Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(Corrige errata en titular de la UE y China) 3 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Abu Dabi sondea de nuevo entrar en Naturgy con una cumbre en Madrid (Expansión) * Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell: "Quien acuda a la opa no tendrá derecho a cobrar el dividendo por la venta de TSB" (Expansión) * Indra lidera una alianza en Europa para fabricar carros de combate con casi 20 millones de financiación (El Economista) * Aedas Homes crea una comisión de seguimiento y supervisión del proceso de opa de Neinor (Reuters) * Duro Felguera pretende acordar un plan de reestructuración antes del 31 de julio (Reuters) * Prim pagará un dividendo bruto definitivo de 0,2290 euros por acción el 18 de julio (Reuters) * LLYC adquiere Lambert (Reuters) * Minor Hotels Europe & Americas (MHEA) cierra la refinanciación de su deuda financiera sénior garantizada (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * La máxima diplomática de la Unión Europea instó el miércoles al ministro de Asuntos Exteriores de China a acabar con las restricciones a las exportaciones de tierras raras y advirtió de que el apoyo de las empresas chinas a la guerra de Rusia en Ucrania supone una grave amenaza para la seguridad europea, según informó la UE (Reuters) * La actividad de los servicios en China creció en junio al ritmo más lento de los últimos nueve meses, debido al debilitamiento de la demanda y al descenso de los nuevos pedidos de exportación en un contexto de frágil tregua comercial con Estados Unidos, según mostró el jueves una encuesta del sector privado (Reuters) * Estados Unidos impondrá un arancel inferior al prometido del 20% a muchas exportaciones de Vietnam, dijo Donald Trump el miércoles, una decisión que enfría las tensiones con su décimo mayor socio comercial días antes de que el presidente estadounidense pueda elevar los gravámenes a la mayoría de las importaciones del país (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Enagás - Dividendo de 0,6000 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en la conferencia sobre la economía española "Inmigración y política industrial: retos y oportunidades para España", en Santander. (1200 GMT) * El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, interviene en la conferencia bancaria BVR, en Berlín. (1000 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, da un discurso sobre la política monetaria de EEUU en la Serie de Conferencias Distinguida del IMFS, en Fráncfort, Alemania. (1500 GMT) * Takata Hajime, miembro del consejo del Banco de Japón, da un discurso en una reunión con líderes locales en Mie. OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, se reúne con su homólogo de China, Wang Yi, en Berlín. * El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, visita Azerbaiyán. (Hasta el 4 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:15 Spain ESPMIS=ECI Services PMI Jun 51,0 51,3 09:50 France FRPMIS=ECI HCOB - Services PMI Jun 48,7 48,7 09:50 France FRCPMI=ECI HCOB Composite PMI Jun 48,5 48,5 09:55 Germany DEPMIS=ECI HCOB Services PMI Jun 49,4 49,4 09:55 Germany DEPMIP=ECI HCOB Composite Final PMI Jun 50,4 50,4 10:00 Euro Zone EUPMIS=ECI HCOB Services Final PMI Jun 50,0 50,0 10:00 Euro Zone EUPMIP=ECI HCOB - Composite Final PMI Jun 50,2 50,2 10:30 United Kingdom GBPMIS=ECI S&P GLOBAL SERVICE PMI Jun 51,3 51,3 10:30 United Kingdom GBCPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT Jun 50,7 50,7 10:30 United Kingdom GBRAST=ECI Reserve Assets Total Jun 203.482,78M 14:30 United States USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls Jun 110k 139k 14:30 United States USPRP=ECI Private Payrolls Jun 105k 140k 14:30 United States USMFP=ECI Manufacturing Payrolls Jun -5k -8k 14:30 United States USGOV=ECI Government Payrolls Jun -1k 14:30 United States USUNR=ECI Unemployment Rate Jun 4,3% 4,2% 14:30 United States USAVGE=ECI Average Earnings MM Jun 0,3% 0,4% 14:30 United States USAVHE=ECI Average Earnings YY Jun 3,9% 3,9% 14:30 United States USWRKW=ECI Average Workweek Hrs Jun 34,3 34,3 14:30 United States USLBFB=ECI Labor Force Partic Jun 62,4% 14:30 United States USUDEP=ECI U6 Underemployment Jun 7,8% 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ May -71,0B -61,6B 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 28 Jun, w/e 240k 236k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 28 Jun, w/e 245,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 21 Jun, w/e 1,956M 1,974M 15:45 United States USPMIP=ECI S&P Global Comp PMI Final Jun 52,8 15:45 United States USMPSF=ECI S&P Global Svcs PMI Final Jun 53,1 16:00 United States USDGNR=ECI Durables Ex-Def, R MM May 15,5% 16:00 United States USDGR=ECI Durable Goods, R MM May 16,4% 16:00 United States USFORD=ECI Factory Orders MM May 8,2% -3,7% 16:00 United States USDGNT=ECI Durables Ex-Transpt R MM May 0,5% 16:00 United States USNDCG=ECI Nondef Cap Ex-Air R MM May 1,7% 16:00 United States USFXTR=ECI Factory Ex-Transp MM May -0,5% 16:00 United States USNPMI=ECI ISM N-Mfg PMI Jun 50,5 49,9 16:00 United States USOPMI=ECI ISM N-Mfg Bus Act Jun 50,0 16:00 United States USEPMI=ECI ISM N-Mfg Employment Idx Jun 50,7 16:00 United States USDPMI=ECI ISM N-Mfg New Orders Idx Jun 46,4 16:00 United States USPPMI=ECI ISM N-Mfg Price Paid Idx Jun 68,7 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 27 Jun, w/e 96B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 27 Jun, w/e 96B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 3 Jul 60.251.212.100,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 3 Jul 4,000% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 3 Jul 3,060 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 3 Jul 56,110% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 12 puntos, hasta los 5346, los del FTSE sumaban 26,5 puntos, hasta los 8816,5, y los del DAX alemán ganaban 58 puntos, hasta los 23.954, a las 0430 GMT. La mayoría de las bolsas asiáticas subían mientras los inversores se preparaban para un informe clave sobre el empleo en Estados Unidos que podría justificar inminentes recortes de tipos por parte de la Reserva Federal y esperaban la aprobación en el Congreso estadounidense de un enorme proyecto de ley sobre impuestos y gastos. * Los precios del petróleo bajaban y revertían las ganancias de la sesión anterior, en un contexto de preocupación por la debilidad de la demanda estadounidense después de que los datos del Gobierno mostraran una sorprendente acumulación de inventarios en el mayor consumidor de crudo del mundo. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)