Buenos días en los mercados: Informe de preapertura
5 sep (Reuters) -
EMPRESAS
* Indra invertirá 43 millones para convertir sus instalaciones en Asturias en la fábrica de blindados más avanzada de Europa (El Confidencial)
* Repsol, Seat, Deoleo y Rovi, beneficiados por Mercosur (Expansión)
* La SEC concede tres dispensas al BBVA para lanzar la OPA sobre Sabadell (Reuters)
* BlackRock se refuerza en el capital de Naturgy tras la auto-opa (Expansión)
* Iberia y Wizz Air responden a Ryanair con más plazas en Canarias (Expansión)
* Iberdrola reafirma su apuesta por EEUU pese al golpe de Trump (Cinco Días, Expansión)
* Telefónica planea la venta de su sede corporativa del 'Distrito C', generaría unos ingresos de 900 millones (El Economista)
* Lloyds compensa a Sabadell con 35 millones por pagos de TSB a clientes (El Economista)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden para aplicar aranceles más bajos a las importaciones de automóviles japoneses y otros productos, anunciada en julio, lo que supone un alivio para la economía japonesa, muy dependiente de las exportaciones (Reuters)
* Veintiséis países se han comprometido a proporcionar garantías de seguridad de posguerra a Ucrania, que incluirán una fuerza internacional por tierra, mar y aire, según dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una cumbre de aliados de Kiev celebrada el jueves (Reuters)
* De cumplirse, las previsiones de un crecimiento moderado del empleo en Estados Unidos en agosto y un aumento del desempleo hasta el 4,3% confirmarían el debilitamiento del mercado laboral y rubricarían la decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés este mes (Reuters)
AGENDA
OTROS EVENTOS
* El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Bratislava, el este de Eslovaquia. * Australia y Japón celebrarán en Tokio una reunión "dos más dos" a la que asistirán el ministro australiano de Defensa, Richard Marles, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, así como sus homólogos japoneses, Gen Nakatani y Takeshi Iwaya.
DATOS MACROECONÓMICOS
Count Indicat Prior
Loca ry/Re RIC or Name Per Reuters
l gion iod Poll
Time
08:0 Alemania DEIN Industrial Jul 0,5% -1,0%
0 D=EC Orders
I MM
08:0 Reino GBHH Halifax Aug 0,1% 0,4%
0 Unido P=EC House
I Prices
MM
08:0 Reino GBHH Halifax Aug 2,00 2,40%
0 Unido PY=E House%
CI Prices
YY
08:0 Reino GBRS Retail Jul 0,2% 0,9%
0 Unido L=EC Sales
I MM
08:0 Reino GBRS Retail Jul 0,4% 0,6%
0 Unido X=EC Sales
I Ex-Fuel
MM
08:0 Reino GBRS Retail Jul 1,3% 1,7%
0 Unido LY=E Sales
CI YY
08:0 Reino GBRS Retail Jul 1,2% 1,8%
0 Unido XY=E Sales
CI Ex-Fuel
YY
08:0 Alemania DEMO Manufacturing Jul 1,6%
0 IY=E O/P Cur
CI Price
SA
08:0 Alemania DECG Consumer Jul 106,7
0 I=EC Goods
I SA
08:4 Francia FRRA Reserve Aug 303.0
5 ST=E Assets 40M
CI Total
08:4 Francia FRTB Trade Jul -7,62
5 AL=E Balance 3B
CI , EUR,
SA
08:4 Francia FRIM Imports Jul 58,25
5 P=EC , EUR 3B
I
08:4 Francia FREX Exports Jul 50,63
5 P=EC , EUR 0B
I
11:0 Euro EUEM Employment Q2 169.8
0 Zone PO=E ent 60,6k
CI Overall
Final
11:0 Euro EUEM Employment Q2 0,7%
0 Zone PY=E ent
CI Final
YY
11:0 Euro EUEM Employment Q2 0,1%
0 Zone PQ=E ent
CI Final
11:0 Euro EUGD GDP Q2 0,1% 0,1%
0 Zone P=EC Revised
I QQ
11:0 Euro EUGD GDP Q2 1,4% 1,4%
0 Zone PY=E Revised
CI YY
14:3 Estados USNF Non-Farm Aug 75k 73k
0 Unidos AR=E
CI Payroll
s s
14:3 Estados USPR Private Aug 75k 83k
0 Unidos P=EC Payroll
I s
s
14:3 Estados USMF Manufacturing Aug -5k -11k
0 Unidos P=EC turing
I Payroll
s s
14:3 Estados USGO Government Aug -10k
0 Unidos V=EC ent
I Payroll
s s
14:3 Estados USUN Unemployment Aug 4,3% 4,2%
0 Unidos R=EC yment
I Rate
s
14:3 Estados USAV Average Aug 0,3% 0,3%
0 Unidos GE=E Earnings
CI s MM
s
14:3 Estados USAV Average Aug 3,7% 3,9%
0 Unidos HE=E Earnings
CI s YY
s
14:3 Estados USWR Average Aug 34,3 34,3
0 Unidos KW=E Workweek
CI k Hrs
s
14:3 Estados USLB Labor Aug 62,2%
0 Unidos FB=E Force
CI Participation
s
14:3 Estados USUD U6 Aug 7,9%
0 Unidos EP=E Underem
CI ployment
s t
MERCADOS FINANCIEROS
Los futuros del Euro STOXX 50 subían 13 puntos, hasta los 5370, los futuros del FTSE sumaban 11 puntos, hasta los 9244,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 52 puntos, hasta los 23.862, a las 0430 GMT.
Las bolsas asiáticas seguían la subida de Wall Street, que subió a máximos históricos el jueves, y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban hasta mínimos de cuatro meses, en un momento en que los operadores consolidaban sus apuestas por una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal este mes, en espera de los cruciales datos sobre el empleo en EEUU.
Los precios del petróleo prolongaban su caída por tercera sesión consecutiva y se encaminaban hacia una pérdida semanal por primera vez en tres semanas, mientras aumentan las expectativas sobre un incremento de la oferta y el sorprendente aumento de las reservas de crudo de EEUU se suma a las preocupaciones sobre la demanda.
PRECIOS EN TIEMPO REAL
Ibex
FTSE Eurofirst 300
Nikkei
Dow Jones
Nasdaq
Euro vs dólar
Dólar vs yen
Crudo brent
Rentabilidad bono español 10 años
Rentabilidad Bund alemán 10 años
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
