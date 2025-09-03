Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

3 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* BlackRock supera el 7% en Sabadell a las puertas del inicio de la opa (Expansión)

* Santander se une a Mapfre en banca privada en México (Expansión)

* Telefónica evalúa la posible venta de su icónico edificio en la Gran Vía de Madrid (El Confidencial)

* CIE Automotive completa la adquisición de Weidplas Brasil (Reuters)

* Indra ficha a Morgan Stanley y Goldman para comprar Escribano con parte del consejo en contra (El Confidencial)

* Renfe aprieta a Talgo y exige medidas por el ruido en el Avril (Cinco Días)

* Faes Farma completa la adquisición de Sifi por 270 millones de euros (Reuters)

* Aena afirma que las aerolíneas han programado un 2,1% más de asientos para la temporada de invierno (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente de China, Xi Jinping, advirtió de que el mundo se enfrenta a la disyuntiva de la paz o la guerra, en el mayor desfile militar de la historia de su país, flanqueado por el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un (Reuters)

* La actividad de los servicios chinos creció en agosto al ritmo más rápido de los últimos 15 meses, impulsada por una mayor demanda interna y un repunte de los pedidos del exterior, según mostró una encuesta del sector privado (Reuters)

* Google no tendrá que vender su navegador Chrome, dijo el martes un juez en Washington, en una inusual victoria para el gigante tecnológico en su batalla con las autoridades de competencia de EEUU, aunque el magistrado ordenó a Google compartir datos con sus rivales para abrir la competencia en las búsquedas en línea (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrece un discurso de bienvenida en la 9ª Conferencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico "Ampliando horizontes: la próxima década de impacto de la JERS". (0730 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, participa en una conversación sobre la economía estadounidense y la política monetaria ante el Instituto Peterson de Economía Internacional. (1300 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una charla informal organizada por la Mesa Redonda Económica de Mujeres de Minnesota, en Mineápolis, EEUU. (1730 GMT)

* La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1800 GMT)

* Conferencia del Banco de Inglaterra sobre innovación en dinero y pagos. (Hasta el 4 de septiembre)

* Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa en una mesa redonda organizada por Signum Global. (0730 GMT)

* La vicegobernadora de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, pronuncia el discurso inaugural en una conferencia sobre dinero y pagos organizada por el Banco de Inglaterra y la Warwick Business School.

(0815 GMT)

* El director ejecutivo de estrategia de estabilidad financiera y riesgos del Banco de Inglaterra, Nathanaël Benjamin, participa en una mesa redonda sobre pruebas de resistencia en la conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. (1315 GMT)

* Reunión del Comité Ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita Londres y se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer. * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca al nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki. * Elecciones a la Cámara de Representantes de Jamaica.

DATOS MACROECONÓMICOS

Local Country/ RIC Indicator Name Perio Reuters Prior

Region d Poll

Time

09: Spain ESPMI Services PMI Sep

15 S=ECI

09: France FRPMI HCOB - Services Sep

50 S=ECI PMI

09: France FRCPM HCOB Composite Sep

50 I=ECI PMI

09: Germany DEPMI HCOB Services Sep

55 S=ECI PMI

09: Germany DEPMI HCOB Composite Sep

55 P=ECI Final PMI

10: Euro EUPMI HCOB Services Sep

00 Zone S=ECI Final PMI

10: Euro EUPMI HCOB - Composite Sep

00 Zone P=ECI Final PMI

10: United GBPMI S&P GLOBAL Aug 53,6 53,6

30 Kingdom S=ECI SERVICE PMI

10: United GBCPM S&P GLOBAL PMI: Aug 53,0 53,0

30 Kingdom I=ECI COMPOSITE -

OUTPUT

10: United GBRAS Reserve Assets Aug 206.0

30 Kingdom T=ECI Total 63,62

M

11: Euro EUPPI Producer Prices Jul 0,2% 0,8%

00 Zone =ECI MM

11: Euro EUPPI Producer Prices Jul 0,1% 0,6%

00 Zone Y=ECI YY

13: United USMGA MBA Mortgage 29 -0,5%

00 States =ECI Applications Aug,

w/e

13: United USMGM Mortgage Market 29 275,8

00 States =ECI Index Aug,

w/e

13: United USMGP MBA Purchase 29 163,8

00 States I=ECI Index Aug,

w/e

13: United USMGR Mortgage 29 894,1

00 States =ECI Refinance Index Aug,

w/e

13: United USMG= MBA 30-Yr 29 6,69%

00 States ECI Mortgage Rate Aug,

w/e

14: United USRED Redbook YY 30 6,5%

55 States Y=ECI Aug,

w/e

16: United USDGN Durables Ex-Def, Jul -2,5%

00 States R=ECI R MM

16: United USDGR Durable Goods, R Jul -2,8%

00 States =ECI MM

16: United USFOR Factory Orders Jul -1,4% -4,8%

00 States D=ECI MM

16: United USDGN Durables Jul 1,1%

00 States T=ECI Ex-Transpt R MM

16: United USNDC Nondef Cap Jul 1,1%

00 States G=ECI Ex-Air R MM

16: United USFXT Factory Jul 0,4%

00 States R=ECI Ex-Transp MM

16: United USJOL JOLTS Job Jul 7,377 7,437

00 States T=ECI Openings M M

22: United USOIA API wkly crude 25

30 States C=ECI Stk Aug,

w/e

22: United USOIA API Wkly gsln 25

30 States G=ECI stk Aug,

w/e

22: United USOIA API Wkly dist.

25 30 States D=ECI Stk Aug, w/e 22: United USOIA API Wkly crude 25 30 States R=ECI runs Aug, w/e

*MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 16 puntos, un 0,3%; los del índice alemán DAX subían 56 puntos, un 0,24% y los del británico FTSE 100 subían 4 puntos, un 0,04% a las 0500 GMT. * Las acciones japonesas caían, arrastradas por los valores financieros, después de que los comentarios de un alto cargo del Banco de Japón rebajaran las expectativas de una pronta subida de los tipos de interés. * Los precios del petróleo bajaban el miércoles en Asia, pero se mantenían cerca de máximos de un mes tras las nuevas sanciones impuestas por EEUU a una red de empresas navieras y buques, mientras los operadores esperaban la reunión de la OPEP+ del fin de semana. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)