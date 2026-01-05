Buenos días en los mercados - informe de preapertura

(.)

* Telefónica calcula recuperar 300 millones en impuestos por varias sentencias favorables (El Confidencial)

* Ferrovial, ACS y Sacyr encuentran en Aena el socio público que hasta ⁠ahora era Adif (El Confidencial)

* Repsol ⁠se juega 13.000 millones en Venezuela (Expansión)

* Santander acelera el cierre de oficinas en España (Expansión)

* Indra se prepara para la fusión con EM&E y nuevas compras en 2026 (Expansión)

* Hisdesat, de Indra, inicia ⁠un plan ‌de contingencia ​tras el impacto de partícula espacial en un satélite (Reuters)

* Telefónica se asocia con Capgemini en Alemania (El Economista)

* BME excluirá ​de cotización 120 millones de acciones de Catalana Occidente a partir del 5 de enero (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* ‌El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debía comparecer ante un tribunal de ‌Estados Unidos el lunes tras su captura ​el fin de semana por parte de las fuerzas estadounidenses, y el presidente de EEUU, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de otra incursión si Washington no se sale con la suya con el líder interino del país (Reuters)

* La actividad de los servicios en China creció en diciembre a su ritmo más lento en seis meses, debido a la ralentización del crecimiento de los nuevos negocios y al descenso de la demanda extranjera, según una encuesta del sector privado (Reuters)

* La OPEP+ mantuvo sin cambios la producción de ⁠petróleo el domingo tras una rápida reunión en la que se evitó debatir las crisis políticas que afectan a varios de los miembros ​del grupo de productores (Reuters)

* Redeia Corporación – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento.

* CIE Automotive – Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de descuento.

* El Tesoro de España anuncia los importes para la subasta.

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, ene: Previsto -5,0; Anterior -6,2.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE , nov: Previsto 1.200.000.000; Anterior 1.119.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, nov: Previsto 4.650.000.000; Anterior 4.273.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, nov: Previsto 64.250; Anterior 65.018.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria ⁠M4, nov: Anterior -0,2.

* 1600 Estados Unidos – ISM manufacturero PMI, dic: Previsto 48,2; Anterior 48,2.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM , ​dic: Anterior 58,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , dic: Anterior 44,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM , dic: Anterior 47,4.

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 40 puntos, hasta los 5.906, los futuros del FTSE sumaban ‍61,5 puntos, hasta los 10.039, y los futuros del DAX alemán ganaban 128 puntos, hasta los 24.801, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban, mientras los inversores sopesaban las implicaciones de la acción militar estadounidense en Venezuela y se preparaban para una semana repleta de publicaciones de datos económicos en la primera semana completa de cotización del año.

* Los precios del petróleo bajaban, en un ​momento en que la adecuación de los suministros mundiales compensó la inquietud sobre las interrupciones del suministro tras la audaz incursión de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana.

