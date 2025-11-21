Buenafuente hace un parón "temporal" en su agenda para descansar y recuperarse por "exceso" de carga laboral

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presentador y cómico Andreu Buenafuente se ha visto "obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse" por motivos de "exceso de carga laboral" y por "prescripción médica".

Así lo ha anunciado este viernes la Dirección de Comunicación y Participación de RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press.

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", explica el propio Andreu Buenafuente en un comunicado difundido por RTVE en redes sociales.

El anuncio llega días después de conocerse que el presentador de 'Futuro Imperfecto' en LA NACION era el elegido por la Corporación para presentar las Campanadas de fin de año, junto a su pareja, la actriz y humorista Silvia Abril. Fuentes de RTVE, consultadas por Europa Press, han confirmado que Andreu Buenafuente conducirá el programa el próximo 31 de diciembre.