Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*EMPRESAS*

* Los rivales de Telefónica denuncian a la Comisión Europea el “monopolio” de los conductos (Cinco Días)

* Telefónica plantea crear 300 empleos en pleno ERE (Expansión)

* Castlelake da el ‘sí quiero’ definitivo a la oferta de Neinor por su 79% de Aedas (Cinco Días)

* Caixabank coloca un bono sénior no preferente por 500 millones de libras (Reuters)

* Cellnex pagará un dividendo de 0,37 euros por acción el 15 de enero y suspende el programa de recompra de acciones (Reuters)

* Acciona Energía completa la venta de 440 MW de activos eólicos en España a Opdenergy (Reuters)

* Faes Farma planea entrar en Brasil para acelerar su presencia internacional (Cinco Días)

* Mahindra encarga a BNP Paribas y JP Morgan una colocación acelerada del 3,58% del capital de CIE Automotive (Reuters)

* Londres cita a FCC, ACS y Ferrovial para una obra de 2.000 millones (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió el jueves en Pekín con el líder chino, Xi Jinping, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales, mientras la Unión Europea se prepara para endurecer sus normas comerciales (Reuters)

* El Gobierno de Estados Unidos anunció un aumento en la investigación de los solicitantes de visados H-1B para trabajadores altamente cualificados, con un memorándum interno del Departamento de Estado en el que se indica que se considerará el rechazo de cualquier persona involucrada en la "censura" de la libertad de expresión (Reuters)

* Las autoridades federales informaron el miércoles de que agentes de inmigración estadounidenses iniciaron una operación en Nueva Orleans para detener a inmigrantes irregulares en Estados Unidos, en una nueva operación de la campaña de Donald Trump contra la inmigración irregular (Reuters)

* El camino por delante para las conversaciones de paz en Ucrania no está claro, dijo el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles, tras unas conversaciones “razonablemente buenas” entre el presidente ruso Vladimir Putin y enviados de EEUU (Reuters)

* España quiere mantener el puesto en el consejo del BCE cuando De Guindos se marche, según el ministro de Economía (Reuters)

* Reino Unido levanta la prohibición general de las importaciones de carne de cerdo española y adopta controles regionales; Chile suspende la importación porcina desde España (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Prosegur Compañía de Seguridad – Dividendo de 0,1593 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Aino Bunge, primera vicegobernadora del Riksbank, pronuncia un discurso sobre la evolución del mercado de pagos, con foco en las monedas estables y el euro digital (0700 GMT).

* Catherine Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa en un panel en una conferencia en París sobre Ucrania (1245 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, modera el panel “Prioridades y desafíos para las políticas fiscales en Europa” en una conferencia organizada por el BCE y el FMI sobre política fiscal y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de la UE (1300 GMT).

* El economista jefe del BCE, Philip R. Lane, modera una ponencia de George-Marios Angeletos en una conferencia organizada por el BCE y el FMI sobre política fiscal y gobernanza de la UEM en Fráncfort (1500 GMT).

* La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, interviene de forma virtual sobre “Supervisión y regulación bancaria” antes del almuerzo de líderes de la Asociación de Banqueros de Florida (1700 GMT).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pronuncia un discurso en la ceremonia de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial (1800 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, acoge al presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y al presidente de Estonia, Alar Karis, para tratar cuestiones de seguridad regional, próximos pasos para reforzar la seguridad energética, asuntos de la UE y apoyo a Ucrania.

* Por invitación del papa León XIV, el presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, realiza una visita de Estado a la Santa Sede.

* El canciller austriaco, Christian Stocker, y el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, comparecen ante la prensa tras una reunión (1215 GMT).

* El presidente ruso, Vladimir Putin, visita India a invitación del primer ministro indio, Narendra Modi. (Hasta el 5 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, nov: Anterior 44,0.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, nov: Anterior 42,8.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, nov: Anterior 39,8.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global, nov: Previsto 44,1; Anterior 44,1.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global, nov: Anterior 51,4.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior -0,1%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, oct: Previsto 1,3%; Anterior 1,0%.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, nov: Anterior 153.074.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 29 nov: Previsto 220.000; Anterior 216.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 29 nov: Anterior 223.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 22 nov: Previsto 1.961.000; Anterior 1.960.000.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 28 nov: Anterior -11.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 28 nov: Anterior -11.000.000.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 34 puntos, un 0,6%, los del índice alemán DAX subían 142 puntos, un 0,6%, y los del británico FTSE 100 subían 29 puntos, un 0,3%, a las 0600 GMT.

* El dólar alcanzó un mínimo de cinco semanas, mientras que las bolsas asiáticas comenzaron la sesión bursátil del jueves con un tono deslucido, después de que unos datos económicos peores de lo esperado consolidaran las expectativas de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en su reunión de la próxima semana.

* Los precios del petróleo subían el jueves después de que los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa apuntaran a posibles restricciones en el suministro y el estancamiento de las negociaciones de paz moderara las expectativas de un acuerdo que restableciera el flujo de petróleo ruso a los mercados mundiales, aunque los débiles fundamentos limitaban las ganancias.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

