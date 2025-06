Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

4 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * irrumpe en la pugna para comprar la ingeniería asturiana y rearmarse en el negocio industrial (El Economista) * Galán afronta la primera huelga de la historia de Iberdrola por no subir sueldos con el IPC (El Confidencial) * Santander será un banco "a gran escala" en EEUU y México (Expansión) * Colonial: Flat Flooted, el mayor fondo buitre, se retracta y vota a favor del consejo (El Confidencial) * Telefónica prepara un nuevo plan estratégico con la internacionalización, la rentabilidad y el dividendo como ejes (Cinco Días) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * La tasa arancelaria de Estados Unidos sobre la mayor parte del acero y el aluminio importados se duplicará el miércoles, como parte de la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump, el mismo día que espera que los socios comerciales entreguen su "mejor oferta" para evitar que las punitivas tasas de importación sobre otros bienes entren en vigor a principios de julio (Reuters). * El crecimiento de la actividad del sector servicios en Japón se ralentizó en mayo debido a la debilidad de la demanda, por lo que no contribuyó a mitigar la caída de la actividad industrial y dio lugar a un crecimiento casi nulo de la actividad empresarial en su conjunto, según una encuesta del sector privado (Reuters). * El Gobierno neerlandés se derrumbó el martes, lo que probablemente provocará unas elecciones anticipadas, después de que el político antimusulmán Geert Wilders abandonara la coalición de derechas acusando a otros partidos de no respaldar sus duras políticas de inmigración (Reuters). *AGENDA* EMPRESAS * Almirall - Dividendo de 0,1840 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, da las palabras de bienvenida y cierre antes de un evento Fed Listens, "Cómo la política monetaria y las condiciones macroeconómicas afectan a las personas y empresas", en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta (1230 GMT). * La Reserva Federal emite el Libro Beige (1800 GMT). * El Banco de Canadá anuncia los tipos de interés oficiales (1345 GMT). * Discurso del miembro del Consejo de Supervisión del BCE Pedro Machado en el Simposio Europa-EEUU 2025 de la Facultad de Derecho de Harvard/Programa sobre Sistemas Financieros Internacionales, en Madrid (1800 GMT). OTROS EVENTOS * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso en la Cumbre de Investigación e Innovación STOA-G6. * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es recibido por el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, a su llegada al aeropuerto de Orly, cerca de París. (1200 GMT) * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con honores militares en el palacio Schloss Bellevue en Berlín. (1300 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Country Indicator Name RIC Perio Reuter Prior Time /Region d s Poll 09:00 Spain Ind Output Cal ESIO= Apr 1,0% Adj YY ECI 09:15 Spain Services PMI ESPMI May 52,8 53,4 S=ECI 09:50 France HCOB - Services FRPMI May 47,4 47,4 PMI S=ECI 09:50 France HCOB Composite FRCPM May 48,0 48,0 PMI I=ECI 09:55 Germany HCOB Services PMI DEPMI May 47,2 47,2 S=ECI 09:55 Germany HCOB Composite DEPMI May 48,6 48,6 Final PMI P=ECI 10:00 Euro HCOB Services EUPMI May 48,9 48,9 Zone Final PMI S=ECI 10:00 Euro HCOB - Composite EUPMI May 49,5 49,5 Zone Final PMI P=ECI 10:30 United S&P GLOBAL GBPMI May 50,2 50,2 Kingdom SERVICE PMI S=ECI 10:30 United S&P GLOBAL PMI: GBCPM May 49,4 49,4 Kingdom COMPOSITE - I=ECI OUTPUT 10:30 United Reserve Assets GBRAS May 200,9 Kingdom Total T=ECI 44.34 M 13:00 United MBA Mortgage USMGA 30 -1,2% States Applications =ECI May, w/e 13:00 United Mortgage Market USMGM 30 235.7 States Index =ECI May, w/e 13:00 United MBA Purchase USMGP 30 162.1 States Index I=ECI May, w/e 13:00 United Mortgage USMGR 30 634.1 States Refinance Index =ECI May, w/e 13:00 United MBA 30-Yr USMG= 30 6,98% States Mortgage Rate ECI May, w/e 14:15 United ADP National USADP May 110k 62k States Employment =ECI 15:45 United S&P Global Comp USPMI May 52.1 States PMI Final P=ECI 15:45 United S&P Global Svcs USMPS May 52.3 States PMI Final F=ECI 16:00 United ISM N-Mfg PMI USNPM May 52,0 51,6 States I=ECI 16:00 United ISM N-Mfg Bus Act USOPM May 53.7 States I=ECI 16:00 United ISM N-Mfg USEPM May 49.0 States Employment Idx I=ECI 16:00 United ISM N-Mfg New USDPM May 52.3 States Orders Idx I=ECI 16:00 United ISM N-Mfg Price USPPM May 65.1 States Paid Idx I=ECI 16:30 United EIA Wkly Crude USOIL 30 -0.900 -2.79 States Stk C=ECI May, M 5M w/e 16:30 United EIA Wkly Dist. USOIL 30 2500M -0.72 States Stk D=ECI May, 4M w/e 16:30 United EIA Wkly Gsln Stk USOIL 30 1.533M -2.44 States G=ECI May, 1M w/e 16:30 United EIA Wkly Refn USOIR 30 0.9% -0.5% States Util U=ECI May, w/e *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 12 puntos, hasta los 5387, los del FTSE sumaban 4 puntos, hasta los 8802,5, y los del DAX alemán ganaban 71 puntos, hasta los 24.185, hacia las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas ascendían ligeramente y el dólar se tambaleaba cerca de mínimos de seis semanas, mientras los operadores se preparaban para el aumento de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, un nuevo capítulo de la saga de la guerra comercial que ha sacudido los mercados durante gran parte del año. * Los precios del petróleo bajaban, lastrados por la preocupación por el aumento de la producción de la OPEP+ y las tensiones arancelarias que amenazan las perspectivas económicas mundiales, aunque la inquietud por la oferta canadiense limitaba la caída. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)