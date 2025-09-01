Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

1 sep (Reuters) -

EMPRESAS

BBVA ajusta la oferta por el Sabadell tras el pago de dividendos (Reuters)

Ferrovial compra un "data center" en Polonia y se alía con más hiperescalares en España (El Economista)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El Gobierno de Estados Unidos continúa las conversaciones con sus socios comerciales, a pesar de que un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó que la mayoría de los aranceles del presidente Donald Trump son ilegales, según dijo el domingo el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer (Reuters)

Los ataques con aviones no tripulados rusos contra instalaciones eléctricas en el norte y el sur de Ucrania durante la noche dejaron sin electricidad a casi 60.000 clientes y el presidente Volodímir Zelenski prometió tomar represalias ordenando más ataques en el interior de Rusia (Reuters)

Los aranceles estadounidenses afectaron a la actividad industrial en toda Asia, eclipsando los resultados sorprendentemente positivos en China, según mostraron encuestas privadas, lo que mantiene la presión sobre los dirigentes económicos para que respalden la frágil recuperación económica de la región (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

Cierre de mercados en Estados Unidos por el festivo del Día del Trabajo. OTROS EVENTOS

Reunión informal de ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea. (Hasta el 2 de septiembre)

Elecciones a la Asamblea Nacional de Guyana.

DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/R RIC Indicator Name Period Reu Prior al egion ter Tim s e Poll 08: United GBNWHP Nationwide house Aug 0,2 0,6% 00 Kingdom =ECI price mm% 08: United GBNHP= Nationwide house Aug 2,4% 00 Kingdom ECI price yy 09: Spain ESITA= Int'l Tourist Jul 12.903 00 ECI Arrival ,039k 09: Spain ESPMIM HCOB Aug 51,9 15 =ECI Manufacturing PMI 09: France FRRPMI HCOB Aug 49, 49,9 50 =ECI Manufacturing 9 PMI 09: Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Aug 49, 49,9 55 =ECI 9 10: Euro Zone EUPMI= HCOB Mfg Final Aug 50, 50,5 00 ECI PMI 5 10: United GBCRED BOE Consumer Jul 1,417B 30 Kingdom =ECI Credit 10: United GBMTG= Mortgage Lending Jul 5,340B 30 Kingdom ECI 10: United GBMTGA Mortgage Jul 64,167 30 Kingdom =ECI Approvals k 10: United GBM4=E M4 Money Supply Jul 0,3% 30 Kingdom CI 10: United GBPMIM S&P GLOBAL Aug 47,3 30 Kingdom =ECI MANUFACTURING PMI 11: Euro Zone EUUNR= Unemployment Jul 6,2 6,2% 00 ECI Rate% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 6 puntos, hasta los 5368; los futuros del FTSE perdían 9 puntos, hasta los 9209,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 17 puntos, hasta los 23.975, a las 0430 GMT. * El índice Nikkei de Japón caía a su nivel más bajo en tres semanas tras el desplome de las acciones del sector de los chips, que seguía la estela del descenso liderado por las empresas de tecnología en Wall Street el viernes. * Los precios del petróleo bajaban en un contexto de preocupación por el aumento de la producción y el impacto de los aranceles estadounidenses sobre la demanda. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)