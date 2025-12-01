Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

1 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Citigroup retoma cobertura de Telefónica con recomendación neutral y precio objetivo de 3,9 euros (Reuters)

* AlphaValue eleva el precio objetivo de Indra desde 27,1 euros a 36,9 euros (Reuters)

* Indra anuncia programa de recompra de acciones (Reuters)

* Indra valorará de nuevo EM&E a petición de los independientes y retrasa la compra a 2026 (El Confidencial)

* HSBC eleva el precio objetivo de Repsol desde 15 euros a 15,5 euros (Reuters)

* El gigante chino Three Gorges lanza en España un plan multimillonario (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Las potencias manufactureras asiáticas se enfrentaron en noviembre a una atonía de la demanda y prolongaron el descenso de la actividad, ya que los avances en las negociaciones comerciales con Estados Unidos no se tradujeron en una recuperación significativa de los pedidos (Reuters)

* Las autoridades de EEUU y Ucrania mantuvieron el domingo unas conversaciones calificadas como productivas por ambas partes para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su optimismo sobre los avances, a pesar de los desafíos para poner fin a la guerra (Reuters)

* Las flotas de Airbus volvieron a operar con normalidad después de que el fabricante europeo de aviones introdujera cambios bruscos en su software antes de lo previsto, mientras lidiaba con problemas de seguridad protagonizados durante mucho tiempo por su competidor Boeing (Reuters)

* Suiza rechazó el domingo por abrumadora mayoría una propuesta de impuesto del 50% sobre las fortunas heredadas de 50 millones de francos suizos o más, con un 78% de votos en contra del plan, un resultado que incluso superó la oposición de dos tercios indicada en las encuestas (Reuters)

* El candidato del derechista Partido Nacional, Nasry Asfura, lideraba las elecciones presidenciales en Honduras con el 40,62% de los votos, según el primer reporte preliminar del Consejo Electoral Nacional (CNE) del país centroamericano, sacando un estrecho margen a su rival más cercano, el centrista Salvador Nasralla, que tenía un 38,78% (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* International Consolidated Airlines Group – Dividendo de 0,0480 euros por acción. Fecha de abono.

* Fluidra – Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Nagoya, Japón (0105 GMT).

* El Riksbank y SNS organizan un diálogo entre el gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, y el exgobernador del Banco de Finlandia Erkki Liikanen sobre la independencia de los bancos centrales (1300 GMT).

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, visita a su homólogo finlandés, Petteri Orpo. (Hasta el 2 de diciembre)

* El papa León XIV visita Líbano. (Hasta el 2 de diciembre)

* Los ministros de Defensa de la UE se reúnen en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, nov: Anterior 52,1.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, nov: Anterior 47,8.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, nov: Previsto 48,4; Anterior 48,4.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, nov: Previsto 49,7; Anterior 49,7.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE, oct: Anterior 1.491.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, oct: Anterior 5.489.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, oct: Anterior 65.944.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, oct: Anterior 0,6.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, nov: Anterior 50,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, nov: Anterior 51,9.

* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, nov: Anterior 48,7.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados del ISM manufacturero, nov: Anterior 58,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM, nov: Anterior 46,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM, nov: Anterior 49,4.

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 22 puntos, hasta los 5.652, los del FTSE cedían 29 unidades, hasta los 9.717, y los del DAX alemán caían 131 puntos, hasta los 23.737, a las 0530 GMT.

* Las bolsas bajaban tras un buen final de noviembre, mientras la aversión al riesgo se apoderaba de los mercados, pese a que el optimismo sobre la bajada de tipos en EEUU se mantenía intacto, y el yen se fortalecía, con los inversores sopesando la posibilidad de una subida de tipos este mismo mes.

* Los precios del petróleo subían después de que los miembros de la OPEP+ reafirmaran un plan para mantener estable la producción, mientras el Consorcio del Oleoducto del Caspio paralizaba las exportaciones tras un importante ataque con drones y las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela hacían temer por el suministro.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

