Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

2 mar (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Talgo reduce ventas un 7,6% y pierde 101 millones de euros en 2025 (Reuters)

* Los ingresos de Clínica Baviera en 2025 aumentan un 12% y el beneficio neto un 15% (Reuters)

* CAF aumenta un 42% el ‌beneficio en 2025 (Reuters)

* Oryzon registra una pérdida ‌de 2,6 ⁠millones de euros en 2025 frente a un saldo negativo de 3,6 millones en 2024 (Reuters)

* Masdar irrumpe en hidrógeno en España con Moeve y Amancio Ortega (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra Teherán y amplió su campaña militar para incluir ataques contra milicianos de Hezbolá respaldados ​por Irán ⁠en Líbano, mientras el ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaba que el asalto militar estadounidense-israelí contra objetivos iraníes podría continuar durante semanas (Reuters)

* La base de la Real Fuerza Aérea británica ​de Akrotiri, Chipre, fue alcanzada por un presunto ataque con drones durante la noche, causando daños limitados y sin víctimas, dijeron las autoridades chipriotas y el ‌Ministerio de Defensa de Reino Unido (Reuters)

* El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo el domingo que ​el cierre del estrecho de Ormuz a la navegación podría provocar importantes ​desequilibrios en los mercados mundiales del petróleo y el gas (Reuters)

* Las navieras Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM están desviando sus buques hacia África, lejos del canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Noruega organiza una conferencia sobre decisiones de política monetaria. (Hasta el 3 de marzo)

* Ryozo Himino, subgobernador del Banco de Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Wakayama, Japón.

* Alan Taylor, miembro del Comité ​de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa en un panel en el Banco de Noruega (1230 GMT).

* Sarah Hunter, subgobernadora (Economía) del Banco de la Reserva de Australia, interviene en una conferencia del Banco de Noruega (1230 GMT).

* Anna Seim, subgobernadora del Riksbank, ⁠interviene en una conferencia organizada por el Banco de Noruega sobre la inflación (1330 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece palabras de bienvenida en el acto del Día Internacional de la Mujer "Cerrando la brecha de alfabetización ‌financiera" (1400 GMT).

* Sharon Kozicki, subgobernadora del Banco de Canadá, ofrece un discurso en el Banco de Noruega (1400 GMT).

* El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico interroga a Dave Ramsden, subgobernador del Banco de Inglaterra, y a los altos cargos Nathan Monk y Victoria Cleland sobre la renovación del sistema RTGS (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* Semana de los Mercados Financieros de la OCDE (Primavera 2026). (Hasta el 6 de marzo)

* Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Nicosia, Chipre. (Hasta el 3 de marzo)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real , ene: Previsto -0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real , ene: Anterior 1,5%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual , feb: Previsto 0,3%; Anterior ‌0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, feb: Previsto 0,7%; Anterior 1,0%.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, feb: Anterior 49,2.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, feb: Previsto ⁠49,9; Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, feb: Previsto 50,7; Anterior 50,7.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, feb: Previsto 50,8; Anterior 50,8.

* 1030 Reino ‌Unido – Crédito al consumo del BOE , ene: Anterior 1.524.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, ene: Anterior 4.601.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, ene: Anterior ⁠61.013.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, ene: Anterior 0,3.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global , feb: Previsto ⁠52,0; Anterior 52,0.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global , feb: Anterior 51,2.

* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,6.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM , feb: Anterior 59,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , feb: Anterior 48,1.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM, feb: Anterior 57,1.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 94 puntos, hasta los 6.059, los del FTSE, 69 unidades, hasta los 10.837, y los del DAX ‌alemán, 403 puntos, hasta los 24.944, a las 0530 GMT.

* Los precios ​del petróleo subían y las acciones bajaban ante la posibilidad de que el conflicto militar en Oriente Próximo se prolongue durante semanas, amenazando con poner fin a la recuperación económica mundial y quizás reavivar la inflación.

* Las acciones japonesas y el yen retrocedían, mientras que la deuda pública subía, después de que los ataques militares de Estados Unidos e Israel acabaran con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

LOS PRECIOS EN TIEMPO ‌REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)