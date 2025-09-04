Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

4 sep (Reuters) -

EMPRESAS

Trump planea retirar permisos a Iberdrola, Engie y EDP para la tramitación de cuatro parques eólicos marinos (Cinco Días, El Economista, El Confidencial, Expansión)

El contrato de CAF en Israel abre otro frente por el control de Talgo con el Gobierno vasco (El Confidencial)

Meliá e Iberostar resisten en Cuba pese al desplome del turismo (Cinco Días)

Ryanair reduce su capacidad en España tras la subida de las tasas aeroportuarias, y AENA califica la decisión de "chantaje" (Reuters)

La industria solar reclama ayuda al Gobierno por los aranceles de EEUU (Cinco Días)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El Gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que examinara rápidamente una petición para mantener los aranceles generalizados aplicados en virtud de una ley de 1977 destinada a situaciones de emergencia, después de que un tribunal inferior invalidara la mayoría de los gravámenes (Reuters)

Unos 30 líderes mantendrán conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre las futuras garantías de seguridad para Kiev si se produce un alto el fuego con Rusia, con la esperanza de haber hecho lo suficiente para persuadir a Estados Unidos de que respalde sus esfuerzos (Reuters)

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo el miércoles que el ritmo futuro de la restricción cuantitativa seguía siendo una "decisión abierta" para sus dirigentes monetarios este mes (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

Amrest publica los resultados del primer semestre. BANCOS CENTRALES

Declaración introductoria de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la audiencia sobre el euro digital ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo. (0930 GMT)

El Comité Bancario del Senado de EEUU celebra una audiencia sobre la nominación de Stephen Miran como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. (1400 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla ante el Club Económico de Nueva York. (1605 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes de un evento de la serie mHub Industry Disruptors, en Chicago, EEUU. (2300 GMT)

El vicegobernador del Banco de Suecia Per Jansson participa en la Conferencia Anual sobre Servicios Financieros Nórdicos de UBS en Estocolmo y comparte sus opiniones sobre la situación económica y la política monetaria actual. (0710 GMT)

OTROS EVENTOS

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping. * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene en la cumbre de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Praga.

(0800 GMT)

* El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantiene una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito. (1400 GMT)

* Reunión informal de ministros de Energía de la Unión Europea.

(Hasta el 5 de septiembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Name Period Reu Prior

al /Region ter

Tim s

e Poll

l

09: Euro EUPMIC HCOB Construction Aug 44,7

30 Zone =ECI PMI

09: Germany DEPMIC HCOB Construction Aug 46,3

30 =ECI PMI

09: France FRPMIC HCOB Construction Aug 39,7

30 =ECI PMI

10: United GBAPMI S&P GLOBAL PMI: Aug 50,8

30 Kingdom =ECI MSC COMPOSITE -

OUTPUT

10: United GBPMIC S&P Global Aug 45,0 44,3

30 Kingdom =ECI CONSTRUCTON PMI

11: Euro EURSL= Retail Sales MM Jul -0,2% 0,3%

00 Zone ECI

11: Euro EURSLY Retail Sales YY Jul 2,4% 3,1%

00 Zone =ECI

13: United USCHAL Challenger Aug 62.075k

30 States =ECI Layoffs

14: United USADP= ADP National Aug 65k 104k

15 States ECI Employment

14: United USTBAL International Jul -75,7B -60,2B

30 States =ECI Trade US$

14: United USJOB= Initial Jobless 30 230k 229k

30 States ECI Clm Aug,

w/e

14: United USJOBA Jobless Clm 4Wk 30 228,50k

30 States =ECI Avg Aug,

w/e

14: United USJOBN Cont Jobless Clm 23 1,962M 1,954M

30 States =ECI Aug,

w/e

14: United USLCA= Unit Labor Costs Q2 1,2% 1,6%

30 States ECI Revised

14: United USPROR Productivity Q2 2,7% 2,4%

30 States =ECI Revised

15: United USPMIP S&P Global Comp Sep

45 States =ECI PMI Final

15: United USMPSF S&P Global Svcs Sep

45 States =ECI PMI Final

16: United USNPMI ISM N-Mfg PMI Aug 51,0 50,1

00 States =ECI

16: United USOPMI ISM N-Mfg Bus Act Aug 53,0 52,6

00 States =ECI

16: United USEPMI ISM N-Mfg Aug 46,4

00 States =ECI Employment Idx

16: United USDPMI ISM N-Mfg New Aug 50,3

00 States =ECI Orders Idx

16: United USPPMI ISM N-Mfg Price Aug 69,9

00 States =ECI Paid Idx

16: United USOILN EIA-Nat Gas Chg 29 18B

30 States =ECI Bcf Aug,

w/e

16: United USNGIF Nat Gas-EIA 29 18B

30 States =ECI Implied Flow Aug,

w/e

17: United US4WAT 4W Bill Auc - TA 4 Sep 100.262

30 States =ECI .555.40

0,00

17: United US4WAH 4W Bill Auc - HR 4 Sep 4,245%

30 States =ECI

17: United US4WAB 4W Bill Auc - BTC 4 Sep 2,680

30 States =ECI

17: United US4WAA 4W Bill Auc - HAP 4 Sep 73,070%

30 States =ECI

18: United USOILC EIA Wkly Crude 29 -3,400M -2,392M

00 States =ECI Stk Aug,

w/e M

18: United USOILD EIA Wkly Dist.

29 -0, -1,786M

00 States =ECI Stk Ago, 300

w/e M

18: United USOILG EIA Wkly Gsln Stk 29 -1, -1,236M

00 States =ECI Ago, 000

w/e M

18: United USOIRU EIA Wkly Refn 29 -0, -2,0%

00 States =ECI Util Ago, 6%

w/e

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 6 puntos, hasta los 5340, los futuros del FTSE sumaban 10,5 puntos, hasta los 9201,5, y los futuros del DAX alemán caían 3 puntos, hasta los 23.632, a las 0430 GMT.

El índice Nikkei de Japón se recuperaba de su mínimo de casi un mes en la sesión anterior, con las acciones tecnológicas nacionales liderando el repunte tras las ganancias nocturnas de sus homólogas estadounidenses.

Los precios del petróleo caían, mientras los inversores y los operadores esperan la reunión del fin de semana de la OPEP+, en la que se espera que los productores estudien otro aumento de los objetivos de producción.

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)