Buenos días en los mercados: informe de preapertura

1 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Un consejero mexicano de Sabadell acepta la oferta de BBVA; el consejo dice a los inversores que rechacen la oferta (Reuters)

* Sabadell eleva a 1450 millones de euros su objetivo de retribución al accionista para 2025 (Reuters)

* Santander eleva un 15% el dividendo a cuenta en efectivo (Reuters); Santander pagará un dividendo de 0,115 euros por acción el 3 de noviembre (Reuters)

* Un grupo bancario liderado por Santander se queda con parte de la deuda de la compra de Verint (Bloomberg News)

* Repsol negocia con Trump un acuerdo millonario para Venezuela (Expansión)

* Puig dice que Exea ofrece comprar acciones de clase B a los ejecutivos (Reuters)

* MasOrange traspasa a Endesa su negocio energético por 90 millones y ambas comercializarán juntas luz, gas y telecos (Cinco Días)

* Endesa firma con el BEI y con Economía préstamos por 650 millones para reforzar redes (La Vanguardia)

* Aena busca grandes operadores para sus hoteles en Barajas y El Prat (Expansión)

* Escribano plantea una alianza con Indra e Instalaza para sustituir la tecnología israelí en los lanzacohetes Silam (El Economista)

* ACS gana un hospital de 852 millones en EEUU (Expansión)

* UGL, de CIMIC, construirá una batería de seis horas de duración para Neoen y Tesla (Reuters)

* Antin adquiere la mayoría del Grupo Swiftair (Reuters)

* Talgo obtiene una pérdida neta de 65,7 millones de euros en el primer semestre (Reuters); El rescate público de Talgo ya apunta a 2026 y la SEPI ficha a Garrigues para desatascarlo (El Confidencial)

* Duro Felguera registra una pérdida neta de 26,0 millones de euros en el primer semestre (Reuters)

* Cleop alcanza unas ventas netas de 14,6 millones de euros en el primer semestre (Reuters)

* Liwe registra una pérdida neta de 18,3 millones de euros en el primer semestre (Reuters)

* Naturhouse obtiene un beneficio neto de 6,2 millones de euros en el primer semestre (Reuters)

* Nyesa alcanza un beneficio neto de 184.000 euros en el primer semestre (Reuters)

* Bodegas Riojanas registra una pérdida neta de 129.000 euros en el primer semestre (Reuters)

* TRH Hoteles registra una pérdida neta de 112.000 euros en el primer semestre (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* La Administración de Estados Unidos cerró gran parte de sus funciones debido a que las profundas divisiones partidistas impidieron que el Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo sobre la financiación, lo que desencadenó lo que podría ser un largo y agotador enfrentamiento que podría provocar la pérdida de miles de puestos de trabajo federales (Reuters)

* La actividad industrial se contrajo en la mayoría de las principales economías asiáticas en septiembre, según revelan encuestas privadas, en un momento en que los indicios de desaceleración del crecimiento estadounidense y el impacto previsto de los aranceles de Estados Unidos se sumaron a la presión de la débil demanda china (Reuters)

* Los líderes de la Unión Europea debatirán propuestas para construir un "muro de drones" que proteja el continente en una cumbre que se celebrará el miércoles en Copenhague, pocos días después de que las intrusiones en el espacio aéreo de aviones no tripulados no identificados obligaran a cerrar temporalmente aeropuertos daneses (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

* Festivo en China.

