Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

4 ago (Reuters) - *EMPRESAS* * Acciona pone en revisión toda su cartera de renovables en México (Expansión) * Urbaser prepara otro megadividendo de 1000 millones para Platinum (Expansión); Platinum exprime Urbaser con dos dividendos de 2000 millones en un mes (El Confidencial) * Talgo pagará las averías de los trenes Avril por estar en garantía (El Economista) * GIC tomará un 25% en la empresa española de banda ancha propiedad de MásOrange y Zegona (Financial Times) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso la semana pasada a decenas de países probablemente se mantendrán en vigor en lugar de reducirse como parte de las negociaciones en curso, según dijo el representante comercial estadounidense Jamieson Greer el domingo (Reuters) * La OPEP+ acordó el domingo aumentar la producción de petróleo en 547.000 barriles diarios para septiembre, en una nueva subida acelerada de la producción para recuperar cuota de mercado, ante la creciente preocupación por las posibles interrupciones del suministro relacionadas con Rusia (Reuters) * Hamás afirmó el domingo que estaba dispuesto a coordinarse con la Cruz Roja para entregar ayuda a los rehenes que mantiene en Gaza, si Israel cumple ciertas condiciones, después de que un vídeo que mostraba a un cautivo demacrado provocara duras críticas por parte de las potencias occidentales (Reuters) *AGENDA* BANCOS CENTRALES * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada los días 16 y 17 de junio. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Israel, Isaac Herzog, visita Vilna y se reúne con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/ RIC Indicator Name Per Reu Prior al Region iod ter Tim s e Pol l 10: Euro EUSTCS=E Sentix Index Ago 8,6 4,5 30 Zone CI 16: United USEMPI=E Employment Jul 107,83 00 States CI Trends 16: United USDGNR=E Durables Ex-Def, Jun -9,4% 00 States CI R MM 16: United USDGR=EC Durable Goods, R Jun -9,3% 00 States I MM 16: United USFORD=E Factory Orders Jun 8,2% 00 States CI MM 16: United USDGNT=E Durables Jun 0,2% 00 States CI Ex-Transpt R MM 16: United USNDCG=E Nondef Cap Jun -0,7% 00 States CI Ex-Air R MM 16: United USFXTR=E Factory Jun 0,2% 00 States CI Ex-Transp MM 17: United US6MAT=E 6M Bill Auc - TA 4 77.361.5 30 States CI Ago 08.000 17: United US6MAH=E 6M Bill Auc - HR 4 4,120% 30 States CI Ago 17: United US6MAB=E 6M Bill Auc - 4 3,360 30 States CI BTC Ago 17: United US6MAA=E 6M Bill Auc - 4 51,810% 30 States CI HAP Ago 20: United US3MAT=E 3M Bill Auc - TA 4 86.899.3 00 States CI Ago 04.800 20: United US3MAH=E 3M Bill Auc - HR 4 4,235% 00 States CI Ago 20: United US3MAB=E 3M Bill Auc - 4 3,210 00 States CI BTC Ago 20: United US3MAA=E 3M Bill Auc - 4 97,460% 00 States CI HAP Ago *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 25 puntos, hasta los 5212, los futuros del FTSE ganaban 32 puntos, hasta los 9088,5 y los futuros del DAX alemán avanzaban 79 puntos, hasta los 23.617 a las 0430 GMT. * Los mercados bursátiles encontraban un apoyo muy necesario en Asia, en un momento en que las perspectivas de una reducción de los costes de financiación ayudaba a calmar las preocupaciones sobre la economía de EEUU, aunque la credibilidad a largo plazo de la política monetaria estadounidense seguía siendo dudosa. Los precios del petróleo prolongaban sus caídas después de que la OPEP+ acordara otra importante subida de la producción en septiembre, a lo que se sumó la presión de las preocupaciones sobre la desaceleración de la economía de EEUU, el mayor consumidor de petróleo del mundo. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)