Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

2 sep (Reuters) -

EMPRESAS

Telefónica prepara su salida de la bolsa de Nueva York tras casi 40 años cotizando (VozPópuli)

eDreams aumenta un 135% su EBITDA en el primer trimestre (Reuters)

Alstom, Stadler y CAF se preparan para otra ola de compras de Renfe (Expansión)

La junta de Soltec aprueba un plan de reestructuración y una emisión de acciones (Reuters)

Grenergy acuerda vender la fase 4 del proyecto Oasis Atacama en Chile a CVC (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Xi Jinping, presidente de China, se reunirá con sus homólogos ruso y norcoreano, mientras Donald Trump y otros líderes occidentales observan en la distancia (Reuters)

El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, dijo que el banco central debería seguir subiendo los tipos de interés, pero advirtió de que la incertidumbre económica mundial sigue siendo alta, lo que sugiere que no hay prisa por aumentar los costes de los préstamos, que siguen siendo bajos (Reuters)

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo el lunes que la Reserva Federal es y debe ser independiente, pero afirmó que había "cometido muchos errores" y defendió el derecho del presidente Donald Trump a despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

eDreams publica resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, participa en el panel "La discrecionalidad administrativa independiente y el Estado de derecho" de la Conferencia Jurídica del BCE 2025 "Construir la autonomía de Europa: Derecho, Instituciones, Cooperación". (1130 GMT)

Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, preside el panel "La discrecionalidad administrativa independiente y el Estado de derecho" en la Conferencia Jurídica del BCE 2025 "Construir la autonomía de Europa: Derecho, Instituciones, Cooperación". (1130 GMT)

El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Kushiro, Japón. (0130 GMT)

OTROS EVENTOS

El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Pekín, en vísperas de un gran desfile militar conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visita México. (Hasta el 4 de septiembre)

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, viaja a Bengaluru, India, para visitar empresas centradas en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los viajes espaciales.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Luxemburgo y mantiene conversaciones con el primer ministro, Luc Frieden.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, celebran una rueda de prensa conjunta en Helsinki tras una reunión sobre relaciones bilaterales, Ucrania y Oriente Medio.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country/ RIC Indicator Name Per Reu Prior

al Region iod ter

Tim s

e Pol

l

08: France FRBUDY=E Budget Balance Jul -100,40

45 CI B

11: Euro EUHICF=E HICP Flash YY Ago 2,0 2,0%

00 Zone CI%

11: Euro EUHIXF=E HICP-X F&E Flash Ago 2,4%

00 Zone CI YY

11: Euro EUCPXA=E HICP-X F,E,A&T Ago 2,2 2,3%

00 Zone CI Flash YY%

11: Euro EUHCFM=E HICP-X F, E, A, T Ago -0,20%

00 Zone CI Flash MM

15: United USMPMF=E S&P Global Mfg Ago 53,3

45 States CI PMI Final

16: United USTCNS=E Construction Jul -0, -0,4%

00 States CI Spending MM 1%

16: United USPMI=EC ISM Manufacturing Ago 49, 48,0

00 States I PMI 0

16: United USISMP=E ISM Mfg Prices Ago 64,8

00 States CI Paid

16: United USISME=E ISM Manuf Ago 43,4

00 States CI Employment Idx

16: United USISMN=E ISM Manuf New Ago 47,1

00 States CI Orders Idx

17: United US6MAT=E 6M Bill Auc - TA 2 76.160.

30 States CI Sep 596.100

17: United US6MAH=E 6M Bill Auc - HR 2 3,915%

30 States CI Sep

17: United US6MAB=E 6M Bill Auc - BTC 2 3,360

30 States CI Sep

17: United US6MAA=E 6M Bill Auc - HAP 2 33,190%

30 States CI Sep

17: United US2YNT=E 12M Bill Auc - TA 2 52.788.

30 States CI Sep 599.100

17: United US2YNH=E 12M Bill Auc - HR 2 3,760%

30 States CI Sep

17: United US2YNB=E 12M Bill Auc - 2 2,850

30 States CI BTC Sep

17: United US2YNA=E 12M Bill Auc - 2 56,680%

30 States CI HAP Sep

20: United US3MAT=E 3M Bill Auc - TA 2 85.550.

00 States CI Sep 429.800 20: United US3MAB=E 3M Bill Auc - BTC 2 3,070 00 States CI Sep 20: United US3MAA=E 3M Bill Auc - HAP 2 93,050% 00 States CI Sep

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 3 puntos, hasta los 5369; los futuros del FTSE subían 2 puntos, hasta los 9209; y los futuros del DAX alemán bajaban 2 puntos, hasta los 24.051, a las 0430 GMT. * El índice Nikkei de Japón subía ligeramente tras dos sesiones de caídas, impulsado por las acciones de empresas de grandes superficies tras unas ventas mensuales relativamente sólidas. * Los precios del petróleo avanzaban ante el aumento de la preocupación por las interrupciones del suministro mientras escala el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)