Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

2 jun (Reuters) -

*EMPRESAS*

Ferrovial pacta ampliar en 800 millones el metro de Toronto para evitar pérdidas en su mayor obra en el mundo (El Economista)

CriteriaCaixa estudia una revisión de su plan estratégico (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, hablarán pronto para limar las asperezas comerciales, incluida una disputa sobre minerales críticos, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent (Reuters)

La actividad de las fábricas asiáticas se contrajo en mayo debido a que la débil demanda en China y el impacto de los aranceles de Estados Unidos se cobraron un alto precio en las empresas, según encuestas privadas, lo que pone de relieve el oscurecimiento de las perspectivas para la región, que solía estar en rápido crecimiento (Reuters)

Las autoridades de Rusia y Ucrania tienen previsto reunirse en la ciudad turca de Estambul para celebrar su segunda ronda de conversaciones de paz directas desde 2022, pero las dos partes siguen muy alejadas sobre cómo poner fin a la guerra y los combates se recrudecen (Reuters)

El candidato de la oposición nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país con el 50,89% de los votos, dijo la comisión electoral a primera hora del lunes en su página web (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

Laboratorio Reig Jofre, S.A. Dividendo de 0,0490 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS

Festivo en China. BANCOS CENTRALES

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ofrece unas declaraciones en la conferencia conmemorativa del 75.º aniversario de la División de Finanzas Internacionales (IF) de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. (1700 GMT)

El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre las perspectivas económicas en la Conferencia Internacional del Banco de Corea 2025: Cambios Estructurales y Política Monetaria. (0000 GMT)

La miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Catherine L. Mann participa en la conferencia del 75.º aniversario de la IF de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. (2130 GMT)

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación moderada antes de la Conferencia Bancaria del Distrito Once organizada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas. (1415 GMT)

El gobernador del Riksbank, Erik Thedeen, habla sobre la comunicación de la política monetaria en la práctica en la reunión anual de Nationalekonomiska Foreningen. (1000 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participará en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del 2025 Quad Cities Business Journal Mid-Year Economic Review en Davenport, Iowa.

(1645 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, realiza una visita de Estado a India por invitación del primer ministro, Narendra Modi (hasta el 4 de junio). * Reunión ministerial de Justicia y Asuntos Interiores UE-EEUU en Varsovia (hasta el 3 de junio). * Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, 113.ª sesión, en Ginebra (hasta el 13 de junio). * Líderes del flanco oriental de la OTAN llegan a Vilna para una reunión antes de la cumbre de la Alianza en La Haya a finales de junio, entre ellos el Grupo de los Nueve de Bucarest (Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia) y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm May -0,1% -0,6% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy May 3,4% 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival Apr 9.840.370k 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI May 48,1 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI May 49,5 49,5 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI May 48,8 48,8 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI May 49,4 49,4 10:30 United Kingdom GBCRED=ECI BOE Consumer Credit Apr 0,875B 10:30 United Kingdom GBMTG=ECI Mortgage Lending Apr 12,963B 10:30 United Kingdom GBMTGA=ECI Mortgage Approvals Apr 64.309k 10:30 United Kingdom GBM4=ECI M4 Money Supply Apr 0,3% 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI May 45,1 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final May 52,3 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM Apr -0,5% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI May 48,7 48,7 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid May 69,8 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx May 46,5 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx May 47,2 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 2 Jun 71.829.451.900 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 2 Jun 4,160% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 2 Jun 2,950 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 2 Jun 55,070% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 2 Jun 80.280.701.600 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 2 Jun 4,255% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 2 Jun 3,180 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 2 Jun 8,350% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 13 puntos, hasta los 5355, los del FTSE sumaban 8 unidades, hasta los 8789,5 y los del DAX alemán caían 51 puntos, hasta los 23.994, a las 0430 GMT. Las bolsas asiáticas y el dólar tenían un arranque flojo, mientras las tensiones comerciales entre EE.UU. y China seguían latentes y los inversores se mostraban a la defensiva a la espera de datos clave sobre el empleo en EE.UU. y del previsible recorte de los tipos de interés en Europa. * Los precios del petróleo repuntaban después de que el grupo de productores OPEP+ decidiera aumentar la producción en julio en la misma cantidad que en los dos meses anteriores, lo que supuso un alivio para quienes esperaban un aumento mayor. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)