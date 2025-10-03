Buenos días en los mercados: informe de preapertura

3 oct (Reuters) -

EMPRESAS

El BBVA denuncia ante la CNMV las trabas del Sabadell a los inversores para acudir a la opa (El País)

El BBVA y el Sabadell presionan a la CNMV para determinar el precio de una segunda opa (El País)

BlackRock escala hasta el 7,23% del capital de Sabadell (Expansión)

América Móvil y Entel presentan una oferta conjunta por la unidad chilena de Telefónica (Bloomberg News)

La justicia española deniega la petición de Duro Felguera de prorrogar los efectos de la negociación (Reuters); Duro Felguera dice que tiene hasta el 31 de octubre para aprobar el plan de reestructuración (Reuters)

Técnicas Reunidas puja por obras de 13.000 millones en EEUU (Expansión)

Zegona estaría sopesando la venta de los centros de datos de Vodafone España (Bloomberg News)

Vodafone recibe la autorización del gobierno para la toma de control de Finetwork (Cinco Días)

Turner, de ACS, y AECOM Hunt se adjudican el proyecto Huntington Bank Field en EEUU (Reuters)

El gigante francés Sopra Steria se come a la zaragozana Solitium por 300 millones (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá el jueves con su director de presupuesto, Russell Vought, para determinar qué "agencias demócratas" recortar, mientras busca infligir daño a su oposición política en el segundo día del cierre de la Administración (Reuters)

El deseo del Gobierno de Trump de enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania podría no ser viable, puesto que las existencias actuales están destinadas a la Marina de los Estados Unidos y otros usos, según informaron un funcionario estadounidense y tres fuentes (Reuters)

Israel se enfrentó el jueves a la condena y las protestas internacionales, después de que su ejército interceptara casi la totalidad de las 40 embarcaciones de una flotilla que transportaba ayuda a Gaza y capturara a más de 450 activistas extranjeros, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

Cierre del mercado en Alemania, Día de la Unidad. * Festivo en China.

BANCOS CENTRALES

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se reúne con líderes empresariales en Osaka y ofrece una rueda de prensa. (0105 GMT)

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Isabel Schnabel, Olaf Sleijpen, Pierre Wunsch y John Williams, de la Fed, intervienen en el simposio de despedida del expresidente del banco central neerlandés, Klaas Knot. (0940 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia el discurso de apertura antes del simposio de despedida de Klaas Knot organizado por De Nederlandsche Bank (DNB).

(1005 GMT)

* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, pronuncia el discurso inaugural del simposio de despedida de Klaas Knot "Estabilidad macrofinanciera en un mundo fragmentado". (1320 GMT)

* Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en una mesa redonda en el simposio de despedida del presidente del banco central neerlandés, Klaas Knot, titulado "Europa en el mundo: retos y oportunidades", organizado por el De Nederlandsche Bank. (1350 GMT)

* El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre las "Perspectivas económicas de EEUU y el marco de política monetaria de la Fed" ante el Foro Económico de Drexel. (1740 GMT)

OTROS EVENTOS

* Elecciones a la Cámara de Diputados de República Checa. * Ceremonia de inauguración de la base del Comando Terrestre del Norte de la OTAN en Mikkeli, Finlandia. (0700 GMT)

* El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el ministro de Comercio, Simon Harris, hablan en un acto sobre comercio internacional en Dublín.

(0830 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reute Prior al y/Regi d rs Tim on Poll e 09: Spain ESPMI Services PMI Sep 53,0 53,2 15 S=ECI 09: France FRIP= Industrial Output Aug 0,2% -1,1% 45 ECI MM 09: France FRPMI HCOB - Services Sep 48,9 48,9 50 S=ECI PMI 09: France FRCPM HCOB Composite PMI Sep 48,4 48,4 50 I=ECI 09: German DEPMI HCOB Services PMI Sep 52,5 52,5 55 y S=ECI 09: German DEPMI HCOB Composite Sep 52,4 52,4 55 y P=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB Services Sep 51,4 51,4 00 Zone S=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB - Composite Sep 51,2 51,2 00 Zone P=ECI Final PMI 10: United GBPMI S&P GLOBAL SERVICE Sep 51,9 51,9 30 Kingdo S=ECI PMI m 10: United GBCPM S&P GLOBAL PMI: Sep 51,0 51,0 30 Kingdo I=ECI COMPOSITE - OUTPUT m 10: United GBRAS Reserve Assets Sep 211.21 30 Kingdo T=ECI Total 0.47M m 12: Euro EUPPI Producer Prices MM Aug -0,1% 0,4% 00 Zone =ECI 12: Euro EUPPI Producer Prices YY Aug -0,4% 0,2% 00 Zone Y=ECI 15: United USPMI S&P Global Comp Sep 53,6 45 States P=ECI PMI Final 15: United USMPS S&P Global Svcs Sep 53,9 45 States F=ECI PMI Final 16: United USNPM ISM N-Mfg PMI Sep 51,7 52,0 00 States I=ECI 16: United USOPM ISM N-Mfg Bus Act Sep 51,8 55,0 00 States I=ECI 16: United USEPM ISM N-Mfg Sep 46,5 00 States I=ECI Employment Idx 16: United USDPM ISM N-Mfg New Sep 56,0 00 States I=ECI Orders Idx 16: United USPPM ISM N-Mfg Price Sep 69,2 00 States I=ECI Paid Idx 14: United USNFA Non-Farm Payrolls* Sep 50k 22k 30 States R=ECI 14: United USPRP Private Payrolls* Sep 61k 38k 30 States =ECI 14: United USMFP Manufacturing Sep -7k -12k 30 States =ECI Payrolls* 14: United USGOV Government Sep -16k 30 States =ECI Payrolls* 14: United USUNR Unemployment Rate* Sep 4,3% 4,3% 30 States =ECI 14: United USAVG Average Earnings Sep 0,3% 0,3% 30 States E=ECI MM* 14: United USAVH Average Earnings Sep 3,7% 3,7% 30 States E=ECI YY* 14: United USWRK Average Workweek Sep 34,2 34,2 30 States W=ECI Hrs* 14: United USLBF Labor Force Sep 62,3% 30 States B=ECI Partic* 14: United USUDE U6 Sep 8,1% 30 States P=ECI Underemployment* * La publicación del informe del mercado laboral, programado inicialmente para el viernes 3 de octubre, se verá previsiblemente afectado por el cierre parcial de la Administración de Estados Unidos, con lo cual se retrasaría hasta una fecha por determinar. *Mercados financieros*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 12 puntos, hasta los 5680; los futuros del FTSE sumaban 17 puntos, hasta los 9496 y los futuros del DAX alemán ganaban 70 puntos, hasta los 24.638, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas se preparaban para registrar sólidas ganancias semanales, en un momento en que el aumento de las probabilidades de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés a corto plazo ayudaba a amortiguar el nerviosismo en torno al cierre de la Administración estadounidense, que ha empujado al oro a máximos históricos y ha lastrado al dólar. * Los precios del petróleo avanzaban ligeramente, tras cuatro sesiones consecutivas de descensos, pero se encaminaban hacia su mayor caída semanal desde finales de junio ante las expectativas del mercado de que la OPEP+ podría aumentar aún más la producción, a pesar de las preocupaciones por el exceso de oferta.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)