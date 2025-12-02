Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

2 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica presenta su primera oferta del ERE, que los sindicatos rechazan (Expansión)

* Santander venderá una participación del 3,5% en su unidad polaca por unos US$480 millones, según una entidad colocadora (Reuters)

* Meliá abrirá en mayo un resort de lujo en la isla griega de Creta (El Economista)

* Técnicas Reunidas reembolsa los 271 millones de euros restantes del préstamo de la SEPI (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se reunirán el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin, para hablar sobre una posible forma de poner fin al conflicto europeo más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial (Reuters)

* El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a China esta semana para realizar su cuarta visita de Estado, en un momento en que Europa busca equilibrar las amenazas económicas y de seguridad que plantea Pekín con la dependencia de la segunda economía más grande del mundo en una época de turbulencias comerciales a nivel mundial (Reuters)

* El presidente ruso, Vladimir Putin, inicia el jueves una visita de dos días a India, con el objetivo de promover las ventas de petróleo, sistemas de misiles y aviones de combate rusos, en un intento por restablecer las relaciones energéticas y de defensa afectadas por la presión de Estados Unidos sobre el país del sur de Asia (Reuters)

* España reanudará las exportaciones de carne de cerdo a China desde regiones no afectadas por el brote de peste porcina (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Bankinter – Dividendo de 0,3012 euros por acción. Fecha de abono.

* CASH – Dividendo de 0,0424 euros por acción. Fecha de abono.

* Prosegur Compañía de Seguridad – Dividendo de 0,1593 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra publica su Informe de Estabilidad Financiera de diciembre de 2025 (0700 GMT).

* La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, pronuncia un discurso (0840 GMT).

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en la audiencia sobre la supervisión de los reguladores financieros (1500 GMT).

* Swati Dhingra, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, ofrece una conferencia y participa en un panel en la conferencia anual del UK Trade Policy Observatory (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* El ministro de Exteriores de Kazajistán, Yermek Kosherbayev, realiza una visita oficial a Suiza y se reúne con Guy Parmelin, vicepresidente de Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación, e Ignazio Cassis, jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores.

* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, nov: Previsto 1,4%; Anterior 2,4%.

* 0845 Francia – Balance presupuestario, oct: Anterior -155.400.000.000.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual, nov: Previsto 2,1%; Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, nov: Previsto 2,5%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, nov: Previsto 2,5%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, nov: Anterior 0,3%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 29 nov: Anterior 5,9%.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 24 nov.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 7 puntos, hasta los 5.681, los futuros del FTSE perdían 12 puntos, hasta los 9.718,5, y los futuros del DAX alemán ganaban 2 puntos, hasta los 23.631, a las 0530 GMT.

* Las bolsas registraban avances moderados y los operadores se mostraban cautelosos, tras la caída de las criptomonedas y la venta masiva de bonos a nivel mundial provocada por la inminente subida de los tipos de interés en Japón.

* Los precios del petróleo se mantenían firmes, mientras los agentes en el mercado evaluaban los riesgos derivados de los ataques con drones ucranianos contra instalaciones energéticas rusas, el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y las expectativas dispares sobre las reservas de combustible de EEUU.

