Her”, y Jasmine Amy Rogers de “Boop! The Musical”.

Clooney recibió un reconocimiento como actor principal en una obra por su reinterpretación de la historia del legendario reportero Edward R. Murrow en una adaptación de su película de 2005 “Good Night, and Good Luck”. Otro boleto caliente — una reposición de "Glengarry Glen Ross" de David Mamet le valió a Odenkirk un reconocimiento, pero no a sus coestrellas Kieran Culkin o el comediante Bill Burr.

Snook, la coestrella de Culkin en "Succession", obtuvo una nominación por interpretar los 26 papeles en “The Picture of Dorian Gray” ("El retrato de Dorian Gray") y la estrella de "Stranger Things" Sadie Sink obtuvo una por liderar “John Proctor is the Villain”. “Stranger Things: The First Shadow”, una precuela impulsada por efectos de su antiguo éxito de Netflix, obtuvo cinco reconocimientos, incluido el de actor principal para Louis McCartney.

Las noticias fueron menos favorables para Kit Connor y Rachel Zegler, ambos en sus debuts en Broadway. Ninguno obtuvo nominaciones por su "Romeo + Julieta" dirigido a la Generación X y los millennials. Robert Downey Jr., quien también debutó en Broadway en la obra "McNeal", tampoco fue reconocido. Mia Farrow obtuvo una nominación por “The Roommate” pero su coestrella, la diva de Broadway Patti LuPone, no lo hizo.

Y, en un shock, un atrevido “Otelo” con Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, por el que los productores están cobrando más de 900 dólares por asientos en la orquesta, no obtuvo una sola nominación. El regreso de Idina Menzel a Broadway en "Redwood", una fábula contemporánea sobre árboles, duelo y la búsqueda de la sanación, tampoco obtuvo nominaciones.

“Our Town”, protagonizada por Jim Parsons y Katie Holmes, obtuvo una nominación a la mejor reposición de obra, pero nada para sus actores. Y el espectáculo de Stephen Sondheim protagonizado por los ganadores del Tony Bernadette Peters y Lea Salonga se quedó en blanco.

Los premios Tony se entregarán el ocho de junio en el Radio City Music Hall durante una transmisión presentada por la estrella de "Wicked" y ganadora del Tony Cynthia Erivo.