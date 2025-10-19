Buendía asegura victoria de Aston Villa en la cancha del Tottenham

Con un golazo del centrocampista argentino Emiliano Buendía, el Aston Villa se impuso este domingo 1-2 en su visita al Tottenham, durante la 9ª jornada de Premier League.

Los Spurs, que arrancaron el partido por delante en el marcador gracias a un gol del uruguayo Rodrigo Bentancur (5'), terminaron perdiendo tras los potentes disparos de Morgan Rogers (37') y Buendía (77').

La del domingo es la segunda derrota del Tottenham en Premier League. El equipo entrenado por el danés Thomas Frank arrancó el fin de semana en el podio, pero cae hasta la 6ª posición, perjudicado por el resto de resultados de la jornada.

Por su parte, el Aston Villa (10º, 12 puntos) tiene una dinámica inversa. Los hombres de Unai Emery encadenan una tercera victoria consecutiva en Premier League, luego de no haber sumado ninguna durante las cinco primeras fechas.

El club de Birmingham protagonizó una segunda mitad mejor que la de los locales, y selló la victoria con un bonito gol.

Desde el círculo central, Matty Cash envió un balón largo hacia la banda derecha, donde Lucas Digne lo bajó y se la dejó de cara a Buendía. El argentino golpeó con potencia y precisión para amarrar los tres puntos en el norte de Londres.

El Tottenham visitará el martes al Mónaco en Liga de Campeones, mientras que el Aston Villa viajará el jueves a Países Bajos para medirse al G.A. Eagles en Europa League.

