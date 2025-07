Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

2 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Santander acuerda la compra de TSB a Sabadell por una suma inicial de 3100 millones de euros en efectivo (Reuters) * Aena anticipa obras por 427 millones de su ola inversora (Expansión) * Indra encarga a AZ Capital la valoración de Escribano para acelerar la compra (El Confidencial) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Los republicanos del Senado de Estados Unidos aprobaron el martes por un estrechísimo margen el proyecto de ley de recorte de impuestos y gasto masivo del presidente de EEUU, Donald Trump, avanzando en un paquete que recortaría drásticamente los impuestos, reduciría los programas de la red de seguridad social y aumentaría el gasto militar y de aplicación de las leyes de inmigración, al tiempo que añadiría 3,3 billones de dólares a la deuda nacional (Reuters) * Estados Unidos podría llegar a un acuerdo comercial con India que ayudaría a las empresas estadounidenses a competir en el país del sur de Asia y lo dejaría con aranceles mucho más bajos, dijo el martes el presidente Donald Trump, mientras ponía en duda un posible acuerdo con Japón (Reuters) * El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una llamada telefónica "sustancial" con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el conflicto Irán-Israel y Ucrania, según informó el martes el Kremlin, el primer intercambio de este tipo entre ambos mandatarios desde septiembre de 2022 (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Fluidra - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES * La subgobernadora del Riksbank, Anna Seim, asiste al Foro sobre Banca Central del Banco Central Europeo en Sintra, donde habla en un panel sobre comunicación de los bancos centrales. * El supervisor del Banco Central Europeo, Patrick Montagner, pronuncia el discurso principal en la Frankfurt Banking Summit. (0825 GMT) * Discurso principal de Sasha Mills, directora ejecutiva de infraestructura del mercado financiero del Banco de Inglaterra, en la City Week 2025. (0820 GMT) * Los miembros del consejo del Banco Central Europeo Luis de Guindos, Piero Cipollone y Philip Lane moderan paneles en el Foro sobre Banca Central del BCE. * La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrece las palabras de clausura del Foro sobre Banca Central del BCE. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 Francia FRBUDY=ECI Budget Balance May -69,30B 09:00 España ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival May 12.542,815k 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate May 6,2% 6,2% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 27 Jun, w/e 1,1% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 27 Jun, w/e 250,8 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 27 Jun, w/e 165,2 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 27 Jun, w/e 713,4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 27 Jun, w/e 6,88% 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs Jun 93,816k 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment Jun 95k 37k 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 27 Jun, w/e -2,257M -5,836M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 27 Jun, w/e -1,650M -4,066M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 27 Jun, w/e 0,660M -2,075M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 27 Jun, w/e 0,4% 1,5% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 33 puntos, hasta los 5337, los del FTSE sumaban 22,5 puntos, hasta los 8829, y los del DAX alemán ganaban 122 puntos, hasta los 23.946, a las 0430 GMT. * Las acciones japonesas caían ligeramente, reaccionando a una venta en los pesos pesados tecnológicos estadounidenses y la incertidumbre sobre los aranceles comerciales, con la perspectiva de recortes de tipos de interés de la Fed proporcionando un piso a los mercados. * Los futuros del petróleo registraban pocos cambios, mientras los mercados sopesaban las expectativas de una mayor oferta de los principales productores el próximo mes, un dólar estadounidense más débil y una mezcla de indicadores económicos y de mercado de EEUU, el mayor consumidor de petróleo del mundo. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)