Buenafuente y Berto saltan a HBO Max con su 'Nadie sabe nada', un espacio "blindado" en "tiempos de ruido y furia"

'Nadie sabe nada', el espacio de humor de Andreu Buenafuente y Berto Romero en el que la improvisaci√≥n es la √ļnica regla inquebrantable, salta de la SER y YouTube a las plataformas de streaming de la mano de HBO Max. Y lo hace "creciendo" con "m√°s medios y m√°s m√ļsculo" que les permite afrontar nuevos retos como, por ejemplo, programas especiales desde M√©xico DF y a Buenos Aires o la isla canaria de La Palma, pero siempre conservando su esencia como "refugio de la comedia". Un espacio "blindado y luminoso" dedicado a la comedia sencilla, cercana y espont√°nea en estos "tiempos de ruido y furia".

"Hemos conseguido, como dice Berto, un espacio blindado intemporal. Y para m√≠ es muy importante y tambi√©n muy nuevo, porque siempre trabaj√© pegado a la actualidad en un programa diario, trompazo por aqu√≠, uno que se ha enfadado, las redes... pero este es un espacio protegido donde la actualidad entra muy pocas veces", afirma Buenafuente en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca que una de las "fortalezas" de 'Nadie sabe nada' consiste en que se trata de un programa en el que "es m√°s importante contar que he dormido mal que el √ļltimo exabrupto pol√≠tico".

"Pero es que, eso incluso eso se convierte en contenido para el programa. Si hay un tema que es peligroso o es peliagudo vamos a decir que es un charco y que no sabemos cómo abordarlo, porque estamos creando en el momento", apostilla Berto.

Y es que, sostienen los dos c√≥micos, en este formato que vive constantemente agarrado a la espontaneidad no hay l√≠neas rojas ni temas tab√ļ, pero no se busca la confrontaci√≥n. "Aqu√≠ prima lo luminoso y m√°s en estos tiempos de ruido, ira y furia. El 'Nadie' es otra cosa", se√Īala Buenafuente que, a pesar de ser consciente de que siempre habr√° cr√≠ticas, dice no notar otra cosa desde el otro lado en estos casi ya diez a√Īos de programa que "complicidad" y un "gran cari√Īo".

"si no te gusta algo, c√°llate"

"Somos personas c√°rnicas, como decimos en el programa, y tenemos sentimientos, pero si me tengo que quedar con una nota media es la de cari√Īo. Y es que si en otros formatos est√°s un poco en el alambre, que est√°s jugando m√°s arriesgado, aqu√≠ el que te compra va contigo es tu compa√Īero de viaje. Y el que no te compra... pues que no nos diga nada. Es algo que yo recomiendo, para la vida en general: Si no te gusta algo, c√°llate. Es un consejo que quiero dar", expone el presentador.

Una postura que secunda Berto, con una curiosa y festivalera comparaci√≥n: "Nadie est√° obligado tampoco a participar en la fiesta. Esta semana ha sido el Primavera Sound en Barcelona y yo no he ido. Pero no se me ocurre agarrar por las solapas a alguien que ha ido y gritarle: 'No me parece bien, no ves que cada a√Īo es lo mismo, gente tocando en un escenario'".

Y a la hora de echar la vista atr√°s y definir estos casi diez a√Īos de programa, ambos coinciden en se√Īalar que, adem√°s de un "refugio" y casi un "patio recreo" frente a otros proyectos m√°s cuidados pero menos disfrutables, 'Nadie sabe nada' es "un ejercicio de destilado, de complicidad, de espontaneidad y de ritmo muy potente.

"Es casi un taller creativo, narrado radiof√≥nicamente y ahora tambi√©n televisado de dos c√≥micos que llegan a improvisar, a ver que encuentran. Incluso tiene algo circense, como si fu√©ramos dos equilibristas que en alg√ļn momento dado se caen, porque a veces lo intentamos y no sale", explica Berto. "Y dentro ese ADN, lo fundamental es la extraordinaria complicidad con la gente, porque dos c√≥micos sin conectar con el p√ļblico... son solo dos tontos", sentencia Buenafuente.

Un 'nadie' viajero

En esta nueva etapa, el espacio de humor continuar√° con su mec√°nica habitual en la que improvisaci√≥n es la constante pero incorporando nuevos elementos que van desde ideas que Berto y Buenafuente ten√≠an desde hace a√Īos "guardadas en el caj√≥n", y que ahora pueden llevar a cabo hasta programas especiales que realizar√°n lugares como La Palma, Buenos Aires o M√©xico DF. Todo ello, por supuesto, "aprovechando y cultivando a√ļn m√°s lo que genera el propio programa" y esas historias que se crean en directo derivadas de su espont√°nea interacci√≥n con el p√ļblico.

Los dos c√≥micos insisten que en este salto al streaming lo m√°s importante para ellos era no solo "hacer crecer" el formato sino hacerlo manteniendo "la filosof√≠a" tan singular del programa. "Fuimos muy pesados con eso de no traicionar el esp√≠ritu del 'Nadie sabe nada'. Llevamos ya suficiente tiempo en esto para saber que cuando te dan m√°s medios y te sofisticas puedes perder naturalidad", dice Buenafuente que asegura que sigue sin haber "nada preparado": "No se ve el gui√≥n por ning√ļn lado porque no existe".

"Ha sido un ejercicio de equilibrio y de contención. Pero a la vez había que conseguir que esa contención no evitara que el programa pudiera crecer e identificar muy bien por dónde podía crecer para que el mayor presupuesto no matara nuestra mecánica", explica Romero que ve en esta nueva versión del 'Nadie sabe nada' como "el punto intermedio" entre ese "nuevo lenguaje que se opone a la televisión tradicional" que es "un podcast desmontado, de garaje y casi 'punky'" con un formato televisivo "con una forma muy pulida". "Ahí, en el medio, estamos nosotros... o al menos lo vamos a intentar", apostilla Buenafuente.

Producido por El Terrat (The Mediapro Studio) para HBO Max, 'Nadie sabe nada' se estrenar√° este s√°bado 18 de junio en HBO Max Espa√Īa y HBO Max Latinoam√©rica tras nueve temporadas a sus espaldas, conservando todas sus ventanas en las plataformas de radio en la Cadena SER, SER podcast y YouTube con periodicidad semanal y despu√©s de haberse convertido en el podcast m√°s escuchado de Espa√Īa en 2021 y 2020 seg√ļn Spotify.