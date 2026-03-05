Buenos días en los mercados - informe de preapertura

5 mar (Reuters) -

* La exposición del Santander al fallido prestamista MFS supera los 267 millones de dólares, según Bloomberg News (Reuters)

* Los independientes de Indra dan la espalda a la Sepi en el consejo y apoyan la fusión con Escribano (El Economista)

* La fuga de BlackRock de ‌Naturgy activa el plan de Criteria ante el riesgo de ‌activistas (El Confidencial)

* ⁠Telefónica se posiciona como proveedor de la OTAN en 5G (Cinco Días)

* Indra se asocia con GMV y Nord para el programa de contrabatería español (Expansión)

* GAM invertirá 150 millones en tres años y estudia adquisiciones (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves, lo que obligó a millones de residentes ​a refugiarse en búnkeres ⁠antiaéreos, mientras la guerra entre Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán entraba en su sexto día y apenas unas horas después de que se bloquearan en Washington las medidas para detener el ataque aéreo estadounidense (Reuters)

* Los republicanos ​del Senado estadounidense respaldaron la campaña militar del presidente Donald Trump contra Irán y votaron a favor de bloquear una resolución bipartidista destinada a detener la guerra aérea y exigir que cualquier hostilidad ‌contra Irán sea autorizada por el Congreso (Reuters)

* China se comprometió a profundizar la inversión en industrias de alta tecnología ​e innovación científica, considerándolas esenciales para reforzar la seguridad nacional y la autosuficiencia en medio ​de las crecientes tensiones geopolíticas y la intensificación de la rivalidad con Estados Unidos (Reuters)

* Las acciones de las aerolíneas se recuperaban a medida que despegaban más vuelos desde Oriente Próximo, lo que supuso un respiro para las compañías aéreas después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán les hicieran perder miles de millones de dólares de su valor de mercado a principios de semana (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE; Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia; y Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, intervienen en un evento del IIF en Bruselas.

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en una conversación en la Cumbre Europea del ​IIF 2026 "Asegurar el crecimiento: innovar para competir" (0850 GMT).

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, participa en una mesa redonda en la Cumbre Europea del IIF 2026 "Asegurar el crecimiento: innovar para competir" (1045 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia la Conferencia Global de Riesgo 2026 en honor de Robert Mundell, organizada por la ⁠Universidad Johns Hopkins en Bolonia, Italia (1700 GMT).

* Pedro Machado, supervisor bancario del BCE, ofrece el discurso de bienvenida en la Conferencia Anual 2026 de la Florence School of Banking and Finance "La unión del ahorro y la inversión de la UE" (1815 GMT).

* Michelle ‌Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, interviene ante la Asociación de Banqueros de Nueva York en el evento virtual "Navegando lo que viene: perspectiva sobre la economía y la innovación" (1815 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (Hasta el 6 de marzo)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Nepal.

* Mary Simon, gobernadora general de Canadá, realiza una visita a Italia y a la Santa Sede. (Hasta el 8 de marzo)

* Alexander de Croo, subsecretario general de la ONU y administrador del PNUD, visita Jamaica para reunirse con el primer ministro Andrew Holness y miembros del gabinete. (Hasta el 6 de marzo)

* Nicușor Dan, presidente de Rumanía, se reúne en Varsovia con su homólogo polaco, así como con el primer ministro Donald Tusk y los presidentes de las cámaras del Parlamento.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, ene: Previsto 0,5%; ‌Anterior -0,7%.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual , ene: Previsto 1,7%; Anterior -0,3%.

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, feb: Anterior 45,3.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, feb: Anterior 44,7.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, feb: Anterior ⁠43,5.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , feb: Previsto 47,0; Anterior 46,4.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global, feb: Anterior 53,1.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, ene: Previsto ‌0,3%; Anterior -0,5%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, ene: Previsto 1,7%; Anterior 1,3%.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, feb: Anterior 108.435.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual , ene: ⁠Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual , ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual , ⁠ene: Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 28 feb: Previsto 215.000; Anterior 212.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 28 feb: Anterior 220.250.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 21 feb: Previsto 1.850.000; Anterior 1.833.000.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios preliminar, 4TR: Previsto 2,0%; Anterior -1,9%.

* 1430 Estados Unidos – Productividad preliminar , 4TR: Previsto 1,9%; Anterior 4,9%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 27 feb: Anterior -52.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 27 feb: Anterior -52.000.000.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 ‌caían 42 puntos, hasta los 5.837, los del FTSE subían 37 unidades, hasta los 10.563,5, y los ​del DAX alemán bajaban 159 puntos, hasta los 24.080, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas repuntaban con la caída de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que apunta a una recuperación provisional del apetito por el riesgo, que se ha visto afectado por la escalada de la guerra en Oriente Próximo.

* Los precios del petróleo subían, prolongando su racha alcista, ante el temor de que la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán provoque interrupciones prolongadas en el suministro de petróleo y ‌gas de Oriente Próximo.

