Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

2 feb

*EMPRESAS*

* El colapso eléctrico abre una histórica guerra político-empresarial de 100.000 millones (Expansión)

* La Sepi quiere que Indra tome el control de Escribano sin una fusión (El Economista)

* Neinor Homes reducirá el valor nominal de sus acciones en 0,9327 euros por acción (Reuters)

* OHLA firma un acuerdo con Mohari Hospitality para la división del Complejo Canalejas (Reuters)

* eDreams completa su programa de recompra e inicia otro para reducir su capital (Reuters)

* Izertis anuncia que cerró con éxito su primera emisión de pagarés en el MARF (Reuters)

* Airtificial firma un contrato de 6 millones de euros para fabricar furgonetas eléctricas (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que Kevin Warsh, su candidato para dirigir la Reserva Federal, podría obtener votos de algunos demócratas en el Senado, y lo calificó como una "persona de gran calidad" que no debería tener ningún problema para obtener la ratificación (Reuters)

* El partido de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, probablemente obtendrá una victoria aplastante en las elecciones a la Cámara Baja de la próxima semana, según una encuesta del periódico Asahi, lo que aumenta las posibilidades de que el país continúe con su política de grandes gastos y recortes fiscales (Reuters)

* Los líderes iraníes advirtieron de un conflicto regional si Estados Unidos atacara el país, lo que avivó la tensión entre Washington y Teherán, y designaron a los ejércitos de la UE como "grupos terroristas" en una medida de represalia (Reuters)

* La directora gerente del FMI prevé que la inflación global caiga al 3,8% este año y al 3,4% en 2027, ayudada por una demanda más débil y precios de la energía más bajos (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Iberdrola – Dividendo de 0,2530 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Sarah Breeden, subgobernadora del Banco de Inglaterra para Estabilidad Financiera, ofrece un discurso de apertura en la Cumbre anual de City & Financial sobre regulación e innovación de pagos "La próxima generación de pagos minoristas en Reino Unido" (1145 GMT).

* Rebecca Jackson, directora ejecutiva de Autorizaciones, Tecnología Regulatoria y Supervisión Internacional del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso sobre gestión del riesgo intradía y negociación principal en un evento de la Asociación de Bancos Extranjeros (1330 GMT).

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en un diálogo moderado en un evento del Rotary Club de Atlanta (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* La Junta Ejecutiva de la OMS abre su reunión.

* Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, recibe a Nataša Pirc Musar, presidenta de Eslovenia (0900 GMT).

* Los ministros de Finanzas de Alemania y Polonia ofrecen una rueda de prensa en Varsovia (1100 GMT).

* Conferencia sobre seguridad en Oslo. Entre los ponentes se encuentran la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas; el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski; la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, y el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide.

* Conferencia Fronteras Árticas en Tromsø, Noruega. Participan Vivian Motzfeldt, ministra de Exteriores de Groenlandia, y Espen Barth Eide, ministro de Exteriores de Noruega. (Hasta el 4 de febrero)

* La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, viaja a Noruega. (Hasta el 4 de febrero)

* La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, habla en una conferencia sobre asuntos del Ártico. (Hasta el 5 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real, dic: Previsto -0,2%; Anterior -0,6%.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas real interanual, dic: Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, ene: Previsto 0,3%; Anterior -0,4%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, ene: Previsto 0,7%; Anterior 0,6%.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 49,6.

* 0930 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, ene: Anterior 51,6.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 51,0.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 48,7.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, ene: Previsto 49,4; Anterior 49,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, ene: Anterior 51,9.

* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, ene: Previsto 48,3; Anterior 47,9.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM, ene: Anterior 58,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM, ene: Anterior 44,8.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM, ene: Anterior 47,4.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 62 puntos, hasta los 5.889, los futuros del FTSE perdían 55,5 puntos, hasta los 10.134 y los futuros del DAX alemán caían 241 puntos, hasta los 24.375, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas seguían a los futuros de Wall Street en números rojos, en un momento en que la venta caótica de metales preciosos provocaba un comienzo nervioso de una semana repleta de resultados corporativos, reuniones de bancos centrales y datos económicos de peso.

* Los precios del petróleo caían casi un 5%, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que Irán estaba "negociando seriamente" con Washington, lo que indica una distensión con el país petrolero.

