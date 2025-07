Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

4 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Sabadell convoca junta el 6 de agosto para votar sobre la venta de TSB a Santander (Reuters) * Ferrovial completa la venta de su 5,25% en Heathrow (Reuters) * Jefferies rebaja recomendación de Ence de "comprar" a "mantener" y precio objetivo de 3,70 a 3,35 euros (Reuters) * España incluye a Wizz Air en la investigación sobre las tasas por equipaje de mano de las aerolíneas de bajo coste (Reuters) * Alstom, CAF y Stadler afrontan un agujero de 600 millones con Renfe (Expansión) * Goldman aflora un 3,4% de Redeia (Expansión) * Acciona controla ya el 90% de su filial de Energía ante una reorganización (Expansión) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington comenzará a enviar cartas a los países el viernes especificando las tasas arancelarias a las que se enfrentarán en las importaciones a EEUU, un claro cambio con respecto a las promesas anteriores de llegar a decenas de acuerdos individuales (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que una llamada telefónica con Vladimir Putin no dio lugar a ningún progreso en absoluto en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que un asesor del Kremlin dijo que el presidente ruso reiteró que Moscú seguiría presionando para resolver las "causas profundas" del conflicto (Reuters) * Estados Unidos comunicó el jueves a GE Aerospace que puede reanudar los envíos de motores a reacción a la empresa china COMAC, según una persona familiarizada con el asunto, en una nueva señal de desescalada de las tensiones comerciales entre EEUU y China que incluyeron concesiones de Pekín sobre tierras raras (Reuters) * El paro de los controladores aéreos franceses en protesta por la escasez de personal y el envejecimiento de los equipos obligó a las compañías aéreas a cancelar cientos de vuelos el jueves, justo cuando comienza la temporada de verano boreal (Reuters) *AGENDA* MERCADOS * Cierre en Estados Unidos por el Día de la Independencia. EMPRESAS * Iberdrola - Dividendo de 0,4040 euros por acción. Fecha de descuento. * Redeia Corporación - Dividendo de 0,6000 euros por acción. Fecha de descuento. * Repsol - Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se reúne con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en Berlín. (0730 GMT) * Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, da un discurso en la reunión del FMI OEDNE/Grupo Banco Mundial EDS19. (0800 GMT) * Alan Taylor, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, da un discurso en una conferencia pública en la London School of Economics and Political Science sobre "El tipo de interés natural". (1500 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Estonia, Alar Karis, se reúne con el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en Kadriorg, Tallin. * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, recibe al presidente de Austria, Alexander van der Bellen, en Pretoria. * El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnen con la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, en Chisináu. * El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe en Buenos Aires al primer ministro de India, Narendra Modi, durante una visita oficial (Hasta el 5 de julio). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM May -0,1% 0,6% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA May 5,9% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA May 102,8 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM May 0,3% -1,4% 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY May 1,3% 0,6% 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI Jun 45,6 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI Jun 44,4 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI Jun 43,1 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT Jun 50,0 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI Jun 48,4 47,9 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM May -0,5% -2,2% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY May 0,3% 0,7% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 24 puntos, a 5330, los del FTSE perdían 18 unidades, a 8814, y los del DAX alemán caían 72 puntos, a 23.937, a las 0430 GMT. * La mayoría de las bolsas asiáticas mostraba tendencia negativa, a pesar de los máximos históricos de Wall Street en la víspera, ante la inminencia de la fecha límite del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cerrar acuerdos comerciales la próxima semana. * Los futuros del petróleo caían después de que Irán reafirmara su compromiso con la no proliferación nuclear y ante las expectativas de que los principales productores acuerden aumentar su producción este fin de semana. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION España

Santander

Santander servicio-de-noticias