Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

* Indra invertirá 43 millones para convertir sus instalaciones en Asturias en la fábrica de blindados más avanzada de Europa (El Confidencial)

* Repsol, Seat, Deoleo y Rovi, beneficiados por Mercosur (Expansión)

* La SEC concede tres dispensas al BBVA para lanzar la OPA sobre Sabadell (Reuters)

* BlackRock se refuerza en el capital de Naturgy tras la auto-opa (Expansión)

* Iberia y Wizz Air responden a Ryanair con más plazas en Canarias (Expansión)

* Iberdrola reafirma su apuesta por EEUU pese al golpe de Trump (Cinco Días, Expansión)

* Telefónica planea la venta de su sede corporativa del 'Distrito C', generaría unos ingresos de 900 millones (El Economista)

* Lloyds compensa a Sabadell con 35 millones por pagos de TSB a clientes (El Economista)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden para aplicar aranceles más bajos a las importaciones de automóviles japoneses y otros productos, anunciada en julio, lo que supone un alivio para la economía japonesa, muy dependiente de las exportaciones (Reuters)

* Veintiséis países se han comprometido a proporcionar garantías de seguridad de posguerra a Ucrania, que incluirán una fuerza internacional por tierra, mar y aire, según dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una cumbre de aliados de Kiev celebrada el jueves (Reuters)

* De cumplirse, las previsiones de un crecimiento moderado del empleo en Estados Unidos en agosto y un aumento del desempleo hasta el 4,3% confirmarían el debilitamiento del mercado laboral y rubricarían la decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés este mes (Reuters)

* El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Bratislava, el este de Eslovaquia. * Australia y Japón celebrarán en Tokio una reunión "dos más dos" a la que asistirán el ministro australiano de Defensa, Richard Marles, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, así como sus homólogos japoneses, Gen Nakatani y Takeshi Iwaya.

Count Indicat Prior

Loca ry/Re RIC or Name Per Reuters

l gion iod Poll

Time

08:0 Alemania DEIN Industrial Jul 0,5% -1,0%

0 D=EC Orders

I MM

08:0 Reino GBHH Halifax Aug 0,1% 0,4%

0 Unido P=EC House

I Prices

MM

08:0 Reino GBHH Halifax Aug 2,00 2,40%

0 Unido PY=E House%

CI Prices

YY

08:0 Reino GBRS Retail Jul 0,2% 0,9%

0 Unido L=EC Sales

I MM

08:0 Reino GBRS Retail Jul 0,4% 0,6%

0 Unido X=EC Sales

I Ex-Fuel

MM

08:0 Reino GBRS Retail Jul 1,3% 1,7%

0 Unido LY=E Sales

CI YY

08:0 Reino GBRS Retail Jul 1,2% 1,8%

0 Unido XY=E Sales

CI Ex-Fuel

YY

08:0 Alemania DEMO Manufacturing Jul 1,6%

0 IY=E O/P Cur

CI Price

SA

08:0 Alemania DECG Consumer Jul 106,7

0 I=EC Goods

I SA

08:4 Francia FRRA Reserve Aug 303.0

5 ST=E Assets 40M

CI Total

08:4 Francia FRTB Trade Jul -7,62

5 AL=E Balance 3B

CI , EUR,

SA

08:4 Francia FRIM Imports Jul 58,25

5 P=EC , EUR 3B

I

08:4 Francia FREX Exports Jul 50,63

5 P=EC , EUR 0B

I

11:0 Euro EUEM Employment Q2 169.8

0 Zone PO=E ent 60,6k

CI Overall

Final

11:0 Euro EUEM Employment Q2 0,7%

0 Zone PY=E ent

CI Final

YY

11:0 Euro EUEM Employment Q2 0,1%

0 Zone PQ=E ent

CI Final

QQ

11:0 Euro EUGD GDP Q2 0,1% 0,1%

0 Zone P=EC Revised

I QQ

11:0 Euro EUGD GDP Q2 1,4% 1,4%

0 Zone PY=E Revised

CI YY

14:3 Estados USNF Non-Farm Aug 75k 73k

0 Unidos AR=E

CI Payroll

s s

14:3 Estados USPR Private Aug 75k 83k

0 Unidos P=EC Payroll

I s

s

14:3 Estados USMF Manufacturing Aug -5k -11k

0 Unidos P=EC turing

I Payroll

s s

14:3 Estados USGO Government Aug -10k

0 Unidos V=EC ent

I Payroll

s s

14:3 Estados USUN Unemployment Aug 4,3% 4,2%

0 Unidos R=EC yment

I Rate

s

14:3 Estados USAV Average Aug 0,3% 0,3%

0 Unidos GE=E Earnings

CI s MM

s

14:3 Estados USAV Average Aug 3,7% 3,9%

0 Unidos HE=E Earnings

CI s YY

s

14:3 Estados USWR Average Aug 34,3 34,3

0 Unidos KW=E Workweek

CI k Hrs

s

14:3 Estados USLB Labor Aug 62,2%

0 Unidos FB=E Force

CI Participation

s

14:3 Estados USUD U6 Aug 7,9%

0 Unidos EP=E Underem

CI ployment

s t

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 13 puntos, hasta los 5370, los futuros del FTSE sumaban 11 puntos, hasta los 9244,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 52 puntos, hasta los 23.862, a las 0430 GMT.

Las bolsas asiáticas seguían la subida de Wall Street, que subió a máximos históricos el jueves, y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaban hasta mínimos de cuatro meses, en un momento en que los operadores consolidaban sus apuestas por una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal este mes, en espera de los cruciales datos sobre el empleo en EEUU.

Los precios del petróleo prolongaban su caída por tercera sesión consecutiva y se encaminaban hacia una pérdida semanal por primera vez en tres semanas, mientras aumentan las expectativas sobre un incremento de la oferta y el sorprendente aumento de las reservas de crudo de EEUU se suma a las preocupaciones sobre la demanda.

