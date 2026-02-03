Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

3 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica y Liberty Global lideran una operación para comprar la británica Netomnia por 2.000 millones de libras (Financial Times)

* Iberdrola firma un contrato de 2.300 millones de euros para la conexión eléctrica entre Escocia e ⁠Inglaterra (Reuters)

* La presidenta de la SEPI pide ⁠al CEO de Indra que pare la compra del grupo Escribano (El Confidencial)

* Indra elevará hasta 1.000 millones su fondo de Defensa (Expansión)

* Santander se apoya en Ebury para lanzar un servicio para pymes antes de definir su futuro (El Confidencial)

* Repsol- JP Morgan recorta ⁠la recomendación a ‌neutral desde sobreponderar (Reuters)

* El consejo ​de administración de Aedas Homes emite un dictamen favorable sobre la oferta de Neinor Homes (Reuters)

* Europastry puja por Highland Baking para duplicar su tamaño ​en Estados Unidos (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con India que reduce los aranceles estadounidenses ‌sobre los productos indios del 50% al 18% a cambio de que India detenga ‌las compras de petróleo ruso y reduzca las barreras comerciales (Reuters)

* Elon ​Musk dijo que SpaceX ha adquirido su empresa emergente de inteligencia artificial xAI en un acuerdo récord que unifica las ambiciones espaciales y de IA de Musk al combinar la empresa de cohetes y satélites con el fabricante del chatbot Grok (Reuters)

* Las fuerzas rusas atacaron la capital de Ucrania, Kiev, su segunda ciudad más grande, Járkov, y otras localidades, provocando incendios y nuevos golpes a la infraestructura energética (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Unicaja Banco publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Naturhouse Health – Dividendo de 0,1000 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Patrick Montagner, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, pronuncia un discurso en la 10ª Conferencia anual de FinTech y Regulación de Afore Consulting (1145 GMT).

* Thomas ⁠Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene en un evento de SC First Steps "Ventaja temprana: fundamentos para la vitalidad económica de Carolina del Sur" (1300 GMT).

OTROS EVENTOS

* Dubái acoge la ​Cumbre Mundial de Gobiernos. (Hasta el 5 de febrero)

* Conferencia sobre seguridad en Oslo. Entre los oradores figuran: Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE; Radoslaw Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia; Radmila Shekerinska, vicesecretaria general de la OTAN; y Espen Barth Eide, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega.

* El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y la alta representante de la UE, Kaja Kallas, intervienen en la conferencia Fronteras Árticas. (1000 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Balance presupuestario, dic: Anterior -155.410.000.000.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual , ene: Previsto 0,6%; Anterior 0,7%.

* ⁠0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual , ene: Anterior 0,1%.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar , ene: Previsto 0,6%; Anterior 0,8%.

* 0845 Francia – IPC preliminar ​mensual sin desestacionalizar , ene: Previsto -0,1%; Anterior 0,1%.

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales , dic: Anterior 9.224.277.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 31 ene: Anterior 7,1%.

* 1600 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS , dic: Previsto 7.200.000; Anterior 7.146.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 26 ene.

* 2230 ‍Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 26 ene.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 22 puntos hasta los 6.041, los futuros del FTSE perdían 8 puntos hasta los 10.313,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 103 puntos hasta los 24.983, a las 0530 GMT.

* El oro y las acciones asiáticas se recuperaban, ante cierta calma tras las fuertes oscilaciones en los mercados de metales y un acuerdo para reducir los ​aranceles estadounidenses sobre India, mientras que el dólar australiano avanzaba tras una subida de los tipos de interés.

* Los precios del petróleo caían, mientras los participantes en el mercado sopesaban la posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que la fortaleza del dólar ejercía una mayor presión a la baja sobre los precios.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow ‍Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)