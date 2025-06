Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

3 jun (Reuters) - La UE multa a Delivery Hero y Glovo con US$376 millones por prácticas contrarias a la competencia (Reuters) Lone Star prefiere la venta de Novo Banco a otra entidad y abre una esperanza a Caixa (El Confidencial) ACS y Ferrovial se lanzan a por el nuevo aeropuerto de Varsovia (Expansión) Aena negocia con las aerolíneas chinas para incrementar las rutas (Cinco Días) Duro Felguera plantea una quita del 98% e intenta que el juez alargue el preconcurso (El Economista) El Gobierno de Estados Unidos quiere que los países presenten su mejor oferta en las negociaciones comerciales antes del miércoles, ya que los responsables buscan acelerar las conversaciones con múltiples socios antes de una fecha límite autoimpuesta en solo cinco semanas, según un borrador de carta a los socios negociadores al que tuvo acceso Reuters (Reuters) La actividad de las fábricas en China se contrajo en mayo por primera vez en ocho meses, según una encuesta del sector privado, lo que indica que los aranceles estadounidenses están empezando a perjudicar directamente a la superpotencia manufacturera (Reuters) Rusia dijo a Ucrania en las conversaciones de paz del lunes que sólo estaría de acuerdo en poner fin a la guerra si Kiev renuncia a grandes secciones de territorio y acepta límites en el tamaño de su ejército, según un memorando reportado por los medios de comunicación rusos (Reuters) La oferta de alquileres de corta duración para turistas se ha disparado un 25% en España en los dos últimos años, según un estudio de Exceltur (Reuters) BANCOS CENTRALES Discurso del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en una reunión organizada por el Naigai Josei Chosa Kai. (0750 GMT) El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la vicegobernadora de Estabilidad Financiera, Sarah Breeden, y las miembros del Comité del Política Monetaria Swati Dhingra y Catherine Mann comparecen ante el Comité Selecto del Tesoro. (0915 GMT) El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del análisis económico de mitad de año del Corridor Business Journal 2025 en Cedar Rapids, Iowa. (1645 GMT) La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, da unas palabras de apertura y modera una discusión antes de una mesa redonda con líderes comunitarios de El Paso, Texas. (1930 GMT) OTROS EVENTOS La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Roma. (1600 GMT) El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, pronuncia el discurso inaugural de la segunda jornada de la Conferencia sobre Sostenibilidad de Hamburgo, un foro para debatir cómo pueden aplicarse los objetivos de sostenibilidad y desarrollo. * El presidente saliente de Polonia, Andrzej Duda, se reúne con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en Palanga, Lituania. * Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE 2025 en París (hasta el 4 de junio). * Elección presidencial en Corea del Sur. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance Apr -47,03B 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY May 2,0% 2,2% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY May 2,5% 2,7% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY May 2,5% 2,7% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM May 1,00% 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate Apr 6,2% 6,2% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 31 May, w/e 6,1% 16:00 United States USDGNR=ECI Durables Ex-Def, R MM Apr -7,5% 16:00 United States USDGR=ECI Durable Goods, R MM Apr -6,3% 16:00 United States USFORD=ECI Factory Orders MM Apr -3,1% 4,3% 16:00 United States USDGNT=ECI Durables Ex-Transpt R MM Apr 0,2% 16:00 United States USNDCG=ECI Nondef Cap Ex-Air R MM Apr -1,3% 16:00 United States USFXTR=ECI Factory Ex-Transp MM Apr -0,2% 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Apr 7,100M 7,192M 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 26 May, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 26 May, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 26 May, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 26 May, w/e MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 4 puntos, hasta los 5367, los del FTSE sumaban 7 unidades, hasta los 8801, y los del DAX alemán ganaban 37 puntos, hasta los 24.013, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas subían con cautela, mientras que el dólar caía a mínimos de seis semanas, al tiempo que las erráticas políticas comerciales de EEUU lastraban los mercados y los inversores se mostraban defensivos a la espera de varios acontecimientos clave a lo largo de la semana. * Los precios del petróleo subían ante las preocupaciones sobre la oferta, con Irán a punto de rechazar una propuesta de acuerdo nuclear de EEUU que sería clave para aliviar las sanciones sobre el gran productor de petróleo, y con la extracción en Canadá afectada por los incendios. 