Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*EMPRESAS*

* El Gobierno de País Vasco fusionará Ayesa y Teknei para sacar a Bolsa un gigante digital (Expansión)

* El consorcio vasco liderado por Kutxabank y BBK compra Ayesa Digital por 480 millones (Expansión)

* Neoelectra agrava su crisis y pide el concurso (El Economista)

* Moeve se une a Pretium para crecer en plantas de biometano (El Economista)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Unas 40 personas murieron y 115 resultaron heridas cuando un incendio arrasó un bar abarrotado durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí suiza de Crans-Montana, informaron el jueves las autoridades (Reuters)

* Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de atacar a civiles durante el Año Nuevo: Moscú informó de un ataque mortal contra un hotel en el territorio que ocupa en el sur de Ucrania, mientras que Kiev dijo que se había producido otro amplio ataque contra su suministro eléctrico (Reuters)

* Las potencias industriales de Asia cerraron 2025 con mayor solidez, con un repunte de la actividad en varias economías clave gracias al aumento de los pedidos de exportación, impulsado por el lanzamiento de nuevos productos y la fuerte demanda de inteligencia artificial (Reuters)

* El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó el jueves que la isla está decidida a defender su soberanía y reforzar su defensa ante la creciente expansión de China, después de que Pekín disparara cohetes hacia la isla en el marco de unos ejercicios militares (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Cierre por festivo en las bolsas de Japón, Shenzhen (SZSE), y Shanghái (SHFE).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, dic: Previsto 1,2%; Anterior 1,8%.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 51,0; Anterior 51,5.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 50,6; Anterior 50,6.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 47,7; Anterior 47,7.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, nov: Previsto 2,7%; Anterior 2,8%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, nov: Anterior 2,8%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, nov: Anterior 2,9%.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, dic: Previsto 51,2; Anterior 51,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, dic: Anterior 51,8.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, sep: Previsto -0,1%; Anterior 0,2%.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 26 puntos, un 0,45%, los del índice alemán DAX subían 3 puntos, un 0,01% y los del británico FTSE 100 subían 31 puntos, un 0,31%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas comenzaban el año 2026 con una nota positiva en un mercado con poca actividad debido a las vacaciones, mientras los inversores se preparaban para un año que pondrá a prueba el repunte impulsado por la inteligencia artificial, marcará un cambio de guardia en la Reserva Federal y podría traer más turbulencias al mercado bajo la presidencia de Donald Trump.

* Los precios del petróleo subían en el primer día de cotización de 2026, tras haber registrado el año pasado su mayor caída anual desde 2020, en un momento en que los drones ucranianos apuntaban a las instalaciones petroleras rusas y un bloqueo estadounidense presionaba las exportaciones de Venezuela.

