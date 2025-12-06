Buendía tumba a un Arsenal al que el City ya pisa los talones

Con un gol del delantero argentino Emiliano Buendía en el descuento del partido, el Aston Villa superó por 2-1 este sábado al Arsenal, que ve situarse al Manchester City a dos puntos tras su triunfo 3-0 ante el Sunderland.

En el primer partido del día, en Birmingham, el Arsenal sumó su segunda derrota de la temporada, cerrando una racha de 18 encuentros sin perder.

Matty Cash adelantó a los Villanos en la primera parte (36') y el belga Leandro Trossard (52') empató para el líder de la Premier League, antes de que Buendía diera la victoria a los de Birmingham, terceros en la clasificación a tres puntos del Arsenal.

El equipo londinense no perdía desde la tercera jornada de la Premier League (1-0 frente al Liverpool) a finales de agosto y desde entonces sumó 15 victorias y tres empates en todas las competiciones.

Este resultado, que llega a tres días de que el Arsenal ponga en juego su liderato en la Liga de Campeones en Brujas, deja en un pañuelo la cabeza del campeonato inglés, con ahora tres equipos en tres puntos.

Más tarde el City no desaprovechó la oportunidad y batió con autoridad al Sunderland (7º) con goles de Ruben Dias (31), Josko Gvardiol (35) y Phil Foden (65), con su quinto gol en tres partidos.

En el Etihad Stadium los hinchas del City disfrutaron de un gran espectáculo, liderado por el francés Rayan Cherki, que asistió a Foden en el tercer tanto tras encadenar dos regates y centrar de rabona para el gol de cabeza de su compañero.

