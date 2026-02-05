Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

5 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* El beneficio neto del cuarto trimestre de BBVA sube un 4% interanual (Reuters)

* Airbus, Indra y Navantia se lanzan a por el billón de euros en Defensa (Expansión)

* Inditex lanzará un programa de recompra por valor de hasta 180 millones ⁠de euros (Reuters)

* FCC vuelve a por el Metro de ⁠Riad y puja por la nueva línea 7 junto a Siemens (El Economista)

* Logista pagará un dividendo bruto extraordinario de 0,08 euros por acción (Reuters)

* La CNMV abre la búsqueda de un administrador concursal para Liwe (Reuters)

* Codere blinda su reestructuración de 1.200 M tras sellar la paz con los fondos (El Confidencial)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Los ⁠inversores evaluaban ‌el miércoles si la ​venta de acciones de software a nivel mundial esta semana había ido demasiado lejos, mientras sopesaban si las empresas podrían sobrevivir a la amenaza existencial que supone la inteligencia ​artificial (Reuters)

* Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés sin cambios el jueves y deje abiertas sus opciones sobre cuándo volverá a ‌recortarlos, a la espera de confirmar que el debilitamiento del mercado laboral reducirá las presiones inflacionistas (Reuters)

* China ‌está considerando comprar más soja cultivada en Estados Unidos, según dijo el presidente ​Donald Trump tras unas conversaciones "muy positivas" con el presidente Xi Jinping el miércoles, a pesar de que Pekín lanzó una advertencia a Washington por la venta de armas a Taiwán (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* BBVA publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Logista publica resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado.

* ACS – Dividendo de 0,4570 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial, publica las actas de la reunión y da a conocer su Informe de Política Monetaria (1200 GMT).

* El Banco Central Europeo anuncia decisión sobre tipos de interés (1315 GMT), y su presidenta Christine Lagarde ofrece una rueda de prensa en Fráncfort (1345 GMT)

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre ⁠política monetaria y transición al entorno económico tras la graduación, en un evento de la Escuela de Negocios de Clark Atlanta University (1550 GMT).

* Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, pronuncia un discurso en el Empire ​Club of Canada (1740 GMT).

OTROS EVENTOS

* Mijaíl Mishustin, primer ministro ruso, visitará Brasil, donde participará en una reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña sobre cooperación.

* Patrick Herminie, presidente de Seychelles, realizará una visita de Estado a la India. (Hasta el 10 de febrero)

* La OCDE presentará su última Encuesta Económica de Bulgaria.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, dic: Previsto -2,2%; Anterior 5,6%.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado , dic: Anterior 10,9.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, dic: Anterior 115,8.

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, dic: Previsto 0,2%; Anterior -0,1%.

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 47,4.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 50,3.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 43,4.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , ene: Previsto 42,0; Anterior 40,1.

* 1030 Reino Unido – PMI ⁠compuesto MSC: producción S&P Global , ene: Anterior 50,4.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto -0,2%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, dic: Previsto 1,6%; Anterior 2,3%.

* 1300 Reino Unido – Votos ​a favor de subida del MPC del BOE , feb: Previsto 0,0; Anterior 0,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de no aplicar cambios del MPC del BOE, feb: Previsto 7,0; Anterior 4,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de recorte del MPC del BOE , feb: Previsto 2,0; Anterior 5,0.

* 1300 Reino Unido – Tasa bancaria del BOE, feb: Previsto 3,75%; Anterior 3,75%.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, ene: Anterior 35.553.

* 1415 Eurozona – Tasa de ‍refinanciación del BCE , feb: Previsto 2,15%; Anterior 2,15%.

* 1415 Eurozona – Tasa de depósito del BCE, feb: Previsto 2,0%; Anterior 2,0%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 30 ene: Anterior -242.000.000.000,0.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 30 ene: Anterior -242.000.000.000,0.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 15 puntos, un 0,25%, los del índice alemán DAX bajaban 52 puntos, un 0,21% y los del británico FTSE 100 bajaban 27,5 puntos, un 0,26% a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas se tambaleaban mientras la preocupación por el aumento vertiginoso de los costes de la inversión en inteligencia ​artificial lastraba al sector tecnológico, aunque los futuros de Wall Street intentaban recuperarse gracias a las ganancias de los proveedores de chips.

* Los precios del petróleo caían alrededor de un 2% el jueves después de que Estados Unidos e Irán acordaran celebrar conversaciones en Omán el viernes, lo que alivió las preocupaciones de que un posible conflicto militar entre ambos países pudiera interrumpir el suministro de la importante región productora de Oriente Próximo.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)