Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

5 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Ferrovial ve más oportunidades en aeropuertos de Estados Unidos, según su consejero delegado (Reuters)

* ScottishPower, filial de Iberdrola, obtiene aprobación para invertir unos

14.000 millones de euros en sus redes de Reino Unido (Reuters)

* Entel y América Móvil rompen su alianza y pujarán por separado por Telefónica Chile (Cinco Días)

* Sacyr constituye Voreantis y negocia un acuerdo por su 'joya' italiana para lanzar la venta (El Economista)

* Cox afirma que la segunda ejecución parcial del aumento de capital fue suscrita por 42 accionistas de Cox Energy (Reuters)

* Las familias fundadoras de Fluidra transfieren el 20% de las acciones de la empresa a ABDE Partners (Reuters)

* OHLA rebaja a solo medio millón la condena por las obras del hospital de Qatar y liberará 28 millones para volver a beneficios (El Economista)

* Moeve firma un acuerdo con Mistral AI (Reuters)

* ACS paraliza la venta de Clece por temor a la reacción sindical y política (El Confidencial)

* CPB Contractors, filial de CIMIC, gana en consorcio obras de habilitación y zona terrestre del aeropuerto de Perth (Reuters)

* Amrest completa su programa de recompra adquiriendo el 1,63% del capital social (Reuters)

* Español Grupo Costa invertirá 300 millones de dólares para producción porcina en Paraguay: presidente Peña (Reuters)

* Seat, filial de Volkswagen, propone una cuota de importación para sustituir los aranceles de la UE (Reuters)

* Un sindicato español dice que advirtió de problemas de calidad en un proveedor local de Airbus (Reuters)

* Netflix mantiene conversaciones exclusivas para adquirir el estudio y activos de "streaming" de Warner Bros Discovery, según una fuente (Reuters)

* Moore Threads, conocida como “la Nvidia china”, se dispara más de un 400% en su debut en Shanghái (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El comercio de Estados Unidos con China debe equilibrarse y probablemente debe ser menor, dijo el jueves el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, quien añadió que consideraba que una caída del 25% en el comercio de bienes con China iba en la "dirección correcta" (Reuters)

* El presidente chino, Xi Jinping, acompañó el viernes a su homólogo francés, Emmanuel Macron, a Chengdú, un gesto poco habitual que parece reservado al líder de la segunda economía más grande de Europa y que pone de relieve la importancia que Pekín concede a París en sus relaciones con la Unión Europea (Reuters)

* El Banco de la Reserva de India (RBI, por sus siglas en inglés) recortó el viernes su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos y tomó medidas para impulsar la liquidez del sector bancario en hasta 16.000 millones de dólares con el fin de apoyar una "economía óptima" (Reuters)

* La nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, ofrecerá contratos de alquiler de hasta 75 años (La Vanguardia)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* El economista jefe del BCE, Philip R. Lane, participa en un panel sobre “Desequilibrios globales y el orden monetario internacional” en el Simposio de París del CEPR (1510 GMT).

OTROS EVENTOS

* Visita oficial del canciller alemán Friedrich Merz a Noruega; los temas incluirán defensa, seguridad y Ucrania.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, oct: Previsto 0,4%; Anterior 1,1%.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado, oct: Anterior -3,8.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, oct: Anterior 107,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, nov: Anterior 0,6%.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, nov: Anterior 1,9%.

* 0845 Francia – Cuenta corriente, oct: Anterior -1.600.000.000.

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, oct: Previsto -0,1%; Anterior 0,8%.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, oct: Anterior -6.580.000.000.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, oct: Anterior 58.495.000.000.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, oct: Anterior 51.919.000.000.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual, oct: Anterior 1,7%.

* 1100 Eurozona – Empleo general final, 3TR: Anterior 170.278.900.

* 1100 Eurozona – Empleo final interanual, 3TR: Previsto 0,5%; Anterior 0,5%.

* 1100 Eurozona – Empleo final trimestral, 3TR: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 1100 Eurozona – PIB revisado trimestral, 3TR: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – PIB revisado interanual, 3TR: Previsto 1,4%; Anterior 1,4%.

* 1600 Estados Unidos – Ingreso personal mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,4%.

* 1600 Estados Unidos – Consumo personal real mensual, sep: Anterior 0,4%.

* 1600 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,6%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, sep: Previsto 2,9%; Anterior 2,9%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual, sep: Previsto 2,8%; Anterior 2,7%.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich preliminar, dic: Previsto 52,0; Anterior 51,0.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich preliminar, dic: Previsto 51,3; Anterior 51,1.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich preliminar, dic: Previsto 51,2; Anterior 51,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich, dic: Anterior 4,5%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich, dic: Anterior 3,4%.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, sep: Anterior 2,8%.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, oct: Previsto 10.500.000.000; Anterior 13.090.000.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 10 puntos, un 0,17%, los del índice alemán DAX ganaban 40 puntos, un 0,17%, y los del británico FTSE 100 crecían 2,5 puntos, un 0,03%, a las 0600 GMT.

* El Nikkei caía el viernes y revertía las ganancias de esta semana ante un rendimiento de los mercados asiáticos por lo demás optimista, mientras los inversores esperan una lectura de la inflación estadounidense que podría influir en una Reserva Federal profundamente dividida.

* Los precios del petróleo WTI se encaminaban hacia ganancias semanales cercanas al 2% en las primeras operaciones del viernes, respaldados por la bajada prevista de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y el estancamiento de las conversaciones de paz en Moscú.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (información de las redacciones de Gdansk y Madrid)