BANCOS CENTRALES * Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, interviene en la conferencia del BCE sobre supervisión del clima y la naturaleza. (0730 GMT) * Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, interviene en una conferencia sobre competitividad organizada por Politico. (0755 GMT) * Olli Rehn, responsable de política monetaria del BCE y gobernador del banco central finlandés, se reúne con medios de comunicación finlandeses. (0800 GMT) * El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, la ministra alemana de Trabajo, Bärbel Bas, y la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, asisten en Berlín a "conversaciones sobre el acero" con comités de empresa y sindicatos. (1300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene en la Universidad de Carolina del Norte. (1615 GMT) * El Banco de Canadá publica un resumen de las deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión de política monetaria. (1730 GMT) * Charla informal con la vicegobernadora principal del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en la Cumbre de Competencia de Canadá 2025. (1805 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE en Copenhague, Dinamarca. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reu Prior al /Region ter s Pol l Tim e 08: United GBNWHP Nationwide Sep 0,2 -0.1% 00 Kingdom =ECI house price mm% 08: United GBNHP= Nationwide Sep 1,8 2.1% 00 Kingdom ECI house price yy% 09: Spain ESPMIM HCOB Sep 53, 54.3 15 =ECI Manufacturing 9 PMI 09: France FRRPMI HCOB Sep 48, 48.1 50 =ECI Manufacturing 1 PMI 09: Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Sep 48, 48.5 55 =ECI 5 10: Euro EUPMI= HCOB Mfg Final Sep 49, 49.5 00 Zone ECI PMI 5 10: United GBPMIM S&P GLOBAL Sep 46. 46.2 30 Kingdom =ECI MANUFACTURING 2 PMI 11: Euro EUHICF HICP Flash YY Sep 2,2 2,0% 00 Zone =ECI% 11: Euro EUHIXF HICP-X F&E Sep 2,3 2,3% 00 Zone =ECI Flash YY% 11: Euro EUCPXA HICP-X F,E,A&T Sep 2,3 2,3% 00 Zone =ECI Flash YY% 11: Euro EUHCFM HICP-X F, E, Sep 0,30% 00 Zone =ECI A, T Flash MM 13: United USMGA= MBA Mortgage 26 0,6% 00 States ECI Applications Sep, w/e 13: United USMGM= Mortgage 26 388,3 00 States ECI Market Index Sep, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 26 174,5 00 States =ECI Index Sep, w/e 13: United USMGR= Mortgage 26 1609,8 00 States ECI Refinance Sep, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 26 6,34% 00 States CI Mortgage Rate Sep, w/e 14: United USADP= ADP National Sep 50k 54k 15 States ECI Employment 15: United USMPMF S&P Global Mfg Sep 52,0 45 States =ECI PMI Final 16: United USTCNS Construction Aug -0,1% 00 States =ECI Spending MM -0,1% 16: United USPMI= ISM Sep 49,0 48,7 00 States ECI Manufacturing PMI 16: United USISMP ISM Mfg Prices Sep 63,2 63,7 00 States =ECI Paid 16: United USISME ISM Manuf Sep 43,8 00 States =ECI Employment Idx 16: United USISMN ISM Manuf New Sep 51,4 00 States =ECI Orders Idx 16: United USOILC EIA Wkly Crude 26 -0,60 30 States =ECI Stk Sep, 7M w/e 16: United USOILD EIA Wkly Dist.

26 -1.68

30 States =ECI Stk Sep, 5M

w/e

16: United USOILG EIA Wkly Gsln 26 -1.08

30 States =ECI Stk Sep, 1M

w/e

16: United USOIRU EIA Wkly Refn 26 -0.3%

30 States =ECI Util Sep,

w/e

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 4 puntos, hasta los 5545, los futuros del FTSE sumaban 4,5 unidades, hasta los 9412, y los futuros del DAX alemán avanzaban 7 puntos, hasta los 24.018, a las 0430 GMT.

Los futuros de Wall Street caían, el oro alcanzaba un máximo histórico y las bolsas asiáticas fluctuaban, al pasar la fecha límite para el cierre de la Administración estadounidense, que se espera que retrase la publicación de datos cruciales sobre el empleo y enturbie las perspectivas de los tipos de interés.

Los precios del petróleo se estabilizaban, tras dos días consecutivos de pérdidas, mientras los inversores sopesaban los posibles planes de la OPEP+ de aumentar la producción el próximo mes frente a la perspectiva de una reducción de las reservas en EEUU.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)