Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*EMPRESAS*

* Inditex aumenta un 3,9% el beneficio de los nueve primeros meses del año e incrementa un 10,6% las ventas en el arranque del cuarto trimestre (Reuters)

* Telefónica reduce un 17,5% la afectación del ERE en Movistar+ y empieza a negociar en las otras tres filiales (El País); Telefónica saca del ERE de Movistar+ a 52 personas y propone que sólo afecte a empleados con más de 55 años y al menos 15 años de antigüedad (El Economista)

* Citigroup recorta la recomendación de Enagás a vender desde neutral; eleva el precio objetivo a 13,1 euros desde 12,8 euros (Reuters)

* ACS entra en el mayor proyecto europeo de litio e invierte 130 millones en la alemana Vulcan Energy (Cinco Días)

* ACS ingresa 282 millones por la venta del 50% de su negocio de transporte en Australia y se alía con la japonesa Sojitz para expandirse a Asia (El Economista)

* Indra vende la unidad de externalización de procesos de negocio a Teknei por 96,6 millones de euros (Reuters)

* Ofensiva española en Italia: Sacyr y Abertis luchan por una autopista de 10.000 millones (El Economista)

* Inocsa establece un mínimo de aceptación de 15,7 millones de acciones para la opa sobre Catalana Occidente (Reuters)

* Dovalue firma un nuevo acuerdo estratégico de nivel de servicio con Banco Santander en España (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que anunciaría su nominado para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal a principios del próximo año, prolongando así un proceso de selección que lleva meses, a pesar de haber dicho que ya sabe a quién elegirá para dirigir el banco central más importante del mundo (Reuters)

* La actividad del sector servicios en China creció en noviembre a su ritmo más lento en cinco meses, ya que el crecimiento de los nuevos pedidos se moderó a pesar del impulso de la demanda extranjera, según una encuesta privada publicada el miércoles (Reuters)

* Rusia y Estados Unidos no llegaron a un acuerdo sobre un posible pacto de paz para poner fin a la guerra en Ucrania tras una reunión de cinco horas en el Kremlin entre el presidente Vladimir Putin y los principales enviados de Donald Trump, según informó el Kremlin el miércoles (Reuters)

* El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió el martes a las potencias europeas de que si inician una guerra con Rusia, Moscú está dispuesto a luchar y que la derrota de las potencias europeas sería tan absoluta que no quedaría nadie ni siquiera para negociar un acuerdo de paz (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Inditex publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

* Fluidra – Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de abono.

* Línea Directa – Dividendo de 0,0138 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* Discurso del director de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, Philip Evans, en una conferencia de ISDA sobre “Implementación de Basilea III” (1000 GMT).

* El economista jefe del BCE Philip R. Lane pronuncia un discurso en el 15º Taller sobre Tipos de Cambio organizado conjuntamente por la Banca d'Italia, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Bélgica. (1030 GMT).

* Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (1330 GMT).

* Declaración introductoria de Christine Lagarde como presidenta de la JERS en audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* Ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en Bruselas.

* El rey Carlos y la reina Camila de Reino Unido dan la bienvenida al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, en el Castillo de Windsor. (Hasta el 5 de diciembre)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Egipto.

* El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, visitan China, donde se reunirán con el presidente Xi Jinping. (Hasta el 5 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales, oct: Anterior 13.676.819.

* 0915 España – PMI de servicios, nov: Previsto 56,1; Anterior 56,6.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, nov: Previsto 50,8; Anterior 50,8.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, nov: Previsto 49,9; Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, nov: Previsto 52,7; Anterior 52,7.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, nov: Previsto 52,1; Anterior 52,1.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, nov: Previsto 53,1; Anterior 53,1.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, nov: Previsto 52,4; Anterior 52,4.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global, nov: Previsto 50,5; Anterior 50,5.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global, nov: Previsto 50,5; Anterior 50,5.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, nov: Anterior 219.612.880.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, oct: Previsto 0,1%; Anterior -0,1%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual, oct: Previsto -0,4%; Anterior -0,2%.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 28 nov: Anterior 0,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 28 nov: Anterior 317,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 28 nov: Anterior 181,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 28 nov: Anterior 1.090,4.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 28 nov: Anterior 6,4%.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, nov: Previsto 10.000; Anterior 42.000.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual, sep: Anterior 0,0%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, sep: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, sep: Previsto 77,3%; Anterior 77,4%.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global, nov: Anterior 54,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global, nov: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM, nov: Previsto 52,1; Anterior 52,4.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM, nov: Anterior 54,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM, nov: Anterior 48,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, nov: Anterior 56,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, nov: Anterior 70,0.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 28 nov: Anterior 2.774.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 28 nov: Anterior 1.147.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 28 nov: Anterior 2.513.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 28 nov: Anterior 2,3.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 16 puntos, un 0,28%, los del índice alemán DAX subían 32 puntos, un 0,13%, y los del británico FTSE 100 subían 3,5 puntos, un 0,04%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas internacionales se estabilizaban el miércoles, ayudadas por el repunte en Wall Street, tras remitir la breve ola de ventas en los mercados de bonos y criptomonedas.

* Los precios del petróleo caían por segunda sesión consecutiva el miércoles, mientras los operadores esperaban el resultado de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que podrían impulsar la oferta, y aumentaban las preocupaciones sobre un posible excedente ante el aumento de las reservas.

