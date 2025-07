Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

1 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * BBVA seguirá adelante con la oferta por Sabadell a pesar de las condiciones impuestas por el Gobierno (Reuters) * Santander presenta una oferta vinculante por TSB, según fuentes cercanas (Reuters) * Cirsa, de Blackstone, aspira a una valoración de 2520 millones de euros en su salida a bolsa (Reuters) * Celsa cancela la búsqueda de socio tras el "no" de Criteria (Expansión) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * La actividad industrial en muchas economías asiáticas se contrajo en junio dado que la incertidumbre arancelaria de Estados Unidos mantuvo baja la demanda, pero las señales de una ligera mejoría para los fabricantes elevan la presión en las conversaciones comerciales con Washington ante las sombrías perspectivas de recuperación económica de la región (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el lunes su frustración por las negociaciones comerciales entre EEUU y Japón, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advertía de que los países podrían recibir notificaciones de aranceles notablemente más altos a medida que se acerque la fecha límite del 9 de julio a pesar de las negociaciones (Reuters) * La incertidumbre seguirá siendo una característica clave de la economía mundial, lo que probablemente hará que la inflación sea más volátil y obligará al Banco Central Europeo a actuar con más contundencia para mantener los precios en torno a su objetivo, dijo el lunes la presidenta del BCE, Christine Lagarde (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Enagás - Dividendos de 0,0009 euros y 0,5991 euros por acción. Fecha de descuento. * Sacyr - Dividendo de 0,0450 euros por acción. Fecha de pago. * Endesa - Dividendo de 0,8177 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES * Los jefes del Banco Central Europeo, la Reserva Federal de EEUU, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de Corea hablan en el panel de política del Foro sobre Banca Central del BCE, en Sintra, Portugal. (1330 GMT) * Los miembros del consejo del Banco Central Europeo Luis de Guindos, Frank Elderson e Isabel Schnabel moderan un panel en el Foro sobre Banca Central del BCE. * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en un panel sobre política monetaria ante el Foro del BCE sobre Banca Central 2025, "Adaptarse al cambio: Cambios macroeconómicos y respuestas de política monetaria", en Sintra, Portugal. (1330 GMT) * Victoria Cleland, directora ejecutiva de Pagos del Banco de Inglaterra, da un discurso en la City Week 2025: "Innovación en los pagos: impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes", en Londres, Reino Unido. (1535 GMT) OTROS EVENTOS * 104º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm Jun 0,2% 0,5% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy Jun 3,3% 3,5% 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI Jun 50,5 50,5 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI Jun 47,8 47,8 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI Jun 49,0 49,0 09:55 Germany DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA Jun 15k 34k 09:55 Germany DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA Jun 2,919M 09:55 Germany DEUNR=ECI Unemployment Rate SA Jun 6,4% 6,3% 09:55 Germany DEUEMP=ECI Unemployment Total SA Jun 2,963M 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI Jun 49,4 49,4 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI Jun 47,7 47,7 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY Jun 2,0% 1,9% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY Jun 2,4% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY Jun 2,3% 2,3% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM Jun 0,00% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 28 Jun, w/e 4,5% 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final Jun 52,0 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM May -0,1% -0,4% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI Jun 48,8 48,5 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid Jun 69,0 69,4 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx Jun 46,8 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx Jun 47,6 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings May 7,300M 7,391M 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Jun -4,7 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Jun -10,1 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 23 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 23 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 23 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 23 Jun, w/e *Mercados financieros* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 2 puntos, hasta los 5329, los del FTSE perdían 1 punto, hasta los 8788,5, y los del DAX alemán ganaban 33 puntos, hasta los 24.082, a las 0430 GMT. * En Japón, el índice Nikkei bajaba mientras los inversores vendían acciones tras las elevadas ganancias del índice y la incertidumbre en torno a las conversaciones comerciales entre EEUU y Japón pesaba sobre los ánimos. * Los precios del petróleo descendían, lastrados por las expectativas de un aumento de la producción de la OPEP+ en agosto y la preocupación por una ralentización económica provocada por la perspectiva de un aumento de los aranceles estadounidenses. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION BBVA

Santander

Santander España