Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

3 mar (Reuters) -

*EMPRESAS*

* BlackRock coloca su participación del 11,4% en Naturgy (Reuters)

* Cellnex vende su participación en el fondo que compartía con Deutsche Telekom (El Confidencial)

* El Supremo rechaza restringir a Indra y EM&E el acceso íntegro a la ‌demanda de Santa Bárbara (Cinco Días)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* ‌La guerra ⁠aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió, sin un final a la vista, después de que Israel atacara Líbano en respuesta a los ataques de Hezbolá e Irán prosiguiera con los ataques contra países del golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses (Reuters)

* Se espera que ​la reunión ⁠anual del Parlamento chino muestre ⁠tolerancia ante un crecimiento económico ligeramente más lento este año, lo que abriría la puerta a esfuerzos mayores, aunque no decisivos, para frenar el exceso de ​capacidad industrial y reequilibrar la economía dependiente de las exportaciones (Reuters)

* Es probable que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, se ciña estrictamente a sus promesas de ‌sanear las finanzas públicas en su discurso de actualización presupuestaria del martes, que se verá ensombrecido ​por la alarma de los inversores ante el conflicto en Oriente Próximo (Reuters)

* ​Las tarifas mundiales de transporte de petróleo y gas se dispararon, y los costes de los superpetroleros en Oriente Próximo alcanzaron máximos históricos, a medida que se intensificaba el conflicto entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán atacara a los barcos que pasaban por el estrecho de Ormuz, según datos del sector y fuentes de la industria (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, pronuncia un discurso en un seminario sobre tecnología financiera.

* Audiencia pública de la Comisión de Finanzas del Riksdag sobre el Informe Anual 2025 del ​Banco de Suecia y la política monetaria actual (0800 GMT).

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (1230 GMT).

* John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, interviene ante la Conferencia de Asuntos Gubernamentales 2026 de America's Credit Unions, en Washington (1455 GMT).

* ⁠Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de Kansas City, expone sobre política monetaria y perspectivas económicas ante el Metro Denver Executive Club (1510 GMT).

* Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, participa en ‌una conversación previa a la Conferencia Bloomberg Invest 2026, en Nueva York (1655 GMT).

OTROS EVENTOS

* Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, visita Rusia. (Hasta el 5 de marzo)

* Rachel Reeves, ministra de Finanzas de Reino Unido, presenta una actualización presupuestaria en el Parlamento.

* El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, viaja a Filipinas en una visita de Estado de dos días. (Hasta el 4 de marzo)

* António Costa, presidente del Consejo Europeo, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (0830 GMT).

* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (1025 GMT).

* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Skopje, Macedonia del Norte, para entrevistarse con la presidenta, ‌Gordana Siljanovska-Davkova, el primer ministro, Hristijan Mickoski, y el presidente de la Asamblea, Afrim Gashi (1130 GMT).

* Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, interviene en la conferencia del Foro ⁠del Grupo BEI (1545 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Balance presupuestario, ene: Anterior -124.740.000.000.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , feb: Previsto 1,7%; Anterior 1,7%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado ‌sin alimentos y energía avance interanual, feb: Previsto 2,2%; Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, feb: ⁠Anterior -1,1%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 28 feb: Anterior 6,7%.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana ⁠23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 23 feb.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 caían 62 puntos, hasta los 5.935, los del FTSE perdían 29,5 unidades, hasta los 10.717,5, y los del DAX alemán bajaban 285 puntos, hasta los 24.410, a las 0530 GMT.

* La venta masiva de acciones se intensificó y el ‌dólar se fortaleció, ante la preocupación de los inversores por las implicaciones que podrían ​tener los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en los precios de la energía y la economía mundial.

* Los precios del petróleo subían por tercer día consecutivo, al aumentar el temor a interrupciones en el suministro procedente de la importante región productora de Oriente Próximo, ante el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y las amenazas al tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

