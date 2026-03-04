Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

4 mar (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Disputa de Trump con España podría paralizar acuerdo entre Santander y Webster, dice analista (Reuters)

* Estados Unidos y España reanudarán pronto sus "increíbles" lazos, dice Botín, de Santander (Bloomberg)

* Santander acelerará dos años su plan de banca privada en EEUU con Webster (Expansión)

* Criteria eleva su participación en Naturgy al 28,5% tras comprar un 2,5% a BlackRock (Reuters)

* El Gobierno planea intervenir precios a Repsol, Moeve y BP (Expansión)

* Orbán y el millonario húngaro abren un arbitraje contra España por el veto a la opa a Talgo (El Confidencial)

* CIE Automotive completa la adquisición de Grupo Aludec (Reuters)

* Iberdrola obtiene un contrato de certificados energéticos por valor de 14 millones de euros (Reuters)

* Acciona y Globalvia pugnan por operar los trenes de Cercanías de Melbourne, Australia (El Economista)

* PLD Space recauda 180 millones de euros en su última ronda de financiación (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El ataque estadounidense contra Irán se adelantó a lo previsto, según declaró el máximo comandante estadounidense para Oriente Medio, mientras Israel y EEUU atacaban objetivos en el interior del país e Irán llevaba a cabo ataques en torno al golfo Pérsico (Reuters)

* El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos cortaría todo comercio con España, después de que La Moncloa se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas a los ataques contra Irán (Reuters)

* La actividad manufacturera de China reveló resultados dispares, con una encuesta oficial que ponía de relieve las continuas dificultades para conseguir pedidos industriales, mientras que una encuesta privada apuntaba a las mejores condiciones empresariales del sector en más de cinco años (Reuters)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca y le agradeció su apoyo a la ampliación de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, en unas conversaciones en las que también se abordaron el comercio y la guerra de Rusia en Ucrania (Reuters)

* Las industrias aérea y turística se apresuraban a hacer frente a las consecuencias de la escalada de la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que los Gobiernos se apresuraron a repatriar a los viajeros varados en Oriente Medio tras la cancelación de más de 20.000 vuelos en los últimos días (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, interviene en la conferencia del Foro del BEI sobre euro digital. (1030 GMT)

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en un panel en el Foro del Grupo BEI "Una Europa fuerte en un mundo cambiante". (1045 GMT)

* Patrick Montagner, supervisor bancario del BCE, ofrece palabras de apertura en la mesa redonda del IIF sobre "Crecimiento y competitividad: mejora del marco regulatorio bancario de la UE". (1100 GMT)

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ofrece palabras introductorias en la conferencia de Martin Wolf "La crisis del orden liberal mundial", organizada con la Academia Estadounidense de Berlín. (1330 GMT)

* Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, participa en un coloquio organizado por el Global Risk Institute en Toronto. (1530 GMT)

* La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1900 GMT)

OTROS EVENTOS

* Tamás Sulyok, presidente de Hungría, viaja a Luisiana, Estados Unidos, para conversar con residentes y ofrecer apoyo a una pequeña comunidad rural.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales, ene: Anterior 8.789.627.

* 0915 España – PMI de servicios, feb: Previsto 52,8; Anterior 53,5.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, feb: Previsto 49,6; Anterior 49,6.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, feb: Previsto 49,9; Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, feb: Previsto 53,4; Anterior 53,4.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, feb: Previsto 53,1; Anterior 53,1.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, feb: Previsto 51,8; Anterior 51,8.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, feb: Previsto 51,9; Anterior 51,9.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global, feb: Previsto 53,9; Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global, feb: Previsto 53,9; Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, feb: Anterior 232.266.450.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, ene: Previsto 0,2; Anterior -0,3.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual, ene: Previsto -2,7; Anterior -2,1.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, ene: Previsto 6,2; Anterior 6,2.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 27 feb: Anterior 0,4.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 27 feb: Anterior 340,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 27 feb: Anterior 149,7.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 27 feb: Anterior 1.432,9.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 27 feb: Anterior 6,09.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, feb: Previsto 50.000; Anterior 22.000.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global, feb: Anterior 52,3.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global, feb: Anterior 52,3.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM, feb: Previsto 53,5; Anterior 53,8.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM, feb: Anterior 57,4.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM, feb: Anterior 50,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, feb: Anterior 53,1.

* 1600 Estados Unidos – ÍNDICE de precios pagados no manufacturero ISM, feb: Anterior 66,6.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 27 feb: Previsto 2.200.000; Anterior 15.989.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 27 feb: Previsto -2.607.000; Anterior 252.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 27 feb: Previsto -1.000.000; Anterior -1.011.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 27 feb: Previsto -0,1; Anterior -2,4.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 2 puntos, hasta los 5.775, los futuros del FTSE sumaban 16,5 puntos, hasta los 10.442, y los futuros del DAX alemán ganaban 59 puntos, hasta los 23.823, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas se desplomaban, después de que los inversores se deshicieran de sus posiciones en fabricantes de chips ante la preocupación de que la guerra en Oriente Medio provoque una crisis petrolera que aumente la inflación y retrase los recortes de los tipos de interés.

* Los precios del petróleo subían al tiempo que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpió el suministro de Oriente Medio, pero el ritmo de las ganancias se ralentizó con respecto a sesiones anteriores después de que el presidente Donald Trump planteara la posibilidad de que la Armada de EEUU escoltara a los buques a través del estrecho de Ormuz.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)