Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*EMPRESAS*

* Santander comprará Webster Financial para crear un gran banco minorista en EEUU (Reuters)

* Sabadell amortiza anticipadamente preferentes por 500 millones de euros (Reuters)

* Cellnex aprueba una nueva estructura de su alta dirección liderada por Marc Patuano (Reuters)

* Blackstone y EQT cierran al fin la ⁠compra de Urbaser a Platinum por más de 3.500 millones (El Confidencial)

* ⁠El Gobierno español lanza la eólica marina para captar hasta 20.000 millones (Cinco Días)

* Brookfield acelera en la venta de X-Elio por 4.000 millones (Cinco Días)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* La ola de ventas de acciones de empresas estadounidenses y europeas de análisis de datos, servicios profesionales y software se intensificó, y algunos inversores señalaron como principal culpable ⁠al chatbot de ‌inteligencia artificial recientemente actualizado por ​Anthropic (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo de gasto que pone fin al cierre parcial de la Administración estadounidense y da tiempo a los parlamentarios para ​negociar posibles límites a su campaña de represión de la inmigración (Reuters)

* El ejército estadounidense derribó un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS ‌CENTRALES

* El Consejo de Gobierno del BCE inicia su reunión de política monetaria en Fráncfort. (Hasta el 5 de ‌febrero)

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* El Riksbank publica las ​actas de la reunión de política monetaria del 28 de enero (0830 GMT).

* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene ante el Rotary Club of Aiken Economic Symposium (1700 GMT).

* Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante el Economic Club of Miami (2330 GMT).

OTROS EVENTOS

* Mary Simon, gobernadora general de Canadá, viaja a Dinamarca y Groenlandia. (Hasta el 7 de febrero)

* Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se reúne con Mihai Popsoi, ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, en Bruselas.

* Vivian Balakrishnan, ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, visita Washington para la reunión ministerial sobre minerales críticos.

* John Dramani Mahama, presidente de Ghana, inicia una visita de Estado de tres días a Zambia. (Hasta el 6 de febrero)

* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se reúne con Kristalina Georgieva, directora gerente ⁠del FMI, en Lovaina.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0915 España – PMI de servicios, ene: Anterior 57,1.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, ene: Anterior 47,9.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, ene: Anterior 48,6.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, ene: Anterior 53,3.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, ene: Anterior ​52,5.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, ene: Previsto 51,9; Anterior 51,9.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, ene: Previsto 51,5; Anterior 51,5.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global , ene: Anterior 54,3.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global , ene: Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, ene: Anterior 224.754.480.000.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , ene: Previsto 1,7%; Anterior 1,9%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, ene: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, ene: Anterior 0,3%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, dic: Anterior 0,5%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual , dic: Anterior -1,7%.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 30 ene: Anterior -8,5%.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 30 ene: Anterior 363,3.

* 1300 Estados ⁠Unidos – Índice de compras MBA, semana 30 ene: Anterior 193,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 30 ene: Anterior 1.332,2.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana ​30 ene: Anterior 6,24%.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, ene: Anterior 41.000.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global , ene: Anterior 52,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global , ene: Anterior 52,5.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM , ene: Anterior 53,8.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM , ene: Anterior 55,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM , ene: Anterior 51,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos ‍no manufacturero ISM, ene: Anterior 56,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, ene: Anterior 65,1.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 30 ene: Anterior -2.295.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 30 ene: Anterior 329.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 30 ene: Anterior 223.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 30 ene: Anterior -2,4.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 8 puntos, hasta los 5.994, los futuros del FTSE subían 9,5 puntos, hasta los 10.301 y los futuros del DAX alemán caían 10 puntos, hasta los 24.851, a las 0530 GMT.

* Las ​bolsas asiáticas se encontraban en terreno inestable, tras las fuertes pérdidas registradas en los mercados bursátiles estadounidenses y europeos por el temor a que los avances en inteligencia artificial puedan suplantar al software tradicional.

* Los precios del petróleo prolongaban sus avances, después de que Estados Unidos derribara un dron iraní y barcos armados iraníes se acercaran a un buque con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz, lo que reavivó el temor por una escalada de la tensión entre Washington y Teherán.

LOS ‍PRECIOS EN TIEMPO REAL

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)