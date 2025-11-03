Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

3 nov (Reuters) -

* Orange comprará el 50% restante de la filial española MasOrange por 4.250 millones de euros (Reuters)

* Solaria - Morgan Stanley baja la recomendación de "igual ponderación" a "infraponderar" y eleva el precio objetivo de 10 a 13 euros (Reuters)

* Panamá gana arbitraje internacional a Sacyr, que tendrá que pagarle US$6,4 millones (Reuters)

* Telefónica encarga a Rothschild la venta de su antigua sede de Gran Vía (Expansión)

* Ferrovial busca comprador para su filial británica de plantas de residuos Thalia (El Economista)

* La actividad industrial de China en octubre creció a un ritmo más lento, ya que tanto los nuevos pedidos como la producción disminuyeron en un escenario de incertidumbre por los aranceles, según una encuesta del sector privado (Reuters)

* La OPEP+ acordó el domingo un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los aumentos durante el primer trimestre del próximo año, a medida que el grupo de productores modera sus planes de recuperar cuota de mercado debido al creciente temor a un exceso de oferta (Reuters)

* Nigeria dijo el domingo que agradecería la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra los insurgentes islamistas, siempre y cuando se respete su integridad territorial, en respuesta a las amenazas de acción militar del presidente Donald Trump por la violencia contra los cristianos en el país africano (Reuters)

EMPRESAS

* Elecnor publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. * Árima Real Estate SOCIMI publica resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado. * Naturgy – Dividendo de 0,60 euros por acción. Fecha de descuento. * Renta 4 Banco – Dividendo de 0,45 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conversación moderada en un acto del Forum Club of the Palm Beaches (1700 GMT). * El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, participa en una conversación en The Logic Summit (1830 GMT).

OTROS EVENTOS

* ADIPEC 2025 en Abu Dabi reúne a líderes energéticos y ejecutivos para debatir sobre energía, tecnología y sostenibilidad.

(Hasta el 6 de noviembre) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 08: France FRIP=E Industrial Sep -0,7% 45 CI Output MM 09: Spain ESPMIM HCOB Oct 51,5 15 =ECI Manufacturing PMI 09: France FRRPMI HCOB Oct 48,3 50 =ECI Manufacturing PMI 09: Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Oct 49,6 55 =ECI 10: Euro EUPMI= HCOB Mfg Final Oct 50,0 50,0 00 Zone ECI PMI 10: United GBPMIM S&P GLOBAL Oct 49,6 30 Kingdom =ECI MANUFACTURING PMI 15: United USMPMF S&P Global Mfg Oct 52,2 45 States =ECI PMI Final 16: United USPMI= ISM Oct 49,1 00 States ECI Manufacturing PMI 16: United USISMP ISM Mfg Prices Oct 61,9 00 States =ECI Paid 16: United USISME ISM Manuf Oct 45,3 00 States =ECI Employment Idx 16: United USISMN ISM Manuf New Oct 48,9 00 States =ECI Orders Idx 16: United USTCNS Construction Sep 00 States =ECI Spending MM 17: United US6MAT 6M Bill Auc - 3 Nov 81.314 30 States =ECI TA .749.8 00 17: United US6MAH 6M Bill Auc - 3 Nov 3,640% 30 States =ECI HR 17: United US6MAB 6M Bill Auc - 3 Nov 3,060 30 States =ECI BTC 17: United US6MAA 6M Bill Auc - 3 Nov 4,690% 30 States =ECI HAP 20: United US3MAT 3M Bill Auc - 3 Nov 90.819 00 States =ECI TA .446.1 00 20: United US3MAH 3M Bill Auc - 3 Nov 3,730% 00 States =ECI HR 20: United US3MAB 3M Bill Auc - 3 Nov 3,070 00 States =ECI BTC 20: United US3MAA 3M Bill Auc - 3 Nov 74,300 00 States =ECI HAP% *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 11 puntos, un 0,19%, los del índice alemán DAX sumaban 63 unidades, un 0,26%, y los del británico FTSE 100 ganaban 19,5 puntos, un 0,2%, a las 0600 GMT. * Las bolsas asiáticas subían el lunes, al tiempo que la tregua comercial entre Estados Unidos y China y el aumento del gasto en inteligencia artificial mantenían elevado el ánimo inversor, mientras el dólar rozaba su máximo de tres meses tras los comentarios de línea dura de dirigentes de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo avanzaban el lunes después de que la OPEP+ decidiera aplazar las subidas de producción en el primer trimestre del próximo año, lo que redujo los crecientes temores a un exceso de oferta, pero los débiles datos de las fábricas en Asia frenaban las ganancias. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)