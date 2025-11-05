Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

5 nov (Reuters) -

* Grifols eleva un 11,2% el ebitda en términos ajustados en el tercer trimestre (Reuters)

* Oman LNG y Naturgy de España firman un memorando de entendimiento para la compraventa de gas natural licuado (Reuters)

* Indra aprobará el 28 de noviembre la compra de Hispasat y nombrará a dos consejeras independientes (Expansión; El Confidencial)

* El beneficio de Gestamp aumenta un 43,1% en el tercer trimestre, pero cae un 17,6% en los nueve primeros meses del año (Reuters)

* Reig Jofre registra un ebitda a nueve meses de 24 millones de euros (Reuters)

* Realia obtiene un beneficio neto atribuible de 61,5 millones de euros en el tercer trimestre (Reuters)

* Oracle, OpenAI y Vantage encargan a ACS un data center de 13.000 millones (Expansión)

* Ferrovial - JP Morgan eleva el precio objetivo de 53 a 58 euros (Reuters); Ferrovial adelanta el pago del dividendo a cuenta en acciones al 25 de noviembre (Reuters)

* Sacyr se impone en un pulso entre grandes constructoras para ampliar el Hospital Universitario de Cáceres por 189 millones (Cinco Días)

* Atrys vende el 100% de Aspy Global Services a Grupo Echevarne (Reuters)

* EQT, KKR y Partners preparan ofertas de 2.000 millones por Empark (Expansión)

* China suspenderá durante un año los aranceles adicionales del 24% que impuso a productos estadounidenses en abril, al tiempo que mantendrá los gravámenes del 10% introducidos también en respuesta a los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente estadounidense, Donald Trump (Reuters)

* Los demócratas arrasaron el martes en un trío de contiendas en las primeras grandes elecciones en Estados Unidos desde que Donald Trump recuperó la presidencia, encumbrando a una nueva generación de líderes y dando al partido un impulso de cara a las elecciones al Congreso del próximo año (Reuters)

* El primer ministro de China, Li Qiang, afirmó el miércoles que la economía del país superará los 170 billones de yuanes (23,87 billones de dólares) en 2030, lo que representa una gran oportunidad de mercado para el mundo en un momento de crecientes restricciones comerciales a nivel global (Reuters)

* La actividad del sector servicios en China se expandió en octubre, pero a su ritmo más lento en tres meses, ya que una caída en los pedidos del extranjero contrarrestó el impulso derivado de una mayor demanda interna, según mostró una encuesta privada. Las bolsas estadounidenses cerraron con fuertes caídas el martes, después de que grandes bancos advirtieron de que los mercados de renta variable podrían estar abocados a una racha bajista, en un clima de creciente preocupación por las elevadas valoraciones (Reuters)

* Reig Jofre publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. BBVA – Dividendo de 0,3200 euros por acción.

Fecha de descuento. * CaixaBank – Dividendo de 0,1679 euros por acción. Fecha de descuento. * Libertas 7 – Dividendo de 0,0200 euros por acción. Fecha de descuento. * Naturgy – Dividendo de 0,6000 euros por acción. Fecha de abono. * Renta 4 Banco – Dividendo de 0,4500 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El Riksbank, el banco central sueco, publica la decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés, y la actualización de política monetaria de noviembre de 2025 (0830 GMT). * Shoib Khan, director de Supervisión de Seguros del Banco de Inglaterra, ofrece un discurso en la conferencia Insurance Innovators 2025 de MarketforceLive, "Construyendo un marco regulatorio para la innovación" (0905 GMT). * El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, y su homólogo alemán, Joachim Nagel, intervienen en una conferencia sobre política monetaria organizada por ambos bancos centrales en París. (1000 GMT) * El Riksbank ofrece una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de noviembre (1000 GMT). * La Reserva Federal de Nueva York publica el informe de Deuda y Crédito de los Hogares del 3TR (1600 GMT). * Sarah Breeden, vicegobernadora del Banco de Inglaterra, interviene en el evento sobre "blockchain" SALT London (1615 GMT). * El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y la subgobernadora Carolyn Rogers comparecen ante el Comité Permanente de Finanzas de la Cámara de los Comunes (2130 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita Brasil y México. (Hasta el 7 de noviembre) * El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, realiza una visita a Eslovaquia. 