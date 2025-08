Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

1 ago (Reuters) - *EMPRESAS* * Cox compra los activos mexicanos de Iberdrola en una operación de US$4200 millones (Reuters) * Telefónica adjudica a Huawei el contrato de sus grandes clientes en plena tensión con EEUU (El Confidencial) * Cellnex aumenta un 1,7% su Ebitda en el primer semestre y reduce su pérdida neta (Reuters) * Enel espera que el impacto negativo del apagón en España desaparezca en el segundo semestre (Reuters) * EGPE, filial de Enel, adquiere el 62,5% de Cetasa y eleva su participación al 100% (Reuters) * Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair DAC: "Ryanair hará un recorte drástico si Aena sube las tasas" (Expansión) * Audax Renovables emite bonos verdes por 2 millones de euros (Reuters) * Catalana Occidente obtiene un beneficio atribuido de 376,1 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Llorente y Cuenca aumenta su Ebitda recurrente un 15% en el primer semestre, hasta 7,9 millones de euros (Reuters) * Las previsiones de ingresos de Apple superan las estimaciones y prevé unos costes arancelarios de US$1100 millones (Reuters) * Los resultados de la computación en nube de Amazon no impresionan y sus acciones caen (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles elevados a las exportaciones de decenas de socios comerciales, entre ellos Canadá, Brasil, India y Taiwán, y siguió adelante con sus planes de reordenar la economía mundial antes de la fecha límite del viernes para el acuerdo comercial (Reuters) * La actividad industrial de Asia se deterioró en julio, en un contexto de débil demanda mundial y persistente incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses, que afectaron a la confianza empresarial, según mostraron encuestas privadas, lo que empañó las perspectivas de una frágil recuperación de la región (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * IAG publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Talgo publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. OTROS EVENTOS * La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, visita la empresa de defensa franco-alemana KNDS, en Kassel, Alemania. (0615 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/R RIC Indicator Name Per Reu Prior al egion iod ter Tim s e Pol l 08: United GBNWHP Nationwide Jul 0.3 -0.8% 00 Kingdom =ECI house price mm% 08: United GBNHP= Nationwide Jul 2.1 2.1% 00 Kingdom ECI house price yy% 09: Spain ESITA= Int'l Tourist Jun 13.58 00 ECI Arrival 2026 09: Spain ESPMIM HCOB Jul 51 51.4 15 =ECI Manufacturing 5 PMI 09: France FRRPMI HCOB Jul 48 48.4 50 =ECI Manufacturing 4 PMI 09: Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Jul 49 49.2 55 =ECI 2 10: Euro Zone EUPMI= HCOB Mfg Final Jul 49 49.8 00 ECI PMI 8 10: United GBPMIM S&P GLOBAL Jul 48 48.2 30 Kingdom =ECI MANUFACTURING 2 PMI 11: Euro Zone EUHICF HICP Flash YY Jul 1.9 2.0% 00 =ECI% 11: Euro Zone EUHIXF HICP-X F&E Jul 2.3 2.4% 00 =ECI Flash YY% 11: Euro Zone EUCPXA HICP-X F,E,A&T Jul 2.2 2.3% 00 =ECI Flash YY% 11: Euro Zone EUHCFM HICP-X F, E, A, Jul 0.40% 00 =ECI T Flash MM 14: United USNFAR Non-Farm Jul 110 147k 30 States =ECI Payrolls k 14: United USPRP= Private Jul 100 74k 30 States ECI Payrolls k 14: United USMFP= Manufacturing Jul -3k -7k 30 States ECI Payrolls 14: United USGOV= Government Jul 73k 30 States ECI Payrolls 14: United USUNR= Unemployment Jul 4.2 4.1% 30 States ECI Rate% 14: United USAVGE Average Jul 0.3 0.2% 30 States =ECI Earnings MM% 14: United USAVHE Average Jul 3.8 3.7% 30 States =ECI Earnings YY% 14: United USWRKW Average Jul 34. 30 States =ECI Workweek Hrs 2 14: United USLBFB Labor Force Jul 62,3% 30 States =ECI Partic 14: United USUDEP U6 Jul 7,7% 30 States =ECI Underemployment 15: United USMPMF S&P Global Mfg Jul 49,5 45 States =ECI PMI Final 16: United USTCNS Construction Jun 0,0 -0,3% 00 States =ECI Spending MM% 16: United USPMI= ISM Jul 49. 49,0 00 States ECI Manufacturing 5 PMI 16: United USISMP ISM Mfg Prices Jul 70. 69,7 00 States =ECI Paid 0 16: United USISME ISM Manuf Jul 45,0 00 States =ECI Employment Idx 16: United USISMN ISM Manuf New Jul 46,4 00 States =ECI Orders Idx 16: United USUMSF U Mich Jul 62. 61,8 00 States =ECI Sentiment Final 0 16: United USUMCF U Mich Jul 66,8 00 States =ECI Conditions Final 16: United USUMF= U Mich Jul 58,6 00 States ECI Expectations Final 16: United USUM1F U Mich 1Yr Inf Jul 4,4% 00 States =ECI Final 16: United USUM5F U Mich 5-Yr Inf Jul 3,6% 00 States =ECI Final *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 24 puntos, hasta los 5316, los futuros del FTSE perdían 20,5 puntos, hasta los 9103,5, y los futuros del DAX alemán caían 139 puntos, hasta los 24.022, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas caían después de que Estados Unidos impusiera aranceles elevados a decenas de socios comerciales, mientras los inversores esperan ansiosos los datos sobre el empleo en Estados Unidos, que podrían decidir si la Reserva Federal recorta los tipos de interés el mes que viene. * Los precios del petróleo apenas variaban tras caer más de un 1% en la sesión anterior, mientras los operadores asimilaban el impacto de los nuevos aranceles estadounidenses, que podrían frenar la actividad económica y reducir el crecimiento de la demanda mundial de combustible. 