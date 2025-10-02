Buenos días en los mercados: informe de preapertura

2 oct (Reuters) -

* Talgo espera cerrar en diciembre la entrada de Sidenor tras subir su oferta a 4,25 euros (El Economista)

* Ferrovial gana contratos por US$720 millones para construir dos plantas de agua en Texas (Reuters)

* Masdar completa la adquisición del 49,99% de cuatro plantas solares fotovoltaicas operativas de Endesa (Reuters)

* El Gobierno de Estados Unidos congeló el miércoles US$26.000 millones para los estados de tendencia demócrata, cumpliendo así su amenaza de utilizar el cierre de la Administración para atacar las prioridades demócratas (Reuters)

* Estados Unidos proporcionará a Ucrania información de inteligencia sobre objetivos de infraestructura energética de largo alcance dentro de Rusia, dijeron dos fuentes a Reuters el miércoles, mientras sopesa si enviar a Kiev misiles que podrían usarse en tales ataques (Reuters)

* La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el miércoles que escuchará los argumentos en enero sobre el intento de Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, dejándola en el puesto por ahora y preparando una gran batalla legal sobre el primer intento de un presidente de despedir a un dirigente de la Fed mientras desafía la independencia del banco central (Reuters)

* China está restringiendo el uso de los proveedores europeos de equipos de telecomunicaciones Nokia y Ericsson en sus redes, informó el miércoles el Financial Times (Reuters)

* Festivo en China.

* El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en la reunión anual del lobby de valores. (0635 GMT)

* Participación del miembro del consejo del BCE Patrick Montagner en una charla informal en el Seminario de Mercados de Capitales EC-EIB-ESM. (0730 GMT)

* El gobernador del Banco Central de Irlanda, Gabriel Makhlouf, interviene en la conferencia de la cámara de comercio británico-irlandesa. (1230 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación moderada antes de la Conferencia UT sobre el Panorama Energético y Político en Evolución. (1430 GMT)

* El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, participa en una retransmisión en directo desde Swedbank para debatir la situación económica y la última decisión sobre tipos de interés. También participan el ministro de Mercados Financieros, Niklas Wykman, y la directora general de la Oficina de Deuda Nacional de Suecia, Karolina Ekholm. (1500 GMT)

* El gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, pronuncia un discurso. (1630 GMT)

* El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, participa en una charla informal en la ESADE Business School. (1700 GMT)

* Discurso del vicegobernador del Banco de Canadá Rhys Mendes en la Ivey Business School.

(1740 GMT) OTROS EVENTOS * El Departamento de Agricultura de Filipinas acoge la 47ª Reunión de los Ministros de Agricultura y Silvicultura de la ASEAN. * El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo suizo, Martin Pfister. Tras las conversaciones bilaterales, los ministros realizarán una declaración conjunta a la prensa. (1120 GMT)

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 28 puntos, hasta los 5633, los del FTSE sumaban 29 unidades, hasta los 9530,5 y los del DAX alemán ganaban 93 puntos, hasta los 24.379, a las 0430 GMT.

Las acciones tecnológicas subían, impulsando al alza las bolsas asiáticas, mientras que el oro rondaba máximos históricos y el dólar languidecía, después de que un débil dato sobre el mercado laboral estadounidense reforzara las apuestas a un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Los precios del petróleo aumentaban tras las pérdidas registradas en las tres sesiones anteriores ante la preocupación por el exceso de oferta en el mercado, mientras la posibilidad de que se endurezcan las sanciones al crudo ruso prestaba cierto apoyo.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)